WRC, il Mondiale continua a studiare un round in Arabia Saudita

Il FIA World Rally Championship ha appena rivelato i piani per la stagione 2023, ma l’attenzione è già sul calendario 2024. L’intenzione resta quella di avere una tappa anche in Medio Oriente, una missione non impossibile.

Una nota degli organizzatori del Mondiale riporta: “Non è un segreto che stiamo tentando di organizzare un round in Medio Oriente per una sfida unica. Il nostro obiettivo è avere una tappa nel 2024, siamo già in contatto con i nostri clienti per riuscire nell’impresa”.

Anche gli Stati Uniti d’America sembrano all’orizzonte per l’imminente futuro. Simon Larkin, Event Director del FIA WRC, ha commentato in merito ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Non vogliamo andare negli USA semplicemente per avere un appuntamento in più nel calendario. Stiamo studiando l’ipotesi per avere un evento di prova nel corso della prossima stagione”.

L’Italia, invece, può contare al momento sulla Sardegna che accoglierà il campionato a giugno. Da rimarcare, invece, il ritorno nel 2022 del Cile e del Messico, mentre non ci sarà il tradizionale round in Spagna. La sfida in Catalogna verrà rimpiazzata dal Rally d’Europa, corsa che si articolerà in tre Stati (Germania, Austria e Repubblica Ceca).

Foto. LPS