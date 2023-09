LIVE Sport Invernali, liveblog 10 dicembre in DIRETTA: Marta Bassino trionfa al Sestriere! Sigillo storico di Memola nelle Finali del Grand Prix junior

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 10 DICEMBRE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 10 dicembre 2022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, speed skating, biathlon, snowboard, freestyle e slittino.

Ci saranno inoltre le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico e l’IBU Junior Cup di biathlon.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 10 dicembre 2022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.30 con lo sci alpino.

SNOWBOARD – Ad Edmonton, in Canada, nella notte italiana qualificazioni del big air: eliminati gli azzurri Nicola Liviero, 37°, Emiliano Lauzi, 46°, e Loris Framarin, 47°. Non partita tra le donne Emma Gennero.

SCI ALPINO – In Val d’Isere uno contro tutti. Quell’uno è ovviamente Marco Odermatt, dominatore assoluto della specialità nella scorsa stagione e vincitore del gigante di apertura della stagione a Soelden.

SCI ALPINO – Ampissima la lista di coloro che possono impensierire Odermatt e giocarsi un posto sul podio e anche la vittoria. In casa Norvegia fari puntati su Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. La Francia padrona di casa punterà su un Pinturault apparentemente rinfrancato e sul campione del mondo di Cortina Faivre. Per l’Austria il punto di riferimento sarà il sempre imprevedibile Manuel Feller, che ha chiuso al terzo posto nella classifica di specialità dell’anno passato.

SCI ALPINO – Sempre tra le fila austriache da tenere in considerazione c’è anche Stefan Brennsteiner. Attenzione anche allo sloveno Zan Kranjec e agli svizzeri Loic Meillard, Justin Murisier e Gino Caviezel.

SCI ALPINO – In casa Italia si punta tanto su Luca De Aliprandini. Il nativo di Cles ha come obiettivo in stagione quello di centrare la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Ormai l’azzurro è nel gruppo dei big ed è atleta da podio in tutte le gare, anche se l’uscita di Soelden potrebbe aver minato qualche sicurezza.

SCI ALPINO – Assente Giovanni Franzoni, particolare interesse anche su Filippo Della Vite, chiamato ad un salto di qualità in questa stagione dopo la delusione della prima gara dell’anno. Al via ci saranno anche Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger e Alex Vinatzer.

SCI ALPINO – Non particolarmente preciso Braathen, un po’ brusco in curva, tempo di 1’03″43 per lui. Ora Odermatt subito banco di prova importante

SCI ALPINO – Dominante lo svizzero Odermatt che fa sembrare tutto facile anche quando facile non è. Vantaggio di 1″54 per lui. Ora Feller

SCI ALPINO – Limita i danni pur perdendo qualcosa nel finale l’austriaco Feller che chiude con un ritardo di 45 centesimi

SCI ALPINO – Prestazione da dimentica per lo sloveno Kranjec che guadagna qualcosa su Odermatt solo nel finale ma paga una scarsa brillantezza in curva per tutta la pista e chiude a 1″87 dallo svizzero, quarto. Ora Kristoffersen

SCI ALPINO – Perde progressivamente lo svizzero Meillard che accumula un ritardo di 1″49 ed è terzo. Ora Kristoffersen

SCI ALPINO – Stesso tempo di Meillard per un Kristoffersen che ha subito la pista soprattutto nella parte centrale non riuscendo a trovare le linee giuste. E’ terzo a 1″49. Ora Pinturault

SCI ALPINO – Perde tanto nella parte finale il francese Pinturault rispetto a chi lo ha preceduto, è sesto a 1″63 da Odermatt

SCI ALPINO – Grave errore dello statunitense Radamus che perde la linea e chiude con un ritardo di 3″04, è ottavo

SCI DI FONDO – A Beitostølen c’è speranza per tanti: per l’Italia di ottenere buoni risultati dopo il miracolo Mocellini di ieri, per gli scandinavi e le scandinave di sovvertire parecchie gerarchie.

SCI ALPINO – Senza errori gravi il francese Faivre che non trova mai feeling con la pista chiude con un ritardo di 2″68 da Odermatt

SCI DI FONDO – Dal momento che si comincerà con la prova femminile, andiamo a scoprire i pettorali di partenza delle azzurre: Anna Comarella con il 2, Caterina Ganz con il 13 e Martina Di Centa con il 49.

SCI ALPINO – Perde ancora tanto nella seconda parte di gara lo svizzero Caviezel. Ritardo di 3″21 e decimo posto. La pista è segnata. Questo forse è il momento peggiore per scendere

SNOWBOARD – Nello slalom parallelo a squadre miste valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023 di snowboard in corso Winterberg (Germania) Italia 1, composta da Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont, supera Germania 4 nel turno preliminare ed affronterà Austria 3 agli ottavi. Era già ammessa agli ottavi Italia 2, formata da Roland Fischnaller e Lucia Dalmasso, che affronterà Polonia 1.

SCI ALPINO – Grande prima parte di gara per il tedesco Schmid, che perde tanto nel finale ma si inserisce comunque al terzo posto a 1″18 da Odermatt

SCI DI FONDO – Prima a partire sarà la finlandese Anni Alakoski, ultima la ceca Tereza Beranova.

SCI ALPINO – Discreta la prova dell’austriaco Brennsteiner che chiude al settimo posto a 1″63, stesso tempo di Pinturault

SCI ALPINO – Errore grave di Zubcic in alto. Il croato non riesce a riprendersi ed esce dopo poche porte. Ora De Aliprandini

SCI DI FONDO – Numeri importanti: 32 Heidi Weng, 34 Tiril Udnes Weng, 36 Jessie Diggins, 50 Maja Dahlqvist e 54 Krista Parmakoski tra le altre.

SCI ALPINO – Limita i danni nella parte bassa della pista lo svizzero Murisier che è decimo a 2″07 da Odermatt

SCI DI FONDO – C’è un bel sole sul percorso, il che conforta tante.

SCI ALPINO – Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 ODERMATT Marco SUI 1:01.89

2 FELLER Manuel AUT 1:02.34 +0.45

3 SCHMID Alexander GER 1:03.08 +1.19

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:03.38 +1.49

4 MEILLARD Loic SUI 1:03.38 +1.49

6 BRAATHEN Lucas NOR 1:03.43 +1.54

7 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:03.52 +1.63

7 PINTURAULT Alexis FRA 1:03.52 +1.63

9 KRANJEC Zan SLO 1:03.76 +1.87

10 MURISIER Justin SUI 1:03.96 +2.07

SCI ALPINO – Bella prova del norvegese McGrath che riesce a sfruttare anche le fossette che si stanno creando vicino alle porte e chiude a 1″32 dalla testa ed è quarto

SCI DI FONDO – Si comincia con Alakoski!

SCI DI FONDO – Inizia anche Anna Comarella.

SCI ALPINO – Esce nella parte centrale il norvegese Windingstad

SNOWBOARD – Ci avviciniamo alla partenza degli ottavi di finale, che saranno i seguenti: Italia 1 – Austria 3

Slovenia 1 – Canada 1

Germania 3 – Svizzera 1

Polonia 2 – Austria 1

Giappone 1 – Germania 1

USA 1 – Svizzera 2

Polonia 1 – Italia 2

Germania 2 – Austria 2

SCI DI FONDO – Ricordiamo i posizionamenti dei passaggi cronometrici: ai km 1.3, 2.6, 3.2, 5, 6.3, 7.6, 8.2 prima naturalmente del traguardo.

SCI ALPINO – Continua a perdere il canadese Read che chiude a 3″ dalla testa, 13mo

SCI ALPINO – Nonostante la sbavatura prima dell’intermedio Schwarz riesce ad inserirsi al decimo posto con un ritardo di 1″85

SCI DI FONDO – 3’32″1 al primo rilevamento al km 1.3 per Alakoski, 9″7 di ritardo per Comarella.

SCI ALPINO – Stesso tempo di Read per l’austriaco Feurstein che chiude con 3″ di ritardo ed è 14mo

SCI DI FONDO – Partita Caterina Ganz.

SCI ALPINO – Lo slalom gigante femminile partirà alle 10.30. Si inizierà subito col botto per i colori azzurri, il pettorale numero 1 è infatti quello di Marta Bassino!

SNOWBOARD – Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont compongono Italia 1 ed affronteranno Austria 3 (Arvid Auner-Claudia Riegler).

SCI ALPINO – Il canadese Philp continua a perdere per tutta la pista e chiude con un ritardo di 3″19, al 17mo posto

SCI ALPINO – Federica Brignone avrà invece il numero 4, tra le due azzurre ci saranno due atlete quotate come Tessa Worley e Mikaela Shiffrin. Nelle prime sette toccherà anche a Sara Hector, Petra Vlhova e Raghnild Mowinckel, tutte atlete con credenziali importantissime. Col 12 sarà il turno di Lara Gut.

SCI ALPINO – L’austriaco Leitinger limita i danni nel finale e chiude con un ritardo di 2281 inserendosi al 14mo posto

Alakoski passa al 2.6 in 7'11″7, Comarella perde ancora ed è a 11″4.

SCI ALPINO – Questa la classifica dopo i primi 22: 1 ODERMATT Marco SUI 1:01.89

2 FELLER Manuel AUT 1:02.34 +0.45

3 SCHMID Alexander GER 1:03.08 +1.19

4 MCGRATH Atle Lie NOR 1:03.21 +1.32

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:03.38 +1.49

5 MEILLARD Loic SUI 1:03.38 +1.49

7 BRAATHEN Lucas NOR 1:03.43 +1.54

8 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:03.52 +1.63

8 PINTURAULT Alexis FRA 1:03.52 +1.63

10 SCHWARZ Marco AUT 1:03.74 +1.85

11 KRANJEC Zan SLO 1:03.76 +1.87

12 MURISIER Justin SUI 1:03.96 +2.07

SCI DI FONDO – Passa davanti la svedese Johanna Hagstroem all’1.3, 3’26″6 per lei e Caterina Ganz a 7″7.

SCI ALPINO – Nel primo gigante della stagione è stata proprio la svizzera Gut a centrare il successo, con appena 7 centesimi di vantaggio su Bassino. Il terzo gradino del podio è andato a Sara Hector che ha preceduto Petra Vlhova e Katharina Liensberger.

SCI ALPINO – Tanti errori per Ford in alto, lo statunitense è fuori

SCI DI FONDO – Hagstroem è la prima di rilievo sul percorso e lo dimostra, con 7’03″1 al 2.6. Intanto al 3.2 Comarella recupera, è a 4″9 dal 9’35″7 di Alakoski.

SCI ALPINO – Buona prova del francese Muffat-Jeandet che si inserisce al 13mo posto con un ritardo di 2″42

SCI DI FONDO – Buona la performance di Ganz al 2.6, è a 5″9 da Hagstroem.

SCI ALPINO – Al debutto stagionale in gigante anche Sofia Goggia. L’azzurra partirà col pettorale 31. Come sempre c’è grande curiosità intorno alle prestazioni della bergamasca che ha dichiarato: “ Il gigante è una disciplina che mi permette di mantenere un livello tecnico elevato, anche con la velocità, ed è ciò che mi serve”.

SCI ALPINO – Prova da dimenticare per l’austriaco Haaser che con un ritardo di 3″67 è 21mo, ultimo. Ora Borsotti

SCI DI FONDO – Al quinto chilometro, dunque a metà gara, solo nove decimi tra Alakoski e Comarella, le prime due partite: la finlandese, che sta perdendo anche su alcune norvegesi, è a meno di un secondo dal perdere il comando, 10’31″5.

