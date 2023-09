LIVE Sollevamento pesi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sergio Massidda ottimo quarto nei -61 kg! Record italiano nello strappo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0.25: La nostra diretta si conclude qui. Grazie per averci seguito e buonanotte!

0.23: un risultato quello di Massidda che lascia molto ben sperare nel futuro e una condotta di gara spregiudicata che potrà portarlo molto in alto

0.21: L’oro nell’ slancio va al cinese Li con il nuovo record del mondo (175 kg), argento per l’Indonesiano Irawan con 165 kg e bronzo dal gruppo B per il colombiano Serna con 164 kg

0.18: Prestazione da medaglia olimpica per Sergio Massidda che conclude al quarto posto con 293 kg ma è sopravanzato da due cinesi e ricordiamo che ai Giochi ci potrà essere un solo atleta per nazione

0.17: RECORD DEL MONDO DI SLANCIO PER IL CINESE LI CHE SOLLEVA 175 KG E SI CONFERMA IL NJUMERO UNO AL MONDO!

0.15: L’indonesiano Irawan sarà argento, mentre il bronzo sarà del cinese He

0.14: Podio definito negli ultimi due concorsi. Mancano gli ultimi due tentativi del cinese Li che è già oro

0.12: Fallisce il tentativo a 170 kg di Irawan

0.11: 167 kg sollevati da Li che va al comando con 303

0.10: Due tentativi falliti da Saputra a 166 kg, totale di 293 kg a pari con Massidda

0.06: Doppio errore a 165 per Mishvelidze che si ferma a quota 155 kg per un totale di 285 kg

0.02: 165 kg sollevati da Irawan che va al comando della classifica

0.01: Ancora un tentativo fallito di Massidda che chiude la sua prova con un totale di 293, slancio da 159

0.00: He fallisce i 164 kg e conclude a 296. Ora Massidda tenta il tutto per tutto a 164 kg

23.58: Nguyen fallisce i 162 kg. Per lui 155 kg, totale di 281 kg

23.58: Niente da fare per Massidda che fallisce il secondo tentativo a 162 kg che sarebbe record italiano

23,56: Nguyen fallisce i 161 kg, ora Massidda a 162

23.54: Anche Marinov chiude con 155 kg per un totale di 279 kg

23.54: Alsaleem fallisce i 160 kg e chiude con 155 per un totale di 276

23.52: Il cinese He solleva 160 kg

23.51: Shin fallisce il terzo tentativo a 159 kg ed è fuori. Non si potrà confermare

23.48: MASSIDDA SOLLEVA 156 KG AL PRIMO TENTATIVO!

23.45: Secondo tentativo fallito da Shin a 156 kg

23.44: Shin fallisce il primo tentativo a 156 kg

23.43: Alsaleem solleva 155 kg al secondo tentativo

23.42: He solleva 155 kg

23.40: Marinov solleva 155 kg

23.40: Nguyen solleva 155 kg

23.39: Alsaleem fallisce il tentativo a 155 km

23.37: Mishvelidze solleva 155 kg

23.35: Massidda passa e tenterà di sollevare 158 kg

23.27: Si riparte a breve con lo slancio e Massidda sarà il primo con 152 kg

23.23: Il cinese Li fallisce due volte i 140 e comunque vince l’oro con 137 kg. Argento per il cinese He con 136 e bronzo per l’indonesiano Irawan con 135 come Massidda che si dovrà superare per puntare alla medaglia nel concorso generale

23.21: Irawan fallisce ancora i 139 kg ma è terzo e Massidda sarà quarto

23.19: Errore di Irawan a 139 kg ma l’indonesiano è già davanti a Massidda per aver sollevato prima i 135 kg

23.18: He non riesce a sollevare 138 kg e si ferma a 136, comunque davanti a Massidda

23.17: Sollevati i 137 al primo tentativo da Li, ora He al terzo tentativo a 138 kg

23.15: Mishvelidze fallisce a 136 kg ed è dietro a Massidda. Tocca al cinese Li

23.14: 136 kg sollevati dal cinese He

23.12: CHE CARATTERE MASSIDDA! AL TERZO TENTATIVO SOLLEVA 135 KG E RESTA IN CORSA ANCHE PER LA CLASSIFICA TOTALE! E’ RECORD ITALIANO!

23.11: tentetivo fallito dal georgiano. Tocca a Massidda, ultimo tentativo a 135 kg

23.11: tentativo riuscito per l’indonesiano Irawan, ora sempre a 135 kg è la volta del georgiano Mishvelidze

23.10: Tocca ora all’indonesiano Irawan a 135 kg

23.08: Non riesce il sollevamento all’azzurro che ci riproverà a breve con 135 kg

23.07: tentativo riuscito per Saputra che solleva 132 kg. Ora tocca a Massidda: secondo tentativo a 133 kg dopo quello fallito a 130 kg

23.06: Il cinese He solleva 132 kg, è il momento di Saputra a 132 kg

23.05: Niente da fare a 131 kg per Nguyen che si ferma a 126 kg

23.03: Peccato! Primo tentativo fallito dall’azzurro che rilancia a 133 kg

23.02: Bene Mishvelidze, ora tocca all’azzurro Massidda a 130 kg

23.01: E’ il momento del vice campione Mishvelidze con 130 kg

23.00: Fallisce il tentativo a 129 kg il vietnamita Nguyen

23.00: Sollevati 129 kg da Saputra che alza l’asticella a 132 kg

22.59: Saputra ha sollevato 128 kg e ora prova con 129

22.58: E’ il momento dell’indonesiano Saputra, Massidda ha passato la misura e farà il primo tentativo a 130 kg

22.57: Al terzo tentativo il campione del mondo Shin piazza la zampata e va momentaneamente in testa con 127 kg sollevati

22.54: Ancora un tentativo fallito da Shin a 127 kg

22.53: Fallito il primo tentativo a 127 kg dal coreano Shin, campione del mondo in carica

22.52: Il vietnamita Nguyen solleva 126 kg

22.52: Tentativo fallito a 126 per Marinov che si ferma a 124 kg

22.50: Il bulgaro Marinov solleva124 kg

22.45: 121 kg sollevati dal bulgaro Marinov

22.45: Falliti gli altri due tentativi da Alsaleem a 124 kg. Il rappresentante dell’Arabia Saudita si ferma a quota 121 kg

22.44: Alsaleem solleva 121 kg

22.40: Presentati i giudici, a breve inizia la gara

22.33: Qualche minuti di ritardo. A breve inizierà la gara

22.28: L’uomo da battere è il coreano Rok Shin che lo scorso anno ha fatto incetta di titoli ma attenzione anche al georgiano Mishvelidze, tre argenti nella passata edizione e al saudita Alsaleem.

22.25: Dopo i primi due gruppi in testa c’è il thailandese Chomchuen

22.23: Grandi aspettative nei -61 kg per il ventenne sardo Sergio Massidda

22.20: Il livello del campo partenti è elevatissimo e sarà molto difficile andare a medaglia.

22.17: Sarà della partita uno dei sette azzurri presenti in Colombia, Sergio Massidda.

22.13: Questa sera, a partire dalle ore 22.30, andrà in scena la gara maschile della categoria fino ai 61kg,

22.10: Buonasera agli amici di OA sport e benvenuti alla diretta live dei Campionati Mondiali di Sollevamento Pesi, rassegna in programma a Bogotà in Colombia dal 5 al 16 dicembre

Foto Federpesistica