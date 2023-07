Sci alpino, la classifica per nazioni di Coppa del Mondo: Italia quarta, ma deve ringraziare le donne

Con la pausa natalizia è tempo di tracciare un bilancio sulla stagione dell’Italia nella Coppa del Mondo di sci. Il dato migliore per analizzare il momento della squadra azzurra è quello della classifica per nazioni. Attualmente l’Italia occupa la quarta posizione nella classifica generale, staccata da Svizzera e Austria, rispettivamente prima e seconda, ed in lotta per il terzo posto con la Norvegia, trascinata dai risultati al maschile.

Un risultato che è completamente merito delle donne, visto che nella classifica al femminile l’Italia occupa la terza posizione, lottando con svizzere ed austriache anche per la vittoria. I successi di Sofia Goggia in discesa, le vittorie di Elena Curtoni e Marta Bassino hanno certamente contribuito in buona parte al punteggio ottenuto, senza dimenticare che manca ancora il pieno contributo di Federica Brignone, ancora a caccia del primo podio stagionale.

Se al femminile la situazione è più che rosea, visto che ben tre atlete indossano anche il pettorale rosso del leader della classifica di specialità, al maschile l’Italia sta vivendo una profonda crisi. Gli azzurri sono solamente sesti, quasi doppiati dalla Germania quinta e a rischio sorpasso da parte di Stati Uniti e Canada. Due soli piazzamenti in Top-10 in dodici gare sono un risultato veramente deludente per un settore maschile che deve assolutamente scuotersi con il nuovo anno.

CLASSIFICA PER NAZIONI GENERALE

1. Svizzera 3525 punti

2. Austria 2979

3. Norvegia 2186

4. Italia 1833

5. Francia 1339

6. USA 1239

7. Germania 1099

8. Slovenia 723

9. Svezia 702

10. Canada 570

CLASSIFICA PER NAZIONI FEMMINILE

1. Svizzera 1731 punti

2. Austria 1423

3. Italia 1410

4. USA 858

5. Svezia 616

6. Norvegia 524

7. Germania 394

8. Slovenia 382

9. Francia 378

10. Slovacchia 340

CLASSIFICA PER NAZIONI MASCHILE

1. Svizzera 1794 punti

2. Norvegia 1662

3. Austria 1556

4. Francia 961

5. Germania 705

6. Italia 423

7. USA 381

8. Canada 369

9. Slovenia 341

10. Croazia 114

