ATP Maiorca 2023: Hanfmann batte a sorpresa Tsitsipas. Avanzano Eubanks, Rinderknech e Lopez

Si è conclusa poco fa la quarta giornata dell’ATP 250 di Maiorca 2023. Sull’erba britannica si sono disputati oggi i restanti match validi per gli ottavi di finale dopo i primi quattro di ieri e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Cade malamente Stefanos Tsitsipas: il greco (testa di serie n.1) conferma di avere difficoltà sull’erba (tre sconfitte nelle quattro partite stagionali su questa superficie) e si arrende a Yannick Hanfmann per 6-4 3-6 6-2. Ad accedere ai quarti di finale è dunque il tedesco, che adesso se la dovrà vedere con lo statunitense Christopher Eubanks, uscito vittorioso quest’oggi dal match contro il suo connazionale Ben Shelton (n.3 del seeding) con il punteggio di 6-7(4) 6-4 7-6(2) dopo due ore e 46 minuti di gioco.

Tutto facile per Arthur Rinderknech: il francese domina dall’inizio alla fine contro il suo connazionale Constant Lestienne e con due break per set si impone con un netto 6-3 6-2. Ora ai quarti Rinderknech affronterà il veterano spagnolo Feliciano Lopez, bravo oggi a battere l’australiano Jordan Thompson per 7-6(6) 1-6 6-3.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

Y. Hanfmann (GER) – S. Tsitsipas (GRE) (1) 6-4 3-6 6-2

C. Eubanks (USA) – B. Shelton (USA) (3) 6-7 6-4 7-6

A. Rinderknech (FRA) – C. Lestienne (FRA) 6-3 6-2

F. Lopez (ESP) – J. Thompson (AUS) 7-6 1-6 6-3

Foto: LaPresse