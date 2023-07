MMA, Marvin Vettori torna a combattere: sfida contro Dolidze a marzo, serve vincere per tornare in auge

Marvin Vettori sta cercando di dimenticare la netta sconfitta rimediata tre mesi fa contro Robert Whittaker alla UFC Fight Night di Parigi. Il ribattezzato The Italian Dream puntava su quell’incontro per meritarsi una nuova chance per il titolo iridato, ma il fighter trentino non è mai stato protagonista sull’ottagono della capitale francese. La brutta botta d’arresto rimediata dal 29enne ha allontanato la possibilità di combattare per la cintura, dopo l’occasione avuta il 12 giugno 2021 quando perse contro il nigeriano Israel Adesanya.

La nostra stella della MMA è scivolato al quarto posto del ranking UFC (la massima promotion internazionale di arti marziali miste), alle spalle di Alex Pereira (nuovo Campione del Mondo), Israel Adesanya (che ha perso la cintura contro il brasiliano), Robert Whittaker e Jared Cannonier. Marvin Vettori tornerà in scena il prossimo 18 marzo, quando a Londra fronteggerà il georgiano Roman Dolidze.

Il fighter di Mezzocorona non dovrà sottovalutare il rivale, reduce da quattro successi consecutivi contro Daukaus, Hawes ed Hermansson. Il classe 1988 vanta un record di 6-1 in UFC e proviene dai massimi letteri, al momento è il numero 8 della graduatoria internazionale e ha un leggero vantaggio fisico nei confronti di Marvin Vettori (1.88 contro 1.83, 1.93 contro 1.88 di allungo). Se Marvin Vettori dovesse vincere, allora potrebbe poi ambire a un incontro con un rivale più quotato e, in caso di ulteriore affermazione, andare a combattere ancora per il titolo mondiale.