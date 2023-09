Sci freestyle, l’Italia rivela i convocati per la tappa americana di Copper Mountain

Sono stati annunciati i convocati per la terza tappa di Coppa del Mondo di slopestyle 2022-2023, evento che si svolgerà questo fine settimana in quel di Copper Mountain. L’Italia verrà rappresentata da quattro atleti, chiamati a dare battaglia per una rassegna che segue l’appuntamento di Stubai (Austria).

Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ed il responsabile del settore di Coppa del mondo Valentino Mori hanno optato per portare nello Stato del Colorado un quartetto composto daLeonardo Donaggio, Renè Monteleone, Miro Tabanelli e Moritz Happacher.

Il programma è molto fitto con le qualificazioni del Big Air mercoledì 14 dicembre, turno che precederà le qualifiche dell’halfpipe. Il Big Air inaugurerà nella giornata di venerdì il week-end con la prima vera gara, mentre l’halfpipe è previsto per sabato.

Gli azzurri cercheranno riscatto dopo la sfortunata tappa di Stubai. In terra austriaca gli azzurri non hanno scavalcato la qualificazione. L’obiettivo è chiaramente quello di accedere alla parte decisiva della sfida in America, una tappa di Coppa del Mondo da seguire con attenzione.

Foto. LaPresse