SCI ALPINO – Mette al sicuro la qualificazione alla seconda manche l’azzurro Borsotti che è 15mo a 2″81, non lontanissimo dalla top ten. Prova tutto sommato soddisfacente dell’italiano

SCI ALPINO – Altre quattro le atlete azzurre in gara oggi: Elena Curtoni, Roberta Melesi, Asja Zenere ed Elisa Platino. Melesi ha fatto benissimo a Killington, chiudendo all’undicesimo posto dopo una super seconda manche. Zenere e Platino stanno facendo bene in Coppa Europa e si sono guadagnate la chiamata in Coppa del Mondo.

SCI ALPINO – Perde tantissimo anche nel finale il norvegese Nestvold-Haugen che chiude con un ritardo di 3″79 ed è 23mo, ultimo

SCI DI FONDO – Comincia il cammino anche delle Weng, mentre la finlandese Jasmi Joensuu è davanti con 9’24″5 al km 3.2, con Ganz seconda a 2″5.

SCI ALPINO – Fuori con qualche rischio lo slovacco Adam Zampa. Nessuna conseguenza, per fortuna

SCI ALPINO – Partirà invece col pettorale 54 Lara Colturi, la giovanissima italiana che gareggia sotto la bandiera albanese. Per lei un incredibile 17° posto nel primo gigante stagionale a Killington.

SCI DI FONDO – La finlandese Johanna Matintalo precede di mezzo secondo Hagstroem all’1.3, mentre Ganz passa con un valido 13’54″8 a metà gara. E Comarella comincia ad andare meglio di Alakoski.

SNOWBOARD – A causa della foschia che si è improvvisamente abbassata sul tracciato di gara, gli ottavi sono stati rinviati di 10 minuti. Partenza dunque alle 10.25.

SCI ALPINO – Lo sloveno Hadalin accumula un ritardo di 4″03 ed è 24mo, ultimo

SCI ALPINO – Fuori nella parte centrale l’andorrano Verdu

SCI ALPINO – L’ultima volta che si è gareggiato in gigante su queste neve la vittoria è andata all’azzurra Federica Brignone. Una gara perfetta nel 2020, che poi si rivelò importantissima per la vittoria della Sfera di Cristallo.

SCI DI FONDO – Stanno intanto passando all’1.3 parecchie big e nessuna per ora ha superato Hagstroem, anche se dopo inizia a succedere. Non benissimo le Weng, ma quel che importa è che Ganz stia fornendo in questo modo una prova di valore.

SNOWBOARD – Arriva una nuova comunicazione. Gara che slitta alle 10.35. A tra poco.

SCI DI FONDO – Va forte Ganz! Al km 6.3 prende un bel margine di vantaggio con 17’43″6, c’è la possibilità di un valido risultato mentre Jessie Diggins scende sotto il muro dei 7 minuti al km 2.6, 6’55″3 il suo tempo.

SCI DI FONDO – Kerttu Niskanen davanti al 2.6, quattro decimi di vantaggio su Diggins.

SCI ALPINO – Questa la classifica dopo i primi 30: 1 ODERMATT Marco SUI 1:01.89

2 FELLER Manuel AUT 1:02.34 +0.45

3 SCHMID Alexander GER 1:03.08 +1.19

4 MCGRATH Atle Lie NOR 1:03.21 +1.32

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:03.38 +1.49

5 MEILLARD Loic SUI 1:03.38 +1.49

7 BRAATHEN Lucas NOR 1:03.43 +1.54

8 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:03.52 +1.63

8 PINTURAULT Alexis FRA 1:03.52 +1.63

10 SCHWARZ Marco AUT 1:03.74 +1.85

11 KRANJEC Zan SLO 1:03.76 +1.87

12 MURISIER Justin SUI 1:03.96 +2.07

SCI DI FONDO – 21’28” per Ganz al km 7.6, mentre è partita anche Martina Di Centa.

SCI ALPINO – Due minuti all’inizio della prima manche del gigante del Sestriere. Tracciatura affidata a Sergej Poljsak, tecnico sloveno.

SCI ALPINO – Lo svizzero Bissig è 20mo con un ritardo di 3″13, è fuori lo svizzero Sette. 23mo posto per il norvegese Steen Olsen a 3″34 dalla testa

SCI ALPINO – SI PARTE! TOCCA SUBITO A MARTA BASSINO!

SCI DI FONDO – Termina la propria prova Anna Comarella, per lei tempo di 28’44″5 che è il primo ad arrivare dato che Alakoski non ha concluso.

SCI ALPINO – Doppio inserimento nella top 15: lo svizzero Janutin è 15mo a 2″59, il belga Maes addirittura 13mo a 2″36

SCI ALPINO – 1’12”37 il tempo dell’azzurra che ha commesso qualche errorino nella parte finale, ma nel complesso sembra aver sciato bene. Vedremo quanto varrà il suo tempo.

SCI ALPINO – Bella prestazione dello statunitense McLaughlin che si inserisce in 13ma posizione a 2″20. Si può fare il tempo ora che è migliorata la visibilità

SCI ALPINO – Tessa Worley perde tanto nel finale e chiude a 33 centesimi di distacco dall’azzurra.

SCI DI FONDO – Intanto continua la leadership di Kerttu Niskanen, ma attenzione a Frida Karlsson: la svedese è partita e per lei è 3’21″4 al km 1.3.

SCI ALPINO – Gara da dimenticare per Maurberger che accumula un ritardo di 3″30, è 28 e difficilmente riuscirà a restare nei 30

SCI ALPINO – Mikaela Shiffrin va alle spalle di Worley! 37 centesimi di ritardo da Bassino. Tocca a Brignone

SCI DI FONDO – E conclude la propria prova Caterina Ganz, 28’07″2! Per i segnali che arrivano dal resto del percorso, con Heidi Weng che non sta facendo meglio di lei, potrebbe arrivare un validissimo risultato!

SCI ALPINO – Buona prova per lo svizzero Simonet che è 16mo a 2″48, Borsotti scende al 19mo posto

SNOWBOARD – Si comincia subito con il duello tra Italia 1 ed Austria 3. Parte Maurizio Bormolini, poi il cambio ad Elisa Caffont.

SCI DI FONDO – Intanto si porta al comando Jasmi Joensuu: la finlandese chiude in 27’44″9.

SCI DI FONDO – Frida Karlsson non ha intenzione di fermarsi anche di fronte ad Anne Kjersti Kalvaa, e supera la norvegese (6’54″7) di 7″7 al km 2.6.

SCI ALPINO – Federica Brignone chiude a 89 centesimi di ritardo da Bassino, quarta.

SCI ALPINO – Anche Sara Hector perde tanto nel finale ed è quarta a 43 centesimi di ritardo da Bassino.

SCI DI FONDO – Karlsson finisce dietro a Kalvaa al km 3.2, il dato impressionante è che ha perso otto secondi in 600 metri ed è dunque a 1″ dal 9’00″8 della norvegese.

SNOWBOARD – Che peccato. Bormolini ed Auner cambiano praticamente appaiati. Caffont nella prima parte di gara guadagna 15 centesimi, subendo poi il ritorno di Riegler. Eliminata Italia 1.

SCI ALPINO – Nonostante una buona prova nella parte centrale, Tonetti con una parte finale da dimenticare è 31mo e fuori dalla seconda manche. Ora Della Vite

SCI ALPINO – Petra Vlhova resiste e va in testa! 7 centesimi di vantaggio su Bassino!

SNOWBOARD – Avanza ai quarti anche Slovenia 1, grazie ad un gran numero di Gloria Kotnik. La slovena annulla infatti il ritardo di 1,2 secondi maturato dal compagno di squadra Zan Kosir.

SCI DI FONDO – 27’27″3 per Johanna Matintalo, che passa al comando a fine gara.

SCI ALPINO – BRAVO DELLA VITE! L’azzurro è 19mo a 2″70 da Odermatt con una grande seconda parte di gara! Il migliore degli azzurri

SCI ALPINO – Raghnild Mowinckel si inserisce al quinto posto con 47 centesimi di ritardo da Vlhova.

SNOWBOARD – Germania 3 con il brivido ai quarti. Gran vantaggio costruito da Yannik Angenend, con Carolin Langhenhorst che resiste al rientro di Julie Zogg beffando l’elvetica per soli 3 centesimi.

SCI DI FONDO – Così al km 5, metà gara: Kerttu Niskanen 13’17″2, Kalvaa a 1″1 e Karlsson a 2″7. Ganz proiettata attorno al 15° posto.

SCI ALPINO – Lontanissima la norvegese The Louise Stjernesund. Ultima con 2”02 di ritardo.

SNOWBOARD – Tutto facile per uno dei team favoriti, ovvero Austria 1. Promegger vince nettamente il duello con il polacco Nowaczyc, e per Daniela Ulbing diventa comodo amministrare il margine su Weronika Dawidek.

SCI ALPINO – Fa ancora peggio Katharina Truppe. 2”62 il ritardo per l’austriaca.

SCI DI FONDO – Chiusura per Jessie Diggins, l’americana termina dietro Matintalo di 2″8. Per Tiril Udnes Weng 7″2 di divario, la norvegese è leader in Coppa del Mondo.

SCI ALPINO – Prima parte di gara promettente per Zingerle che poi sbaglia nel finale e chiude con un ritardo di 5″52, è 39mo

SCI ALPINO – Questa al momento la top 7 provvisoria: 1. Petra Vlhova

2. Marta Bassino +0.07

3. Tessa Worlery +0.40

4. Mikaela Shiffrin +0.44

5. Raghnild Mowinckel +0.47

6. Sara Hector +0.50

7. Federica Brignone +0.96

SNOWBOARD – Clamorosa eliminazione per Germania 1! La squadra favoritissima composta da Stefan Baumeister e Ramona Theresia Hofmeister cedono per un solo centesimo a Giappone 1. Perfetto l’arrivo di una scatenata Tsubaki Miki.

SCI DI FONDO – Situazione al km 6.3: Niskanen in 17’05″5, a 6″3 Karlsson e a 6″4 Kalvaa.

SCI ALPINO – La francese Coralie Frasse-Sombet si inserisce al nono posto con 2”52 di ritardo.

SCI ALPINO – Grave ritardo per l’ultimo degli azzurri, Kastlunger che è 37mo. Maurberger resta in bilico al 30mo posto

SCI ALPINO – 1”22 il distacco dell’elvetica Michelle Gisin che si inserisce in ottava piazza.

SNOWBOARD – Approda ai quarti Svizzera 2 approfittando del determinante errore sul finale di gara della statunitense Iris Pflum. Eliminata dunque USA 1. Tocca ad Italia 2 di Fischnaller-Dalmasso.

SCI DI FONDO – 20’31″5 di Niskanen (che nel frattempo ha chiuso in 26’56″3) ancora non eguagliato: Kalvaa è a 5″2 al km 7.6, si attende Karlsson.

SCI ALPINO – Ottava Lara Gut! 1”12 il distacco per la vincitrice di Killington! La neve è diventata sicuramente meno performante rispetto ai primi pettorali, ma Gut non è sembrata perfetta.

SCI DI FONDO – A 7″7 Karlsson, la situazione continua a rimanere incerta, ma tendenzialmente non favorevole alla svedese.

SNOWBOARD – Nulla da fare. Fuori anche Italia 2. Fischnaller paga 6 centesimi al polacco Kwiatkowski, mentre Lucia Dalmasso perde nettamente il confronto con Aleksandra Krol. Doccia fredda per il team azzurro.

SCI ALPINO – 11a Ramona Siebenhofer con un distacco abissale da Vlhova. 2”44 il ritardo dell’austriaca.

SCI DI FONDO – Sempre più certa la vittoria di Niskanen, all’8.2 sono 7″7 i secondi di vantaggio su Kalvaa e 12.4 quelli su Karlsson che deve difendersi anche dalla tedesca Katharina Hennig, a poco più di 5 secondi da lei.

SCI ALPINO – Si inserisce in fondo alla classifica Katharina Liensberger. L’austriaca ha chiuso con un distacco di 2”76 dalla leader.

