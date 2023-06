Boxe, Giochi Europei 2023: Sirine Charaabi fuori ai quarti di finale, rinviato il discorso olimpico

Sirine Charaabi deve rinviare il sogno Olimpiadi di Parigi 2024. Nei 54 kg non le riesce l’approdo in semifinale: penultimo atto e pass a cinque cerchi sono della turca Hatice Akbas, che vince per verdetto non unanime (4-1, un 30-27, due 29-28 e un 28-29) e dunque prosegue nel suo cammino.

Il primo round va sostanzialmente a favore di Akbas perché, tra un momento e l’altro in cui più che boxe sembra wrestling, la turca riesce a trovare delle ottime contromosse entrando nella guardia di Charaabi quando l’azzurra attacca e cerca di portare alle corde l’avversaria.

Più attenta nella seconda ripresa, l’italiana vede arrivare i frutti di tale maggior accortezza, guadagnandosi il favore di tre giudici su cinque e continuando a sperare. Il terzo round è anch’esso molto combattuto e Charaabi cova le sue speranze di poter ribaltare la situazione. Vane, perché il verdetto premia l’avversaria in un ambiente di tifo a doppia mandata nel quale tanto i tecnici italiani quanto quelli turchi di rumore ne fanno non poco.

Con Irma Testa e Melissa Gemini ancora in predicato di salire sul ring, l’Italia si trova al momento con quattro semifinalisti su sei tra uomini e donne; per il momento in campo maschile ci sono Federico Serra, Aziz Abbes Mouhiidine (entrambi ancora in cerca del pass a cinque cerchi) e Salvatore Cavallaro (che invece l’ha ottenuto negli 80 kg), in campo femminile abbiamo invece Giordana Sorrentino (50 kg, pass olimpico agguantato).

