Beach soccer femminile, Giochi Europei 2023: Italia-Ucraina 1-2, amaro ko per le azzurre all’esordio

Una sconfitta amara per la Nazionale italiana di beach soccer femminile, impegnata nel primo incontro del Gruppo B contro l’Ucraina, match valido per i Giochi Europei 2023. Sulla sabbia della Beach Arena di Tarnow, le azzurre sono state battute 2-1 in un incontro molto tirato e sbloccato dallo 0-0 solo nel terzo periodo.

Una grande lotta nei primi due terzi della partita. La selezione guidata da Emiliano Del Duca ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, cercando di contrapporre ardore e qualità al cospetto di una compagine non facile da fronteggiare. Al 26′ Caterina Bargi ha trovato la via della rete, sfruttando alla perfezione la propria chance.

Le ucraine sono però riuscite a venir fuori proprio negli ultimi scampoli del match, vista la doppietta al 33′ e al 34′ di Yuliia Dekhtiar. La selezione del Bel Paese è attesa alla sfida di domani contro la Spagna e lo scontro appare molto complicato, tenuto conto che le iberiche si sono imposte per 6-4 contro l’Ucraina.

Foto: European Games 2023