SCI DI FONDO – Chiude intanto molto lontana Martina Di Centa, a 3’01″3. Potrebbe anche non andare a punti.

SNOWBOARD – Germania due riscatta parzialmente la deludente prova di Germania 1. Ottima la rimonta di Melanie Hochreiter, che beffa l’austriaca Schoeffmann per soli 11 centesimi.

SCI DI FONDO – Kalvaa chiude a 12″7 da Niskanen, si attende solo Karlsson, ma il quadro appare ormai chiaro.

SCI ALPINO – Fuori la polacca Maryna Gasienica-Daniel! Un vero peccato per lei che stava mettendo insieme una buonissima prima manche.

SNOWBOARD – Si procede a ritmi serrati con i seguenti quarti di finale: Slovenia 1 – Austria 3

Austria 1 – Germania 3

Svizzera 2 – Giappone 1

Germania 2 – Polonia 1

SCI DI FONDO – Hennig chiude a 23 secondi, resta da attendere Karlsson.

SNOWBOARD – Ed è Austria 3 la prima semifinalista. Davvero solide le prestazioni di Arvid Auner e Claudia Riegler. Gli austriaci eliminano una coriacea Slovenia.

SCI DI FONDO – VINCE KERTTU NISKANEN: Karlsson chiude a 16″5, si tiene il podio, ma è terza dopo un ottimo inizio!

SCI ALPINO – Prima pausa nelle partenze. Ne approfittiamo per ripercorrere la top10: 1. Petra Vlhova (SVK)

2. Marta Bassino (ITA) +0.07

3. Tessa Worlery (FRA) +0.40

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0.44

5. Raghnild Mowinckel (NOR) +0.47

6. Sara Hector (SWE) +0.50

7. Federica Brignone (ITA) +0.96

8. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.12

9. Michelle Gisin (SUI) +1.22

10. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.02

SNOWBOARD – Sarà derby nella prima semifinale. Nessun problema per Austria 1, con Prommegger che al cambio regala un buon vantaggio ad una perfetta Ulbing.

SCI DI FONDO – La notizia più bella di oggi per l’Italia è il 13° posto di Caterina Ganz, che sale decisamente di condizione e offre un nuovo spunto positivo al movimento tricolore che ha bisogno di novità col sorriso. 27° posto per Anna Comarella, mentre dovrebbe chiudere al 44° Martina Di Centa.

SCI ALPIO – Si riprende con la svizzera Wendy Holdener. Dopo una buonissima prima parte chiude a 1”94 di ritardo, decima.

SCI ALPINO – Si infila in top10 la francese Valerie Grenier. 1”70 il distacco per lei, autrice di una buona prova.

SCI ALPINO – Brivido per Maurberger proprio con l’ultimo atleta sceso, non uno qualunque, il tedesco Strasser che era sui tempi dell’azzurro ed è uscito nel finale. Tre gli azzurri qualificati per la seconda manche

SCI ALPINO – Ricordiamo che bisognerà aspettare il pettorale numero 31 per la prossima azzurra, che sarà Sofia Goggia. Subito dopo di lei toccherà ad Elena Curtoni.

SCI DI FONDO – Quarta vittoria per Niskanen, terza in una 10 km in classico nella propria carriera.

SNOWBOARD – Sfiora un nuovo rientro miracoloso Tsubaki Miki, ma la nipponica si ferma a soli 3 centesimi dalla semifinale. Troppo elevato il gap che Shimizu ha collezionato nel duello con lo svizzero Gian Casanova. Svizzera 2 che vola in semifinale.

SCI ALPINO – Anche l’austriaca Ricarda Haaser perde un abisso nel finale. 13a a 2”23.

SCI ALPINO – Andamento della manche molto simile anche per la norvegese Marie Therese Tviberg. Molto bene all’inizio, poi si perde nel finale chiudendo 16a a 2”57.

SNOWBOARD – Eliminate tutte le squadre tedesche. Delusione per i tanti appassionati presenti sul tracciato. Decisivo l’errore di Melanie Hochreiter, che spiana la strada ai polacchi Kwiatkowski-Krol.

SCI DI FONDO – CLASSIFICA FINALE

1 Niskanen (FIN) 26’56″3

2 Kalvaa (NOR) 12″7

3 Karlsson (SWE) 16″5

4 Hennig (GER) 23″

5 Matintalo (FIN) 31″

6 Diggins (USA) 33″8

7 T. U. Weng (NOR) 38″2

8 Brennan (USA) 39″8

9 Carl (GER) 40″7

10 Joensuu (FIN) 48″6 13 Ganz (ITA) 1’10″9

27 Comarella (ITA) 1’48″2

44 Di Centa (ITA) 3’01″3

SNOWBOARD – Le semifinali: Austria 3 – Austria 1

Polonia 1 – Svizzera 2

SCI ALPINO – Questa la classifica dopo la prima manche con i piazzamenti degli azzurri: 1 ODERMATT Marco SUI 1:01.89

2 FELLER Manuel AUT 1:02.34 +0.45

3 SCHMID Alexander GER 1:03.08 +1.19

4 MCGRATH Atle Lie NOR 1:03.21 +1.32

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:03.38 +1.49

5 MEILLARD Loic SUI 1:03.38 +1.49

7 BRAATHEN Lucas NOR 1:03.43 +1.54

8 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:03.52 +1.63

8 PINTURAULT Alexis FRA 1:03.52 +1.63

10 SCHWARZ Marco AUT 1:03.74 +1.85

11 KRANJEC Zan SLO 1:03.76 +1.87

12 MURISIER Justin SUI 1:03.96 +2.07 19 DELLA VITE Filippo ITA 1:04.59 +2.70

20 BORSOTTI Giovanni ITA 1:04.70 +2.81

30 MAURBERGER Simon ITA 1:05.19 +3.30 32 TONETTI Riccardo ITA 1:05.55C +3.66

37 KASTLUNGER Tobias ITA 1:05.91 +4.02

47 ZINGERLE Hannes ITA 1:07.41 +5.52

SCI DI FONDO – Ci fermiamo qui per il momento, ma vi diamo l’appuntamento per le 12:15 quando ci sarà la gara maschile.

SCI ALPINO – Paula Moltzan riesce a contenere il distacco nel finale e si piazza al 10° posto. Solo 1”51 il distacco per la statunitense.

SCI ALPINO – Odermatt ha dominato la prima manche e solo Feller ha tenuto il suo ritmo. Tre gli azzurri nella seconda manche che proveranno a rimontare qualche posizione: Della Vite 19mo, Borsotti 20mo, Maurberger 30mo

SCI ALPINO – Tanta fatica per l’elvetica Camille Rast che riesce comunque a chiudere in 13a piazza con 1”99 di ritardo.

SNOWBOARD – Gran duello tra le due compagini austriache. Avanza in finale Austria 1 di Andreas Prommegger e Daniela Ulbing, con quest’ultima che resiste al rientro della connazionale Claudia Riegler.

SCI ALPINO – 15a a 2”22 di ritardo da Vlhova per la slovena Ana Bucik.

SCI ALPINO – Ricordiamo la top10 dopo le prime 22 partenze: 1. Petra Vlhova (SVK)

2. Marta Bassino (ITA) +0.07

3. Tessa Worlery (FRA) +0.40

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0.44

5. Raghnild Mowinckel (NOR) +0.47

6. Sara Hector (SWE) +0.50

7. Federica Brignone (ITA) +0.96

8. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.12

9. Michelle Gisin (SUI) +1.22

10. Paula Moltzan (USA) +1.51

BIATHLON – Tra 20′ circa l’inseguimento femminile di Hochfilzen (Austria), gara valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023

SNOWBOARD – Incredibile rimonta dell’elvetica Jenny Ladina. Subito dopo il cambio la svizzera sbaglia cedendo diversi metri ad Aleksandra Krol. La polacca, forse a causa del lauto vantaggio, si pianta letteralmente consentendo un clamoroso ritorno alla sua avversaria. Finalissima dunque tra Austria 1 e Svizzera 2.

SCI ALPINO – Errore per la norvegese Mina Fuerst Holtmann che è la seconda a non finire la manche dopo Gasienica-Daniel.

SCI ALPINO – L’elvetica Andrea Ellenberger si piazza al 17° posto con 2”31 di ritardo da Vlhova.

SCI ALPINO – Al rientro dall’infortunio Stephanie Brunner non va oltre il 23° posto con un ritardo di 2”82.

SCI ALPINO – 2”48 di distacco e 19a piazza per la svizzera Simone Wild.

SNOWBOARD – Erroraccio di Claudia Riegler che regala il podio a Polonia 1. Una scivolata dell’austriaca a poche porte dall’arrivo spiana la strada alla polacca Aleksandra Kro, che salirà sul podio con il connazionale Kwiatkowski.

SCI ALPINO – Manche da dimenticare per l’austriaca Katharina Huber che è sembrata quasi rialzarsi nel finale. 4”39 il suo ritardo, forse vittima di un piccolo problema fisico.

SCI ALPINO – Anche Nina O’Brien finisce molto lontana al rientro dall’infortunio. 3”93 e 25a piazza per la statunitense.

BIATHLON – In casa Italia fari puntati su Dorothea Wierer e su Lisa Vittozzi. Le due azzurre andranno a caccia della perfezione nelle serie di tiro per poi esprimere una sufficiente velocità nelle frazioni di fondo. L’altoatesina, settima nella sprint, partirà con un ritardo iniziale di 37″ rispetto alla tedesca Denise Herrmann, a segno nella gara dell’8 dicembre.

SNOWBOARD – Prova superlativa di Andreas Prommegger che disinnesca il pericolo Casanova consegnando un cospicuo margine di vantaggio a Daniela Ulbing. Per quest’ultima è semplice conservare l’ottimo gap evitando il rientro di Ladina Jenny. Prima gara della stagione vinta da Austria 1.

SCI ALPINO – Una buona manche per la neozelandese Alice Robinson, anche se ancora lontana dal suo massimo potenziale. 15a a 2”08 e seconda manche praticamente garantita.

BIATHLON – Per la sappadina, invece, un distacco di 1’02” dalla teutonica e ancor più per lei sarà necessario avere un grande feeling con il tiro per puntare alla top-3. Osservate speciali le due svedesi Elvira e Hanna Oeberg, con la prima delle due che sugli sci può fare la differenza.

SCI ALPINO – Si inserisce in 15a piazza l’austriaca Franziska Gritsch con un distacco di 2”06. La prossima al cancelletto di partenza sarà Sofia Goggia.

SCI ALPINO – Prima delle due azzurra, Goggia e Curtoni, ripercorriamo la top 15: 1. Petra Vlhova (SVK)

2. Marta Bassino (ITA) +0.07

3. Tessa Worlery (FRA) +0.40

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0.44

5. Raghnild Mowinckel (NOR) +0.47

6. Sara Hector (SWE) +0.50

7. Federica Brignone (ITA) +0.96

8. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.12

9. Michelle Gisin (SUI) +1.22

10. Paula Moltzan (USA) +1.51

11. Valerie Grenier (FRA) +1.70

12. Wendy Holdenere (SUI) + 1.94

13. Camille Rast (SUI) +1.99

14. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.02

15. Franziska Gritsch (AUT) +2.06

SNOWBOARD – Epilogo thriller con l’Austria penalizzata per un’inforcata a poche porte dall’arrivo. Vittoria che passa così a Svizzera 2 di Casanova-Jenny, al primo acuto in carriera.

SCI ALPINO – Grande difficoltà nelle parti più tecniche. Goggia è 27a con un distacco di 3”74. Tocca ad Elena Curtoni.

SCI ALPINO – Difficoltà simili anche per Elena Curtoni, che non fa meglio della 28a piazza con un distacco di 3”91.

