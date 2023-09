Sci di fondo, tutta la felicità di Simone Mocellini dopo il podio: “Un’occasione così non sarebbe mai più capitata”

Un secondo posto incredibile, ancor più bello perché inaspettato. Simone Mocellini agguanta un meraviglioso podio nella sprint a tecnica classica di Beitostoelen nella Coppa del Mondo di sci di fondo. Di gran lunga, ovviamente, il più bel risultato della carriera per il trentino delle Fiamme Gialle. Già eccezionale nelle qualifiche (chiuse al terzo posto), l’azzurro, classe 1998, è riuscito a superarsi nelle fasi finali, trovando un ultimo atto meraviglioso chiuso alle spalle del francese Richard Jouve per soli tre decimi.

Le sue parole a fine gara ai microfoni della FISI: “Oggi sono partito a tutta e volevo fare il podio, perché ho pensato che un’occasione così non mi sarebbe capitata mai più. Devo dire che avevo attorno uno staff che mi ha messo nelle condizioni migliori per far bene e avevo sci molto veloci. Ovviamente c’è anche un’ottima condizione fisica di base”.

Simone Mocellini ha poi proseguito: “Alla partenza della finale ho pensato quello che mi ha detto il mio allenatore Fulvio Scola e cioè di far finta di essere in Coppa Europa e abbassare così la tensione. Dedico questo podio alla mia famiglia, a tutta la squadra e ai miei compagni”.

Foto: FISI