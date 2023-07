Pallamano, Super Coppa 2022: Conversano insegue il record, Sassari vuole fare saltare il banco

Tutto pronto per il primo Trofeo della stagione di pallamano maschile. Domani, alle 18:00, si gioca infatti a Chieti Conversano-Sassari, sfida valevole per la Super Coppa 2022.

Una partita che si preannuncia decisamente interessante quella che si consumerà sul campo abruzzese, dove i sardi – al loro debutto in una Finale – cercheranno di far saltare il banco confrontandosi con la squadra di Alessandro Tafarino che – lo ricordiamo – detiene proprio il record di vittorie, ben cinque dal 2006 al 2021.

Non sarà però semplice per Conversano che in questa stagione ha rivoluzionato completamente la rosa, lasciando alle sue spalle profili decisivi come quelli di Radovcic e Giannoccaro, fattore che ha provocato un piccolo black out nelle battute iniziali del Campionato di Serie A, come ricordato da Capitan Jacopo Lupo: “Non arriviamo di certo con l’umore alto, però sappiamo che si tratta di una partita difficilissima. È una finale, è uno scontro secco – ha detto Lupo ai microfoni della FIGH – dobbiamo resettare, non pensare alle partite precedenti dove non ci siamo espressi al massimo, concentrarci e dare tutto per portare a casa il Trofeo”.

Situazione molto complicata anche in casa Sassari, reduci da dei mesi molto complicati viziati da quattro sconfitte consecutive che hanno spinto alle dimissioni coach Luigi Passino. Ma il ritorno alla vittoria di sabato scorso contro potrebbe avere dato linfa vitale agli isolani, come confermato dal portiere Valerio Sampolo: “È una finale frutto dello scorso anno e ci teniamo tantissimo. Per noi è anche una grande opportunità per spostare il focus dalle vicende legate al campionato. Tutti avremo grandi stimoli: è un trofeo che Sassari non ha mai vinto e faremo di tutto per portarlo in Sardegna”.