SCI ALPINO – Grande difficoltà nelle parti più tecniche. Sofia Goggia è 27a con un distacco di 3”74. Tocca ad Elena Curtoni.

SCI ALPINO – La prossima azzurra sarà Roberta Melesi col pettorale 40.

SCI ALPINO – Ripercorriamo la classifica: 1. Petra Vlhova (SVK)

2. Marta Bassino (ITA) +0.07

3. Tessa Worlery (FRA) +0.40

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0.44

5. Raghnild Mowinckel (NOR) +0.47

6. Sara Hector (SWE) +0.50

7. Federica Brignone (ITA) +0.96

8. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.12

9. Michelle Gisin (SUI) +1.22

10. Paula Moltzan (USA) +1.51

11. Valerie Grenier (FRA) +1.70

12. Wendy Holdenere (SUI) + 1.94

13. Camille Rast (SUI) +1.99

14. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.02

15. Franziska Gritsch (AUT) +2.06 31. Sofia Goggia (ITA) + 3”74

32. Elena Curtoni (ITA) + 3”91

BIATHLON – Primo poligono per Herrmann

SCI ALPINO – Roberta Melesi si inserisce al 23° posto! 2”50 il suo distacco, qualificazione vicina per la azzurra!

BIATHLON – Zero per Herrmann non velocissimo, riparte. Simon e Davidova senza errori, un errore per H. Oeberg, zero per E. Oeberg

BIATHLON – Un errore per Vittozzi e Wierer al primo poligono

SCI ALPINO – CHE PRESTAZIONE PER ASJA ZENERE! 12a l’azzurra con un distacco di soli 1”85!

BIATHLON – Dopo il primo poligono Herrmann davanti, a 18″ Simon e Davidova, a 30″ E. Oeberg, a 1’05” Wierer, 11ma, a 1’38” Vittozzi 17ma, non sbaglia Comola, due errori per Passler

SCI ALPINO – Questa dunque la nuova classifica: 1. Petra Vlhova (SVK)

2. Marta Bassino (ITA) +0.07

3. Tessa Worlery (FRA) +0.40

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0.44

5. Raghnild Mowinckel (NOR) +0.47

6. Sara Hector (SWE) +0.50

7. Federica Brignone (ITA) +0.96

8. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.12

9. Michelle Gisin (SUI) +1.22

10. Paula Moltzan (USA) +1.51

11. Valerie Grenier (FRA) +1.70

12. Asja Zenere (ITA) +1.85

13. Wendy Holdenere (SUI) + 1.94

14. Camille Rast (SUI) +1.99

15. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.02

16. Franziska Gritsch (AUT) +2.06 24. Roberta Melesi (ITA) +2.50 31. Sofia Goggia (ITA) + 3”74

32. Elena Curtoni (ITA) + 3”91

BIATHLON – Al km 3.1 Herrmann davanti, a 20″ Simon e Davidova, a 26″ E. Oeberg, a 51″ Persson, Magnusson, Hauser, H. Oeberg, Tandrevold, Knotten, a 1’09” Wierer

SCI ALPINO – Questa dunque la nuova classifica: 1. Petra Vlhova (SVK)

2. Marta Bassino (ITA) +0.07

3. Tessa Worlery (FRA) +0.40

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0.44

5. Raghnild Mowinckel (NOR) +0.47

6. Sara Hector (SWE) +0.50

7. Federica Brignone (ITA) +0.96

8. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.12

9. Michelle Gisin (SUI) +1.22

10. Paula Moltzan (USA) +1.51

11. Valerie Grenier (FRA) +1.70

12. Asja Zenere (ITA) +1.85

13. Wendy Holdenere (SUI) + 1.94

14. Camille Rast (SUI) +1.99

15. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.02

16. Franziska Gritsch (AUT) +2.06 24. Roberta Melesi (ITA) +2.50 31. Sofia Goggia (ITA) + 3”74

32. Elena Curtoni (ITA) + 3”91

BIATHLON – Sbaglia Herrmann, non sbagliano Simone Davidova, un errore per E. Oeberg

SCI ALPINO – Al momento il limite per la qualificazione sono i 2”82 di distacco dell’austriaca Stephanie Brunner.

BIATHLON – Un altro errore per Wierer che perde altro terreno, Vittozzi non sbaglia ed è a ridosso della top ten, secondo zero di Comola

BIATHLON – Simon e Davidova davanti, a 9″ Herrmann, a 27″ E. Oeberg, a 29″ Persson e Hauser, a 34″ Tandrevold e Knotten, a 1’06” Vittozzi 12ma, a 1’09” Wierer, 13ma

BIATHLON – Al km 5.1 Davidova e Smon davanti, a 13″ Herrmann, a 30″ E. Oeberg, Persson, Hauser, Tandrevold e Knotten, 10ma Vittozzi a 1’09”, 13ma Wierer a 1’14”

SCI ALPINO – 37a piazza per Elisa Platino. Tutto sommato una buona prova per l’azzurra che non riesce però a qualificarsi per la seconda manche.

BIATHLON – Un errore per Simon, due per Davidova, un errore per Herrmann

BIATHLON – Un errore per E. Oeberg, uno per Hauser, Persson unico zero tra le prime, assieme a Knotten

BIATHLON – ZERO DI VITTOZZI! Ha 45″ di ritardo dalla testa, Wierer commette un altro errore, è il terzo, due errori per Comola

SCI ALPINO – Niente seconda manche stavolta per la 16enne Lara Colturi. Prova comunque ottima per lei che chiude al 33° posto con un distacco di 3”43.

SHORT TRACK – Nelle prime due finali di giornata (1500m) della terza prova di Coppa del Mondo ad Almaty (Kazakistan) le vittorie sono andate a Suzanne Schulting e Hwan Kyung Hong. Nella finale femminile ottava Gloria Ioriatti, mentre in quella maschile sesto Luca Spechenhauser e ottavo Pietro Sighel, che è anche caduto.

BIATHLON – Simon e Persson davanti, a 17″ Herrmann, a 25″ Davidova, a 28″ Hauser, a 35″ Tandrevold e Knotten, a 44″ Vittozzi, a 1’17” Wierer

BIATHLON – Al km 7.1 Simon e Persson, a 13″ Herrmann, a 23″ Davidova, Hauser, Tandrevold, a 41″ Vittozzi e Knotten

BIATHLON – Al km 7.6 Simon e Persson, a 11″ Herrmann, a 21″ Davidova, Hauser, Tandrevold, a 38″ Vittozzi

SCI ALPINO – Tra 30 minuti esatti prenderà il via la seconda manche del gigante maschile della Val d’Isere

SCI ALPINO – Siamo giunti al momento di entrare nel vivo del sesto appuntamento stagionale viste le numerose cancellazioni, mentre si tratta del secondo gigante, dopo quello dell’esordio di Soelden

BIATHLON – Simon non sbaglia e va verso la vittoria, un errore per Persson, Herrmann, due errori per Hauser, Davidova e Tandrevold con lo zero

BIATHLON – Un errore per Vittozzi che lotterà per la top ten, un altro errore per Wierer

BIATHLON – Simon davanti, a 26″ Davidova, Tandrevold, a 44″ Herrmann, a 52″ Persson

SCI DI FONDO – Così gli italiani nella 10 km maschile in terra norvegese: Paolo Ventura 10, Giandomenico Salvadori 26, Dietmar Noeckler 28, Francesco De Fabiani 37 e Simone Mocellini 75.

BIATHLON – Zero di Comola che sarà in zona punti, un errore di Passler che rischia di uscirne

SCI ALPINO – 12.08 Si gareggia sulla pista denominata “La Face de Bellevarde” con la tracciatura della seconda manche dell’austriaco Michael Pircher

BIATHLON – Al km 9.1 Simon davanti, Tandrevold a 22″, Davidova a 26″, Herrmann a 49″, E. Oeberg a 55″, Persson a 57″, H. Oeberg a 1’15”, Hauser e Vittozzi a 1’18”

BIATHLON – Seconda vittoria stagionale per Julia Simon che vince l’inseguimento di Hochfilzen e allunga nella classifica di Coppa del Mondo, seconda Tandrevold, terza Davidova

SCI ALPINO – Con l’errore della francese Doriane Escane si chiude la prima manche. Questa la classifica al giro di boa con tutte le qualificate per la seconda manche: 1. Petra Vlhova (SVK)

2. Marta Bassino (ITA) +0.07

3. Tessa Worlery (FRA) +0.40

4. Mikaela Shiffrin (USA) +0.44

5. Raghnild Mowinckel (NOR) +0.47

6. Sara Hector (SWE) +0.50

7. Federica Brignone (ITA) +0.96

8. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.12

9. Michelle Gisin (SUI) +1.22

10. Paula Moltzan (USA) +1.51

11. Valerie Grenier (FRA) +1.70

12. Asja Zenere (ITA) +1.85

13. Wendy Holdenere (SUI) + 1.94

14. Camille Rast (SUI) +1.99

15. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.02

16. Franziska Gritsch (AUT) +2.06

17. Alice Robinson (NZL) +2.08

18. Ana Bucik (SLO) +2.22

19. Ricarda Haaser (AUT) +2.23

20. Andrea Ellenberger (SUI) +2.31

21. Ramona Siebenhofer (AUT) +2.44

22. Estelle Alphand (SWE) +2.48

22. Simone Wild (SUI) +2.48

24. Roberta Melesi (ITA) +2.50

25. Coralie Frasse Sombet (FRA) +2.52

26. Marie Therese Tviberg (NOR) +2.57

27. Katharine Truppe (AUT) +2.62

28. Elisabeth Kappaurer (AUT) +2.68

29. Katharina Liensberger (AUT) +2.76

30. Stephanie Brunner (AUT) +2.82 33. Lara Colturi (ALB) +3.43 38. Elisa Platino (ITA) +3.72

39. Sofia Goggia (ITA) + 3.74

40. Elena Curtoni (ITA) + 3.91

SCI DI FONDO – Primo a partire sarà lo svedese Anton Persson, ultimo lo svizzero Roman Schaad.

BIATHLON – E. Oeberg rimonta nel finale e batte in volata Herrmann, sesta Persson, settima H. Oeberg, bella rimonta di Vittozzi nel finale, è ottava, poi Hauser e Batovska-Fialkova

SCI ALPINO – Vi diamo appuntamento dunque alle 13.30 per la seconda manche. Avremo quattro azzurre in seconda manche, con Marta Bassino abbondantemente in corsa per il podio e per la vittoria. Brignone ha il settimo tempo e potrà lanciare la rimonta. Una super Asja Zenere ha centrato un incredibile 12° posto, mentre Roberta Melesi può provare a replicare quanto fatto a Killington partendo dalla 24a piazza

SCI ALPINO – LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 2022-2023 1 Marco Odermatt Svizzera 420 2 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia 380 3 Matthias Mayer Austria 186 4 Vincent Kriechmayr Austria 152 5 Daniel Hemetsberger Austria 142 6 Romed Baumann Germania 112 7 James Crawford Canada 110 8 Matthieu Bailet Francia 93 8 Alexis Pinturault Francia 93 10 Lucas Braathen Norvegia 86

SCI DI FONDO – Il leader di Coppa del Mondo, il norvegese Paal Golberg, parte con il 42. Dalle sue parti Amundsen (40) e Nyenget (44), poi ci sono Iversen il 50, Krueger 64, Holund 68 e Toenseth 70.

