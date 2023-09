Rugby, Top 10: il Petrarca di misura a Viadana, Piacenza batte Torino

Si sono disputati due anticipi dell’ottava giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scese Viadana, Petrarca Padova, Lyons Piacenza e Cus Torino. Ecco come è andata.

Balzano momentaneamente in vetta alla classifica i campioni d’Italia del Petrarca Padova, che a Viadana soffrono, ma alla fine si impongono di strettissima misura sui padroni di casa. Match altalentante, con i veneti che partono forte nel primo tempo, Viadana che rimonta e supera nella ripresa, ma al 73’ la meta di Luca Nostra trasformata da Lyle riporta avanti Padova sul +1. A tempo scaduto non arriva tra i pali il piazzato di Benjamin Madero e Petrarca che si impone 29-30.

Fanno tutto nel primo tempo i Lyons Piacenza contro il Cus Torino e alla fine rischiano la beffa. Universitari che partono meglio, con il piazzato di Reeves e la meta di Modena per lo 0-8 al quarto d’ora di gioco. Ma nei secondi 20 minuti del primo tempo va a segno Cocchiaro, poi un piazzato e un drop di Ledesma e allo scadere meta punizione per i Lyons per il 20-8 con cuisi va al riposo. Riapre i giochi il Cus Torino al 73’ con la meta Sangiorgi trasformata da Reeves, ma manca l’acuto finale e Piacenza vince 20-15.

TOP10 – VIII giornata

Sitav Rugby Lyons v Cus Torino 20-15

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby 29-30

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

Transvecta Calvisano v HBS Colorno

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

TOP10 – Classifica

Petrarca Rugby 30; HBS Colorno* punti 28; Fiamme Oro Rugby* 27; Valorugby Emilia* 23; Femi-CZ Rovigo* 22; Transvecta Calvisano* e Rugby Viadana 1970 17; Sitav Lyons 13; Cus Torino 6; Mogliano Veneto* 4

*una in meno

Foto: Luigi Mariani – LPS