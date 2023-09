Biathlon, le percentuali al poligono dell’Italia: Lisa Vittozzi e Samuela Comola le migliori del lotto azzurro

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2022-2023 in Austria, ad Hochfilzen, la seconda tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare sia al maschile che al femminile sono state disputate staffetta, sprint e pursuit.

Sono stati dieci gli italiani protagonisti, cinque per genere: tra gli uomini erano al via Daniele Fauner, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e David Zingerle, mentre tra le donne vi erano Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Michela Carrara e Samuela Comola.

Tra gli uomini il migliore dopo la seconda tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (oltre 50), è Daniele Cappellari, di poco al di sotto del 90% complessivo, con 46/52. Tra le donne, invece, le migliori sono Lisa Vittozzi e Samuela Comola, le quali si attestano oltre il 90% complessivo, entrambe con 93/103.

Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della seconda tappa della stagione 2022-2023, andata in scena in Austria, ad Hochfilzen.

LE PERCENTUALI IN COPPA DEL MONDO 2022-2023

STATISTICHE AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Vittozzi Lisa 45 52 86,54 48 51 94,12 93 103 90,29 Comola Samuela 50 50 100,00 43 53 81,13 93 103 90,29 Wierer Dorothea 43 45 95,56 37 45 82,22 80 90 88,89 Passler Rebecca 43 51 84,31 47 52 90,38 90 103 87,38 Carrara Michela 26 38 68,42 26 36 72,22 52 74 70,27 STATISTICHE AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Cappellari Daniele 23 26 88,46 23 26 88,46 46 52 88,46 Braunhofer Patrick 17 22 77,27 19 22 86,36 36 44 81,82 Fauner Daniele 9 11 81,82 9 11 81,82 18 22 81,82 Zingerle David 23 30 76,67 26 31 83,87 49 61 80,33 Giacomel Tommaso 42 52 80,77 40 52 76,92 82 104 78,85 Bionaz Didier 27 35 77,14 28 36 77,78 55 71 77,46

Foto: LaPresse