BIATHLON – La francese già prima in classifica in Coppa del Mondo Simon vince l’inseguimento di Hochfilzen, secondo posto per la norvegese Tandrevold, terza piazza per la ceca Davidova

SCI ALPINO – LA CLASSIFICA DI GIGANTE 2022-2023 1 Marco Odermatt Svizzera 100 2 Žan Kranjec Slovenia 80 3 Henrik Kristoffersen Norvegia 60 4 Lucas Braathen Norvegia 50 5 Rasmus Windingstad Norvegia 45

SCI ALPINO – I TEMPI DELLA PRIMA MANCHE DEL GIGANTE 1 Marco Odermatt Svi 1:01.89 2 Manuel Feller Aut +0.45 3 Alexander Schmid Ger +1.19 4 Atle Lie McGrath Nor +1.32 5 Henrik Kristoffersen Nor +1.49 5 Loic Meillard Svi +1.49 7 Lucas Braathen Nor +1.54 8 Stefan Brennsteiner Aut +1.63 8 Alexis Pinturault Fra +1.63 10 Marco Schwarz Aut +1.85

BIATHLON – Buon finale per Wierer che chiude al 13mo posto a 1’41”. Comola è 25ma a 2’58” da Simon con due errori. Ancora una buona prova per lei. Qualche punto anche per Passler che è 37ma a 3’34”. Ancora quattro italiane a punti come giovedì

SCI DI FONDO – Ultimi minuti prima della partenza!

BIATHLON – Sara Scattolo è terza nella super sprint femminile valida per l’IBU Cup Junior 2022-2023. Sulle nevi della Val Martello (Italia) l’azzurra non commette errori al poligono e termina la sua prova (chiusa in 24:12.0) con un ritardo di 9”7 dalla vincitrice tedesca Johanna Puff (0+0+0+0) e di 6”4 dalla belga Maya Cloetens (0+0+0+0), seconda al traguardo. Questi i piazzamenti delle altre italiane che hanno gareggiato nella fase finale: Fabiana Carpella è quita a 1’09” dalla vetta (0+1+0+1), Martina Trabucchi nona a 1’35” (0+1+2+1) e Astrid Plosch 15ma a 2’10” (0+1+1+2).

SCI DI FONDO – Ancora buona la cornice di pubblico, mentre arriva qualche firma sui vetri in formato autografi prima che si inizi davvero.

SHORT TRACK – Nei 1000m femminili successo per la canadese Courtney Sarault, mentre nella gara maschile vittoria per l’olandese Jens van ‘T Wout. Attesa per l’Italia per la finale della staffetta mista.

SCI ALPINO – Per quanto riguarda i colori azzurri, Filippo Della Vite (pettorale 49) si classifica in 19a posizione a 2.70, davanti a Giovanni Borsotti a 2.81, quindi Simon Maurberger è 30° a 3.30, mentre chiudono oltre i 30 Riccardo Tonetti a 3.66, Tobias Kastlunger a 4.02 e Hannes Zingerle a 5.52. Esce di scena prima della metà del tracciato Luca De Aliprandini autore di una prova davvero sottotono.

SCI DI FONDO – Ed ecco la partenza di Persson.

SCI DI FONDO – Come nella gara femminile, intertempi posti ai km 1.3, 2.6, 3.2, 5, 6.3, 7.6, 8.2.

SCI ALPINO – Tutto sembra concentrarsi su un duello tra Marco Odermatt, che cerca il bis della scorsa stagione e il decimo podio consecutivo in questa specialità, e Manuel Feller, unico in grado di concludere la sua prova con un distacco accettabile. Tutti gli altri, da Alexander Schmid (terzo) in poi valicano il secondo e nemmeno di poco

SCI DI FONDO – Parte Paolo Ventura, mentre il tempo di riferimento di Persson all’1.3 è 3’11″8 subito superato dall’estone Martin Himma in 3’06″9.

SCI DI FONDO – Ora è Edvin Anger (Svezia) davanti all’1.3, con 3’03″4.

SCI ALPINO – Le condizioni meteo sulla pista francese parla di temperatura di -1° e cielo parzialmente coperto. Sembra scongiurata la bassa visibilità di questa mattina

SCI DI FONDO – 3’06″9 per Ventura, a 3″5 da Anger: è al momento 5°.

SCI ALPINO – Pochi istanti e si incomincia! Vicino alla sede di partenza si preparano i primi atleti. Come numero 1 scatterà il nostro Simon Maurberger che cercherà di sfruttare una pista perfetta.

SCI DI FONDO – Sul percorso sia Salvadori che Noeckler. Al 3.2 Vika a 8’10″8, Ventura a 9″3.

SCI ALPINO – Si partirà alle ore 12.35, ora è ufficiale.

SHORT TRACK – L’Italia vede sfumare un podio certo a pochi metri dal traguardo nella staffetta mista. Pietro Sighel è caduto all’ultima curva nel tentativo di superare all’interno ed il quartetto azzurro ha concluso quinto. Vittoria per la Corea del Sud davanti alla Cina.

SCI DI FONDO – Mentre Janosch Brugger (Germania) comincia a farsi valere, ed è nettamente primo al 3.2, Salvadori all’1.3 è a 5″3 dall’americano Wonders (3’01″3).

SCI DI FONDO – Buon quinto Noeckler a 4″, mentre comincia a cadere qualche fiocco di neve: è cambiata rapidamente la situazione rispetto a pochi minuti fa.

SCI DI FONDO – E c’è al via anche Francesco De Fabiani.

SCI ALPINO – SI PARTE! SCATTA LA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE DELLA VAL D’ISERE. Simon Maurberger è sul tracciato.

SCI DI FONDO – E al 2.6 va bene Noeckler, per lui settimo posto a 5″9 dall’americano Zak Ketterson che guida con 6’06″1 (e in 8’02” al 3.2).

SCI ALPINO – Simon Maurberger chiude con il tempo complessivo di 2:07.20 e una bella prova. Al via ora Thomas Tumler (-0.01).

SCI DI FONDO – Partito anche Paal Golberg: il norvegese guida la Coppa del Mondo.

SCI ALPINO – Lo svizzero Thomas Tumler parte alla grande ma perde tutto e chiude a 2 centesimi da Maurberger. Al via ora il suo connazionale Gino Caviezel (-0.09).

SCI DI FONDO – Noeckler è terzo ora al 3.2 con 5″6 di ritardo da Ketterson, mentre parte lo svedese William Poromaa.

SCI DI FONDO – De Fabiani 3’05″9 all’1.3, rimane da capire quale sarà la direzione che prenderà.

SCI ALPINO – Lo svizzero Gino Caviezel sbaglia troppo nel muro e chiude terzo a 61 centesimi. Al via ora il canadese Philp Trevor (-0.11).

SCI DI FONDO – Ed è buona la direzione di De Fabiani! Secondo a 3 secondi da Ketterson al km 2.6.

SCI ALPINO – Il canadese Philp Trevor commette una serie di errori notevoli e finisce quarto a 1.25 da Maurberger. Al cancelletto lo svizzero Semyel Bissig (-0.17).

SCI DI FONDO – Buonissimo anche il passaggio di Noeckler a metà gara, a 3″1 dall’11″57 di Brugger che in quel frangente ha il tempo migliore.

SCI ALPINO – Lo svizzero Semyel Bissig lascia quasi un secondo nel tratto centrale e deve accontentarsi del quarto posto a 1.07. Tocca ora al norvegese Fabian Wilkens Solheim (25° con -0.23).

SCI DI FONDO – Continua la buona vena di De Fabiani, al 3.2 è a nove decimi da Ketterson! Molto bene Francesco finora!

SCI DI FONDO – E va al comando Golberg al 2.6, due decimi su Ketterson.

SCI ALPINO – Il norvegese Fabian Wilkens Solheim lascia subito tutto il suo vantaggio in alto, perde ancora nel muro, quindi chiude uscendo di scena anzitempo. Si prepara lo statunitense River Radamus (-0.26).

SCI DI FONDO – Resta in testa Golberg al 3.2, 8’00″6 il suo tempo.

SCI ALPINO – Lo statunitense River Radamus tiene tutto il suo margine nella parte alta, quindi perde tutto nel muro. Conclude terzo a 25 centesimi, recuperando qualcosa. Al via ora il canadese Erik Read (-0.30).

SCI DI FONDO – DE FABIANI SUL TEMPO DI BRUGGER A META’ GARA! Un decimo solo di ritardo per lui, 11’57″1!

SCI ALPINO – Il canadese Erik Read vola nella prima parte e guadagna un decimo ulteriore, nel muro cede pochissimo, quindi arriva al traguardo con il terzo tempo a 15 centesimi! Si prepara l’austriaco Patrick Feurstein (-0.30).

SCI DI FONDO – Intanto ha chiuso Paolo Ventura, e il suo tempo è 25’08″5.

SCI ALPINO – L’austriaco Patrick Feurstein pasticcia troppo e finisce solamente quinto a 61 centesimi. Maurberger recupera la sua 8a posizione. Tocca ora al suo connazionale Roland Leitinger.

SCI DI FONDO – Golberg si prende la testa al quinto chilometro in 11’48″7, mentre Brugger chiude in 24’18″8, Noeckler terzo a 3″8 da Wonders al km 7.6!

SCI DI FONDO – Attenzione alla partenza di Richard Jouve, il francese guida in 3’00″8 al km 1.3.

SCI DI FONDO – DE FABIANI LEADER AL KM 6.3! 15’17″3 per lui, attenzione perché questo può essere un grande risultato per lui!

SCI ALPINO – L’austriaco Roland Leitinger getta tutto il suo margine nella parte altra quindi sbaglia in maniera grossolana e crolla in nona posizione a 2.81. Tocca al nostro Giovanni Borsotti (20° con -0.49).

SCI DI FONDO – Noeckler 20’35″6, a 5″7 da Brugger al km 8.2. Lo si attende all’arrivo, ma per lui gran bel rientro in Coppa del Mondo.

SCI DI FONDO – Amundsen dietro di sette decimi rispetto a De Fabiani al km 6.3!

SCI ALPINO – Giovanni Borsotti perde tutto in alto con un brutto errore. Arriva sul muro e continua a perdere. Finisce in calando ed è settimo a 94 centesimi, peccato. Al cancelletto ora il nostro Filippo Della Vite (-0.60).

SCI DI FONDO – Golberg ha 9″5 su De Fabiani al km 6.3.

SCI DI FONDO – Intanto a metà gara sia Iversen che Nyenget dietro a Golberg, a 0″4 e 2″9. Proprio Nyenget si inserisce tra Golberg e De Fabiani al km 6.3 con un ritardo di 4″9.

SCI ALPINO – Matteo Della Vite lascia metà del suo margine già in vetta, quindi lo finisce sul muro. Nel finale lotta e tiene duro, chiude con uno splendido primo posto!!! 8 centesimi su Maurberger! Pronto al via il francese Mathieu Faivre (-0.02).

SCI DI FONDO – DE FABIANI 18″26 AL KM 7.6: continua ad andar bene, e adesso vedremo quanti gli staranno davanti!

SCI DI FONDO – Chiusura in 25’01″6 per Giandomenico Salvadori.

SCI ALPINO – Mathieu Faivre inizia lasciando due decimi, crolla nel muro e Della Vite ringrazia. Il francese chiude ottavo a un secondo esatto. Tocca ora allo svizzero Fadri Janutin (-0.11)

SCI DI FONDO – Grande prova per Dietmar Noeckler, che chiude in 24’29” a 10″2 da Brugger: bravo!

SCI DI FONDO – Golberg 13″2 avanti rispetto a De Fabiani al 7.6, mentre l’azzurro fa 20’19″8 all’8.2. Ora si attende solo di capire la situazione al traguardo, ma solo Iversen, Nyenget e Poromaa possono superare l’italiano a parte il leader della Coppa.

SCI ALPINO – Lo svizzero Fadri Janutin vola in vetta allungando a 4 decimi! Nel muro sbaglia e perde mezzo secondo in un colpo solo, quindi arriva al traguardo in sesta posizione a 37 centesimi. Al cancelletto ora il suo connazionale Livio Simonet (-0.22).

