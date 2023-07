Atletica, Leonardo Fabbri e Zane Weir sfiorano il podio in Diamond League: ottime misure, Crouser domina

Leonardo Fabbri ha fatto il suo ritorno in gara a distanza di un paio di settimane dal roboante 21.81 metri fatto registrare a Pergine e a tre giorni dal Golden Spike di Ostrava. Il toscano è sceso in pedana a Losanna (Svizzera) in occasione della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il 26enne ha chiuso al quarto posto la gara di getto del peso, dopo aver spedito l’attrezzo a 21.41 metri in occasione del primo tentativo. L’azzurro, che successivamente ha siglato un 21.14 e tre nulli, occupava la terza piazza prima di subire il sorpasso in coda da parte del croato Filip Mihaljevic per un solo centimetro (21.42).

Si tratta comunque di un risultato interessante per Leonardo Fabbri, che lo scorso 2 giugno aveva vinto al Golden Gala di Firenze, conquistando il suo primo successo in carriera in Diamond League. Leonardo Fabbri si è tolto la soddisfazione di battere per cinque centimetri il suo grande compagno di allenamenti Zane Weir. Il Campione d’Europa Indoor, reduce dalla bellissima affermazione agli Europei a squadra (il DT Antonio La Torre lo aveva preferito proprio a Fabbri), si è fermato a 21.36 metri in occasione del primo lancio, poi a seguire un nullo, 21.29, un altro nullo e 20.92.

Quinta piazza per l’italo-sudafricano, che con Fabbri condivide anche il personale all’aperto (21.99). I nostri portacolori sono riusciti a lasciarsi alle spalle avversari di rilievo come lo statunitense Adrian Piperi (21.24), il ceco Tomas Stanek (20.65), l’ucraino Roman Kokoshko (19.98) e il serbo Armin Sinancevic (19.50). A vincere la gara è stato il favoritissimo statunitense Ryan Crouser: il primatista mondiale (23.56 metri lo scorso 27 maggio a Los Angeles), nonché Campione Olimpico e del Mondo, ha scagliato l’attrezzo a 22.29 metri al secondo tentativo e ha chiuso i conti senza particolari problemi. Alle sue spalle si è piazzato il neozelandese Tom Walsh (21.24).

Foto: Lapresse