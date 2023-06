Boxe, Irma Testa surclassa Fernandez Romero e si qualifica per la sua terza Olimpiade!

Irma Testa ha surclassato la spagnola Jenifer Fernandez Romero con un perentorio verdetto unanime (5-0: due 30-27, tre 29-28) e si è qualificata alle semifinali dei Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). La Campionessa del Mondo ha confermato il pronostico della vigilia nella categoria fino a 57 kg, ha giganteggiato contro un’avversaria inferiore dal punto di vista tecnico e ha soprattutto staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La fuoriclasse campana parteciperà ai Giochi per la terza volta in carriera, dopo Rio 2016 e Tokyo 2020, quando conquistò la medaglia di bronzo (prima pugile italiana a riuscire nell’impresa di salire sul podio a cinque cerchi, dopo essere stata la prima azzurra a partecipare alla massima manifestazione sportiva). La ribattezzata Butterfly si presenterà nella capitale francese con l’obiettivo acclarato di fare risuonare l’Inno di Mameli e di completare il Grande Slam dopo aver già conquistato il titolo continentale e quello iridato.

Irma Testa ha gestito brillantemente i primi due round contro l’iberica: non ha dovuto strafare, ha controllato il ring come da sua prassi e ha poi sfoderato la sua proverbiale boxe fatta di grande velocità di gambe, pochi colpi ma precisi ed eccellenti schivate. Fernandez Romero non è mai riuscita a contrastarla e dopo sei minuti il discorso passaggio del turno e pass olimpico era già chiuso. Nell’ultima frazione è calata un po’ l’intensità da parte della 25enne, che infatti non è stata premiata da tre giudici.

Poco cambia per la nostra portacolori, che tra un paio di giorni tornerà sul ring per incrociare la bulgara Svetlana Kameno Staneva, partendo ancora una volta con i favori del pronostico. Dall’altra parte del tabellone, invece, si affronteranno l’irlandese Michaela Walsh (sulla carta la rivale designata di Irma Testa) e la francese Amina Zidani.

Foto: European Games 2023 GRZEGORZ LYKO