SCI DI FONDO – Recupera un po’ De Fabiani su Golberg all’8.2, adesso sono 11″8 i secondi tra i due! Partito Simone Mocellini.

SCI DI FONDO – POROMAA DIETRO A DE FABIANI AL 7.6! Potrebbero esserci addirittura chance di podio!

SCI ALPINO – Livio Simonet tiene bene in alto, quindi nel muro si conferma, arriva nella parte finale sui tempi di Della Vite e conclude malissimo! Solo 7° a 59 centesimi. Al via ora il francese Victor Muffat-Jeandet (15° dopo la prima manche con 28 centesimi su Della Vite).

SCI DI FONDO – Sensazioni corroborate dal fatto che Nyenget al km 8.2 è a soli sei decimi!

SCI DI FONDO – E CHIUDE DE FABIANI IN 24’16″6! Non sappiamo se ha rallentato lui o ha avuto un gran finale Brugger, ma rimane una grande prova dell’azzurro!

SCI ALPINO – Al momento Filippo Della Vite comanda con 8 centesimi su Simon Maurberger e 12 su Thomas Tumler (SVI). Quarto Erik Read (CAN) a 23.

SCI DI FONDO – Chiude Halfvarsson, lo svedese è a 5″8 da De Fabiani.

SCI DI FONDO – Amundsen chiude a 8″5 da De Fabiani!

SCI DI FONDO – 21″ di vantaggio per Golberg su De Fabiani, ha guadagnato 10 secondi.

SCI ALPINO – Victor Muffat Jeandet incrementa il suo vantaggio in alto, quindi perde quasi tutto nel muro, conclude in calando e finisce settimo a mezzo secondo! Della Vite recupera 4 posizioni, Maurberger 14! Al via ora il belga Sam Maes (-0.34).

SCI DI FONDO – Iversen in linea con De Fabiani all’8.2, è a meno di un secondo, nove decimi.

SCI DI FONDO – Nyenget supera De Fabiani di soli sette decimi, è a 20″3 da Golberg. Francesco al momento è terzo.

SCI ALPINO – Il belga Sam Maes si conferma nella parte alta, quindi nel muro sbaglia e finisce fuori! Gli azzurri recuperano altre posizioni e per Della Vite arriva la migliore prestazione della carriera. Scatta ora lo statunitense Brian McLaughlin (-0.50).

SCI DI FONDO – Poromaa chiude a 35″2 ed è anche dietro a Noeckler, al momento nono.

SCI DI FONDO – Attenzione anche a Musgrave! Gran prova del britannico che è al km 6.3 ed è terzo a tre secondi da Golberg.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Mancano meno di trenta minuti all’inizio del programma libero individuale maschile delle Finali Grand Prix di Torino

SCI ALPINO – Lo statunitense Brian McLaughlin cede qualcosa in alto, quindi crolla nel muro e finisce a rincorrere. Chiude in calando ed è solo ottavo a 59 centesimi. Si prepara lo svizzero Justin Murisier (12° dopo la prima manche con 63 centesimi su Della Vite).

SCI DI FONDO – Vola Iversen nel finale, ed è secondo a 13″ da De Fabiani che scende dal podio, ma è comunque nella miglior condizione da parecchio tempo!

SCI ALPINO – Lo svizzero Thomas Tumler scivola nel primo settore e lascia 2 secondi sulla neve. Riparte e cade di nuovo. Al via ora lo sloveno Zan Kranjec (-0.83).

SCI DI FONDO – Toenseth a 4 secondi da Golberg al 6.3.

SCI DI FONDO – Continua ad andar forte Musgrave: lo scozzese è a 5″9 da Golberg al km 7.6, ed è terzo.

SCI ALPINO – Lo sloveno Zan Kranjec vola! Raddoppia il suo margine in vetta, quindi aumenta ancora nel muro, ed è nettamente primo con ben 1.45 su Della Vite, che garaaaaaaaaaaaaaa! Tocca ora all’austriaco Marco Schwarz (decimo dopo la prima manche con un margine di 0.02 su Kranjec)

SCI ALPINO – Benvenuti alla seconda manche del gigante femminile, secondo gigante della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-23 dopo quello di Killington, prima gara su suolo italiano della stagione, spettacolo assicurato sulla “G.A. Agnelli”! Si parte alle 13.30

SCI ALPINO – Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche; la slovacca, in cerca della prima vittoria stagionale, è stata l’unica a riuscire a far meglio della nostra Marta Bassino, scesa con il pettorale numero 1. Vlhova ha fatto la differenza nel ripido e nel piano iniziale, per poi difendersi nel tratto finale. Grande prova di squadra delle azzurre, che piazzano 3 atlete nelle 12 e in tutto 4 atlete nelle 30.

SCI DI FONDO – Musgrave resta a 5″8 da Golberg, attenzione perché ora è secondo a 1800 metri dalla fine!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Daniel Grassl, al momento quarto in classifica con uno stacco di sette punti dal podio, cercherà di pattinare un programma pulito per mettere pressione agli avversari. Gli osservati speciali in tal senso saranno Kao Miura, terzo, ma anche Ilia Malinin, quinto con possibilità di risalita.

SCI ALPINO – Marco Schwarz lascia subito 3 decimi in vetta, quindi sul muro si conferma, prova a risalire ma si accontenta del secondo posto a 58 centesimi. Al via ora Alexis Pinturault (-0.24).

SCI DI FONDO – Sesto Holund a 13″8 da Golberg al km 8.2.

SCI ALPINO – Seconda posizione per Marta Bassino, staccata appena di sette centesimi da Vlhova. L’azzurra ha sfruttato alla perfezione il numero 1, trovando una pista perfetta e facendo segnare un gran tempo anche con un paio di errorini. Ci aspetta un grande duello e la cuneese è in pienissima lotta per il podio e per la vittoria.

SCI ALPINO – Matteo Della Vite cerca di entrare nella top10. Al momento al massimo sarebbe 11°, con Maurberger in scia che ha recuperato la bellezza di 17 posizioni! Al via ora Alexis Pinturault.

SCI DI FONDO – Arriva anche Toenseth all’8.2, ed è a 3″4 da Golberg! Quante scintille in questo finale!

SCI DI FONDO – Anche Krueger dietro a Noeckler.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sarà un pomeriggio davvero intensissimo per i colori azzurri. Dopo Grassl infatti assisteremo al libero Junior maschile, con Nikolaj Memola in lizza per la vittoria. In serata invece Charlène Guignard-Marco Fabbri faranno di tutto per centrare il secondo podio in carriera in una Finale di Grand Prix

SCI ALPINO – Alexis Pinturault perde subito tutto in alto, quindi nel muro crolla a oltre 6 decimi. Chiude perdendo ancora qualcosa ed è terzo a un secondo! Al via ora Stefan Brennsteiner (7° con 0.24 su Kranjec).

SCI DI FONDO – Ed è al momento secondo Musgrave! 10″3 da Golberg per lo scozzese.

SCI ALPINO – Dopo le prime due si apre il primo piccolo buco: la terza posizione è infatti occupata momentaneamente dalla francese Worley, con un ritardo di 0”40 dalla leader. Dalla terza posizione di Tessa alla sesta della svedese Hector ci sono appena 10 centesimi, con in mezzo l’americana Shiffrin (+0”44) e la norvegese Mowinckel (+0”47).

SCI DI FONDO – Holund non supera De Fabiani, che al momento rimane quinto. L’unico a poterlo superare è Toenseth.

SCI ALPINO – In casa Italia troviamo al settimo posto Brignone, staccata però di quasi mezzo secondo dalla Campionessa Olimpica in carica (+0”96 da Vlhova). Una buona manche di Federica, che sta cercando di ritrovarsi dopo un inizio di stagione complesso. La top-10 è completata dalle svizzere Lara Gut (+1”12) e Michelle Gisin (+1”22), e infine dalla grande prova dell’americana Moltzan (+1”51).

SCI ALPINO – L’austriaco Stefan Brennsteiner si conferma in vetta, quindi arriva sul muro perdendo mezzo secondo. Nel finale lascia ancora un decimo, quindi conclude secondo a 37 centesimi. Al cancelletto il norvegese Lucas Braathen (7° dopo la prima manche con 0.33 su Kranjec).

SCI DI FONDO – VINCE PAAL GOLBERG: Toenseth a 7″6, prima vittoria stagionale per lui. E terzo posto per il festeggiatissimo Musgrave, gran prova dello scozzese! Ma soprattutto è grande il 6° posto di Francesco De Fabiani, che significa semplicemente possibile ritorno ad alti livelli!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Mancano solo quindici minuti all’inizio del warm up del free program individuale maschile

SCI ALPINO – Il norvegese Lucas Braathen lascia mezzo secondo in vetta, recupera nel muro e si porta a pari merito con Kranjec, quindi crolla nel finale e non va oltre la quarta posizione a 62 centesimi. Tocca ora allo svizzero Loic Meillard (6° con 0.38 su Kranjec).

SCI ALPINO – Prova spettacolare per l’azzurra Asja Zenere, che dopo aver colto la prima vittoria in carriera in Coppa Europa nel gigante di Zinal, si presenta carica come una molla al cancelletto e stampa un grandissimo dodicesimo posto, a +1”85 dalla vetta. Si qualifica anche Roberta Melesi che chiude la prima manche in 24esima posizione a due secondi e mezzo.

SCI DI FONDO – 1’44″1 di ritardo per Simone Mocellini, 53° e dunque appena fuori dai punti.

SCI ALPINO – Lo svizzero Loic Meillard perde il suo vantaggio già in vetta, quindi nel muro continua a lasciare decimi pesanti. Crolla nel finale e termina solamente quinto a 90 centesimi. Parte ora Henrik Kristoffersen (4° dopo la prima manche con 0.38 su Kranjec).

SCI ALPINO – Fanno fatica le due velociste italiane che oggi tornavano a gareggiare in gigante: Sofia Goggia fatica fin da subito a trovare ritmo ed è quarantesima a +3”74, subito dietro di lei si piazza Elena Curtoni a +3”91. Pandemonio al parterre per l’arrivo di Goggia, che però era visibilmente contrariata per la sua prova.

SCI ALPINO – Henrik Kristoffersen nel primo tratto è impeccabile e non perde quasi nulla, quindi nel muro tiene bene e mantiene un piccolo margine. Nel finale nulla può su Kranjec e chiude secondo a 21 centesimi. Al via ora il suo connazionale Atle Lie McGrath (-0.55 su Kranjec)

SCI DI FONDO – CLASSIFICA FINALE

1 Golberg (NOR) 23’55″6

2 Toenseth (NOR) 7″6

3 Musgrave (GBR) 10″3

4 Iversen (NOR) 13″

5 Nyenget (NOR) 20″3

6 DE FABIANI (ITA) 21″

7 Brugger (GER) 23″2

8 Gunnulfsen (NOR) 25″2

9 Holund (NOR) 25″8

10 Halfvarsson (SWE) 26″8 13 Noeckler (ITA) 33″4

36 Salvadori (ITA) 1’06”

39 Ventura (ITA) 1’12″9

53 Mocellini (ITA) 1’44″1

PATTINAGGIO ARTISTICO – Quale strategia per Daniel Grassl? Probabilmente il pattinatore opterà per la pulizia, tentando di realizzare tre salti quadrupli, dunque lutz, flip e rittberger. Capiremo meglio a breve

SCI ALPINO – Atle Lie McGrath tiene bene in alto poi pasticcia sul muro. Chiude alla grande ma non ce la fa ed è secondo per soli 3 centesimi! Ci siamo! Si entra nel podio! Parte il tedesco Alexander Schmid che vanta 0.68 su Kranjec)

SCI ALPINO – Il tedesco Alexander Schmid è ottimo in alto e mantiene tutto il suo margine. Sul muro perde mezzo secondo e si inguaia. Chiude lottando ma è 4° a 26 centesimi!! Al via ora Manuel Feller! L’austriaco vuole mettere in discussione il dominio di Marco Odermatt e vanta la bellezza di 1.42 su Kranjec).

SCI ALPINO – Giornata di sole al Sestriere, ieri una nevicata ha rovinato un po’ la pista dopo che gli organizzatori l’avevano preparata alla perfezione; per cui in questa seconda manche si potrebbe assistere a grandi rimonte delle prime partenti, anche se i distacchi sono comunque abbastanza elevati.

BIATHLON – Tra 15′ il via della staffetta maschile di Hochfilzen

PATTINAGGIO ARTISTICO – Mancano solo cinque minuti e comincerà il programma libero della specialità individuale maschile.

SCI ALPINO – L’austriaco Manuel Feller lascia soli 3 decimi in alto, quindi nel muro pennella e tiene un secondo, nel finale gestisce bene e conclude comodamente in vetta con 65 centesimi su Kranjec! Ed ora, Signore e Signori, scende Marco Odermatt con un vantaggio di 45 centesimi su Feller,).

SCI ALPINO – Marco Odermatt parte con 45 centesimi su Feller, arriva al primo intermedio aumentando a 70, quindi sul muro si porta a a 89. Lo svizzero sembra volare sulla neve e lo fa! VINCE MARCO ODERMATT!!!!!!!!!!! 1.40 a Feller!!!!!!!!!!!!! SOVRUMANOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!

SCI ALPINO – La prima a partire sarà l’austriaca Stephanie Brunner, al rientro dopo un calvario di infortuni e operazioni.

SCI ALPINO – MARCO ODERMATT FA LA STORIA!!!! 10 podi consecutivi in gigante, 14a vittoria in carriera, 35° podio assoluto, 6 podi su 6 in stagione e 2 su 2 tra le porte larghe! Un fenomenooooooooo!!!!!!!!!!!!

BIATHLON – L’Italia schiera una formazione giovanissima e può avere come obiettivo un posto fra le prime otto. In gara Giacomel, Bionaz, Zingerle e Fauner. Sarà interessante vedere all’opera i ragazzi azzurri contro i big mondiali

PATTINAGGIO ARTISTICO – Comincia il riscaldamento: Si partirà con Shun Sato, poi Ilia Malinin, quindi il nostro Daniel Grassl, poi Kao Miura, Sota Yamamoto e Shoma Uno Uno.

SCI ALPINO – Più angolo rispetto alla prima manche, Brunner esce subito dopo una lunga quando mancavano poche porte all’arrivo. Al via l’austriaca Liensberger

SCI ALPINO – LA CLASSIFICA FINALE DEL GIGANTE DELLA VAL D’ISERE

SCI ALPINO – A questo punto la Coppa del Mondo vede al comando Odermatt con 520 punti contro i 380 di Aleksander Aamodt Kilde ed i 186 di Matthias Mayer.

BIATHLON – La Norvegia schiera Laegreid, Andersen, J. Boe e Christiansen. per la Francia in gara Guigonnat, Claude, Jacquelin e Fillon Maillet, la Germania Strelow, Kuehn, Rees e Doll

SCI ALPINO – Più angolo rispetto alla prima manche, Brunner esce subito dopo una lunga quando mancavano poche porte all’arrivo. Al via l’austriaca Liensberger

SCI ALPINO – Nella graduatoria di specialità Marco Odermatt domina con 200 punti contro i 140 di Zan Kranjec ed i 105 di Henrik Kristoffersen.

SCI ALPINO – Kappaurer è autrice di una grande manche, spingendo molto di più della sua connazionale e chiudendo in testa con un vantaggio di 1.20. Quarta e ultima austriaca di fila al via, Truppe (-0.06).

SALTO CON GLI SCI – Ottimo risultato per l’Italia, che chiude in sesta posizione (battendo tra le altre Polonia e Finlandia) nella prova a squadre miste di Titisee-Neustadt con il quartetto formato dalle sorelle Lara e Jessica Malsiner, oltre a Giovanni Bresadola e Alex Insam. Vince l’Austria davanti a Norvegia e Slovenia.

BIATHLON – Austria, Repubblica ceca e Svezia le tre squadre che possono inserirsi nella corsa per il podio

SCI ALPINO – Si chiude qui il gigante della Val d’Isere con l’ennesima prova di forza di Marco Odermatt. Podio per un ottimo Manuel Feller e un rimontante Zan Kranjec. Bene Filippo Della Vite, 12° e miglior risultato in classifica, quindi Simon Maurberger è 13° con 17 posizioni guadagnate. Chiude 24° Giovanni Borsotti a 4.52.

SCI ALPINO – Truppe è seconda a 97 centesimi, a confermare la grande manche di Kappaurer. Si prepara Tviberg (-0.11).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Termina il warm up, ecco sul ghiaccio Shun Sato, pattinatore che nel 2019 ha vinto proprio al Pala Vela le Finali Junior Grand Prix. Atleta promettente quanto incostante, al momento è in sesta posizione. “Red violin” la sua musica

SCI ALPINO – Esce subito di scena la norvegese, autrice di una spigolata nel primo muro. In partenza la francese Frasse Sombet (-0.16).

BIATHLON – Nevica ad Hochfilzen. Non è una nevicata intensa, c’è un po’ di vento, -2° la temperatura

PATTINAGGIO ARTISTICO – Adesso un momento importante: è la volta dello statunitense Ilia Malinin, atleta in grado di atterrare il quadruplo axel. La sua qaulità non è eccellente, ma ha i punti nelle mani per incidere. Ricopre la quinta piazza dopo il segmento breve. La sua musica è “Euphoria”.

SCI ALPINO – Macina posizioni Kappaurer, manche discreta per Siebenhofer e terza posizione a 0.16 dalla leader. Al via la svizzera Ellenberger (-0.37).

PATTINAGGIO ARTISTICO – SUBITO IL QUADRUPLO AXEL PER MALININ, BEN ESEGUITO. Poi quadruplo flip e quadruplo toeloop e quadruplo salchow

SCI ALPINO – La svizzera perde tantissimo nella parte finale e sui colloca in quarta posizione. Si prepara Haaser (-0.45).

BIATHLON – Norvegia in testa, a 6″ Italia, Italia e Germania, a 10″ Slovenia, Austria, Ucraina, a 13″ Svizzera, Canada, Svezia

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ancora un quadruplo toeloop, ora agganciati al triplo salchow. Sono cinque quadrupli per lo statunitense, poi chiude gli elementi di salto con una sequenza bomba, triplo toeloop-triplo axel. Tecnicamente devastante Malinin

SCI ALPINO – Haaser commette un grave errore subito prima del lungo piano e in un intermedio perde più di mezzo secondo. L’austriaca si riprende e chiude in quarta posizione provvisoria a +0.34. Al via ora Ana Bucik (-0.46).

BIATHLON – Al km 3.6 Norvegia davanti, a 13″ il trenino con Svezia, Italia, Ucraina, Germania, Slovenia, Austria, Svizzera, Kazakhistan, a 28″ la Francia

SCI ALPINO – BUCIK IN TESTA! La slovena dilapida tutto il suo vantaggio nel primo muro, prima di scatenarsi nel finale e andare in prima posizione di appena sei centesimi. In partenza Robinson (-0.14).

PATTINAGGIO ARTISTICO – SONO 118 i punti del tecnico in prima chiamata. Per lui cinque quadrupli tra cui il salto impossibile, il quadruplo axel, acchiappa punti poi la sequenza finale.

BIATHLON – Al km 4.1 Italia e Svezia prendono un piccolo vantaggio alle spalle di Laegreid che ha un vantaggio di 11″

SCI ALPINO – Si sta ritrovando Alice Robinson, buone sensazioni per la neozelandese che è dietro di appena due decimi, ma si inserisce in quarta posizione. Al cancelletto un’altra austriaca, Gritsch (-0.16).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Punteggio devastante per Malinin che conquista la bellezza di 191.84 (114.88, 76.98) raggiungendo 271.94. Ma adesso pensiamo a Daniel

PATTINAGGIO ARTISTICO – Salgono i decibel a Torino! Ci siamo, è il momento di Daniel Grassl, la stella di casa! L’altoatesino è quarto dopo lo short, ma deve realizzare un grande programma per tentare la risalita. Per la selezione musicale ha optato per un medley di Cedric Tour

BIATHLON – Tre errori di Lagreid che riparte, senza errori Austria, Slovenia e Svezia, Bionaz un errore subito coperto

SCI ALPINO – Gritsch si prende troppo spazio nel finale, dove c’è da lasciare correre parecchio gli sci; l’austriaca si inserisce in quinta posizione a +0.22, distacchi minimi.

PATTINAGGIO ARTISTICO – BUONO IL QADRUPLO LUTZ, arrivo leggermente problematico nel quadruplo flip. Poi bene il quadruplo loop e il triplo axel! FORZA DANIEL

BIATHLON – Norvegia davanti, a 3″ Germania, Svizzera, a 5″ Kazakhistan, Ucraina, Austria, Estonia, Italia 12ma a 12″ ma sono tutti vicinissimi

SCI ALPINO – Si entra nelle top-15, guida Bucik su Kappaurer. Melesi 13ma a 2.86. In pista la norvegese Stjernesund (-0.20).

SCI ALPINO – Stjernesund guadagna nel tratto centrale, sbaglia prima del piano finale e perde un’eternità. Nona a +0.49, ora al cancelletto Rast (-0.23).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Entra anche la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e la sequenza con triplo lutz e due doppi axel, chiude quindi con triplo flip/triplo toeloop, non di qualità altissima.

BIATHLON – Norvegia davanti al km 6.1, a 6″ Austria, Kazakhistan, Svezia, a 10″ Ucraina, Svizzera, Estonia, Germania, Slovenia, a 18″ Italia, Canada, Francia

PATTINAGGIO ARTISTICO – PANDEMONIO AL PALVELA! Daniel risponde presente alle due prestazioni mostruose dei diretti avversari. Un programma dove ha lottato su ogni elemento, snocciolando i tre quadrupli. Qualche elemento però andrà rivisto

SCI ALPINO – Ana Bucik ha fatto un finale pazzesco! Tutte perdono tantissimo, la svizzera Rast nell’ultimo intermedio perde più di mezzo secondo e di inserisce 10° posizione, è il momento di Holdner (-0.28), in grande fiducia.

BIATHLON – Al km 6.6 Norvegia davanti, a 9″ Austria, Svezia, a 11″ Kazakhistan, a 13″ Ucraina, Svizzera, Estonia, Germania, Slovenia, a 20″ Italia, Canada, Francia

BIATHLON – Al primo cambio Norvegia davanti, a 9″ Austria, Svezia, Estonia a 11″, Kazakhistan, Ucraina, Francia, Svizzera, a 26″ Italia, Germania, Slovenia

SCI ALPINO – SUPER GARA DI HOLDNER! La svizzera si dimostra competitiva anche in gigante veleggiando sui piani. Prima posizione con 54 centesimi di vantaggio. Ora è il turno di ASJA ZENERE! Forza Asja!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Daniel Grassl chiude la sua gara ottenendo un punteggio di 164.57 (87.85, 76.72) per 244.97. L’azzurro scivola al sesto posto, hanno pagato dazio alcuni elementi passati sotto review.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ora è la volta di Kao Miura, nipponico di grandissimo prospetto. Occupa la terza posizione, per lui “La bella e la bestia”.

BIATHLON – Al km 8.6 Norvegia davanti, a 3″ Austria, Svezia, a 9″ Estonia, a 13″ Kazakhistan, Ucraina, Francia, Svizzera, a 22″ Italia, Germania, Slovenia

SCI ALPINO – BRAVISSIMA ZENERE! Scende più controllata rispetto alla prima manche, azzecca alla perfezione tutti i punti decisivi e prova ad attaccarsi al treno Holdner (+0.27). In partenza Grenier (-0.24).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Inizio soft con il triplo loop per Miura, poi quadruplo toeloop/triplo toeloop e un quadruplo salchow dall’arrivo impreciso

BIATHLON – Al km 9.1 Norvegia, Austria, Svezia davanti, a 14″ Estonia, Kazakhistan, Ucraina, Francia, Svizzera, a 21″ Italia, Germania, Slovenia

SCI ALPINO – La canadese commette un grave errore nella prima parte del piano, si difende nel tratto finale e si colloca in terza posizione a +0.51. Ora si entra nella dieci con l’americana Moltzan (-0.43).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Miura passa in rassegna triplo axel/euler/triplo salchow (anche qui arrivo non dei migliori), poi solo doppio il secondo teoeloop pianificato quadruplo. Buono invece l’altro triplo axel.

SCI ALPINO – Ecco qui il super risultato di Moltzan! Stava sciando bene da inizio stagione, sempre in luce verde in questa seconda manche e prima posizione con 29 centesimi su Holdner. E’ il turno di Michelle Gisin (-0.20).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Riprova il quadruplo toeloop a fine programma Miura, eseguendolo però con caduta: è il primo errore dell’intera gara dove tutti i pattinatori si stanno esprimendo a livelli davvero intensi.

BIATHLON – Senza errori Noevrgia e Austria, bene anche la Francia, ZERO DI GIACOMEL, due errori la Svezia

SCI ALPINO – Buona prima parte, pessima seconda parte: Gisin è sedicesima a +1.77. Si entra nel vivo con le prime otto!!

BIATHLON – Norvegia e Austria davanti, a 11″ Francia, a 15″ Estonia, Italia, Svizzera, Germania, a 19″ Svezia

PATTINAGGIO ARTISTICO – Continua la rimonta di Malinin, adesso certo del podio. Kao Miura infatti ottiene un punteggio di 156.67 (81.15, 78.52) per 245.74. Al momento è terzo.

SCI ALPINO – Lara Gut (-0.39) al cancelletto di partenza. Comanda Moltzan su Holdner; terza Zenere (mal che vada finirà undicesima) e 20ma Melesi.

BIATHLON – Al km 11.1 Norvegia e Austria davanti, a 9″ Francia, Italia, Svizzera, Germania, e Svezia, a 14″ Estonia

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca a Sota Yamamoto, secondo dopo lo short e motivato a rimanere sul podio. la sua musica è il “Piano Concerto N.2” di Rachmaminov

BIATHLON – Al km 11.6 Norvegia e Austria davanti, a 6″ Francia, Italia, Svizzera, Germania, e Svezia, a 20″ Estonia

SCI ALPINO – La fuoriclasse svizzera perde molto nel finale ma si porta comunque in testa con appena tre centesimi di margine. Al via Federica Brignone (-0.16)!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Yamamoto apre con un quadruplo salchow davvero bellissimo, poi quaruplo toeloop/triplo toeloop e un altro quadruplo toeloop dalla grande elevazione. Meno qualità invece nel triplo axel/euler/triplo salachow

SCI ALPINO – Incrementa nel muro (-0.48) e anche nel piano (-0.73)! Forza Federica!!!!

BIATHLON – Quarto poligono, sono in sei davanti tutti assieme

PATTINAGGIO ARTISTICO – Entra anche il triplo axel, il triplo flip in sequenza con doppio axel e il triplo lutz! Anche Yamamoto firma una prestazione a dir poco maestosa, non ha sbagliato niente! Che gara al Pala Vela!

SCI ALPINO – FANTASTICA BRIGNONEEEEEE!!!! SESTRIERE IN VISIBILIO!!!! Si sblocca Federica che guadagna in ogni intermedio e passa in testa con 1 secondo e 33 centesimi di margine. In partenza ora Hector (-0.46).

BIATHLON – ZEROOOOOOOOOOOO! GIACOMEL RIPARTE PRIMO! In errore per la Norvegia, , errori anche oper Svezia, Svizzera, gira la Germania

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sota Yamamoto è pazzo di gioia!!!!!!!!!! Il nipponico confeziona una performance senza sbavature mandando in estasi il pubblico. Pulizia e grande qualità nei quadrupli, superato anche l’ostacolo triplo axel. Solo applausi per Sota

SCI ALPINO – Gara spettacolare! Sara Hector si supera e si porta al comando con 9 centesimi su Brignone. E’ il momento di Mowinckel (-0.03).

BIATHLON – Italia davanti, Norvegia a 4″, francia a 12″, Austria a 14″, Svezia a 18″, Svizzera a 34″

BIATHLON – Al km 13.6 Italia davanti, Norvegia a 3″, Svezia a 7″, Francia a 11″, Austria a 21″, Svizzera a 37″

SCI ALPINO – Quinta Mowinckel a +2.22, manche incolore per la norvegese. E’ il turno di Mikaela Shiffrin (-0.06)!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il nipponico CONSERVA MAGISTRALMENTE IL SECONDO POSTO e ottiene 179.49 (100.87, 78.62) per 274.35!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Chiudiamo con Uno Shoma, pronto a conquistare finalmente la sua prima vittoria in una Finale di Grand Prix; è lui il leader della classifica. La sua musica è un classico di Bach

BIATHLON – Al km 14.1 Italia davanti, Norvegia e Svezia a 6″, Francia a 14″, Austria a 27″, Svizzera a 40″, Germania a 47″

SCI ALPINO – Perde uno sproposito l’americana nel muro iniziale, commette un errore gravissimo nel tratto finale e chiude in terza posizione a 1″85. Al cancelletto la francese Worley (-0.10)!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si parte con uno splendido quadruplo loop, poi Uno passa in rassegna il quadruplo salchow con scorrevolezza e il quadruplo flip, perfetto. Più fermo l’arrivo nel triplo axel

BIATHLON – Al secondo cambio Italia davanti, gara da sogno di Giacomel, Svezia a 34″, Norvegia a 5″, Francia a 15″, Austria a 36″, Svizzera e Germania a 43″

SCI ALPINO – Hector sul podio! Worley in difficoltà per tutta la gara, terza a +1.15! Brignone seconda sogna il podio, che per l’Italia è sicuro visto che ora in partenza c’è Marta Bassino (-0.43)!

SCI FREESTYLE – A Idre Fjall (Svezia) va in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di moguls. L’australiana Jakara Anthony ha firmato la doppietta dopo il trionfo di settimana scorsa, imponendosi con uno schiacciante 81.75 davanti alle sue consuete rivali: la giapponese Anri Kawamura (80.02) e la francese Perrine Laffont (76.08).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Non si ferma Uno che snocciola due quadrupli toeloop, il primo co doppio toeloop e l’altro singolo atterrato in modo non semplice. Chiude poi con triplo axel-doppio axel. Pubblico in delirio durante la sequenza di passi. SI AVVICINA ALLA VITTORIA IL NIPPONICO!

SCI ALPINO – Bassino perde tre decimi nel tratto iniziale, poi va in luce rossa al secondo intermedio (+0.02).

PATTINAGGIO ARTISTICO – STANDING OVATION AL PALAVELA PER UN MERAVIGLIOSO UNO SHOMA, pattinatore completo che, sentendo la pressione degli avversari, non si è scomposto alzando ulteriormente l’asticella qualitativa.

BIATHLON – Al km 16.1 Norvegia, italia e Svezia davanti. Ci sono J. Boe e Zingerle assieme, a 4″ Francia, a 42″ Germania e Svizzera, a 49″ Francia

SCI ALPINO – MARTA BASSINO E’ DAVANTIIIIIIII!!!!!!!!! CHE FINALE PER LA CUNEESE!!!!!!!!!! Manca solo Vlhova, al cancelletto con 7 centesimi di vantaggio.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Al quinto tentativo arriva finalmente la prima vittoria in una Finale per Uno! Il nipponico conquista 204.47 (111.59, 92.88) scavalcando quota 300 con 304.46. Il migliore, il leader del movimento come giusto che sia.

BIATHLON – Al km 16.6 Norvegia, a 5″ Francia, a 9″ Svezia e Italia, a 50″ Germania, a 57″ Austria

BIATHLON – J. Boe riparte senza errori, Francia anche, errore per la Svezia, ZERO DI ZINGERLE!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Termina dunque una gara a dir poco clamorosa, dove tutti e sei i partecipanti hanno confezionato una prova superlativa. Vince con merito Shoma Uno (304.46), seguito dal compagno di squadra Sota Yamamoto (274.35). Terzo lo statunitense Malinin (271.94). Sesto invece Daniel Grassl (244.97) che ha dovuto lottare con una condizione di salute davvero precaria.

BIATHLON – Norvegia davanti, Francia a 13″, Svezia a 22″, Italia a 25″, Germania a 57″, Austria a 1’15”

BIATHLON – Al km 18.6 Norvegia davanti, a 18″ Francia, Svezia a 28″, Italia a 42″, Germania a 1’03”, Austria a 1’24”

BIATHLON – Al km 19.1 Norvegia davanti, a 19″ Francia, Svezia a 32″, Italia a 51″, Germania a 1’05”

BIATHLON – J. Boe non sbaglia anche in piedi e aumenta il vantaggio

SNOWBOARD – Sono terminate le qualificazioni del parallelo femminile e maschile sulle nevi di Winterberg. Nella prova delle donne Lucia Dalamasso, con il crono complessivo di 1:19.78 è rientrata nella top-16 qualificante per la fase finale di domani. Niente da fare invece per Elisa Caffont, 18ma con il crono di 1:20.55. Nella gara maschile, pass per Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti. Niente da fare per Gabriel Messner, Marc Hofer e Daniele Bagozza.

BIATHLON – È festa Italia nella super sprint maschile di 10 km valida per la prima tappa dell’IBU Junior Cup 2022-2023. Sulle nevi della Val Martello arriva una clamorosa doppietta azzurra, con Elia Zeni che chiude in 21:43.2 (0+0+1+0) davanti di 8”9 al connazionale Nicolò Betemps (1+0+1+2). Terzo invece il croato Matija Legovic a 10”2 (1+0+1+1). Dentro la top 25 anche tutti gli altri rappresentanti del Bel Paese in gara: Christoph Pircher è quinto a 21”1 (1+0+2+1), Marco Barale 21° a 1’22” (2+1+1+2) e Felix Ratschiller 22° a 1’25” (1+0+1+2).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Con un super programma libero gli australiani Anastasia Golubeva-Hector Giotopoulos Moore vincono con merito la gara delle coppie Junior alle Finali Grand Prix 2022 di Torino. Per loro 181.37 punti contro i 176.78 di Sophia Baram-Daniel Tioumentsev, secondi davanti ai compagni di squadra Cayla Smith-Andy Deng (150.51).

BIATHLON – È festa Italia nella super sprint maschile di 10 km valida per la prima tappa dell’IBU Junior Cup 2022-2023. Sulle nevi della Val Martello (Italia) arriva una clamorosa doppietta azzurra, con Elia Zeni che vince in 21:43.2 (0+0+1+0) con un vantaggio di 8”9 sul connazionale Nicolò Betemps (1+0+1+2). Terzo invece il croato Matija Legovic a 10”2 (1+0+1+1). Dentro la top 25 anche tutti gli altri rappresentanti del Bel Paese in gara: Christoph Pircher è quinto a 21”1 (1+0+2+1), Marco Barale 21° a 1’22” (2+1+1+2) e Felix Ratschiller 22° a 1’25” (1+0+1+2).

SPEED SKATING – Laura Peveri si è classifica ottava nella Division B dei 1500 metri della tappa di Coppa del Mondo a Calgary (Canada). Peveri ha siglato il crono di 2:00.093 nella graduatoria comandata dalla canadese Isabelle Weiderman (1:56.930).