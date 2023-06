LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: le Pantere volano in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI VAKIFBANK ISTANBUL-MINAS DALLE 18.00

16:09 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

16:07 La sfida di domani contro l’Eczacibasi va assolutamente vinta perchè, se oggi il Vakifbank dovesse vincere chiuderebbe il gruppo B in testa e la formazione di Guidetti è assolutamente da evitare fino all’eventuale finale.

16:05 Prestazione non perfetta ma comunque solida per le Pantere, che chiudono il match con 48 attacchi vincenti, 8 muri, 4 ace e 19 errori gratuiti. Migliore in campo Haak, con 24 punti, di cui ben 23 in attacco, più fatica per le altre bande impegnate oggi: Gray (8), ottimo il suo ingresso, Robinson Cook (7), Plummer (4), Gennari (0). Bene Wolosz in regia e De Kruijf al centro (9), poco utilizzata invece Squarcini (3).

16:03 Conegliano con questo risultato si qualifica matematicamente alle semifinali e domani si giocherà il primo posto nel girone con l’Eczacibasi.

16:00 CONEGLIANO VOLA IN SEMIFINALEEEE!

25-21 LA CHIUDE HAAK CON UNA DIAGONALE NEI TRE METRI!

24-21 Invasione a rete di Haak.

24-20 ACEEEE DI WOLOSZ! Ci sono 4 match-point per Conegliano!

23-20 Spallata di Haak da seconda linea!

22-20 Muro di Kasiely su Gray, bisogna soffrire.

22-19 Diagonale potente di Gray da posto quattro.

21-19 Haak pesta la linea dei tre metri, attenzione.

21-18 Mani-out di Tainara da posto due.

21-17 Gran fast di Carol.

21-16 Magia di seconda intenzione di Wolosz.

20-16 Errore in attacco di Gennari.

20-15 Finisce qui la serie al servizio di Haak.

20-14 Invasione a rete di Buijs.

19-14 ACEEEE DI HAAK!

18-14 Primo tempo stupendo di De Kruijf!

17-14 Quarto errore al servizio di Squarcini.

17-13 Questa volta non sbaglia Haak, ventunesimo punto per la svedese.

16-13 Errore in attacco di Haak.

16-12 Tainara trova le mani del muro di Squarcini.

16-11 Gray chiude uno degli scambi più lunghi della partita.

15-11 Ancora un primo tempo di Carol.

15-10 Grande apertura di Wolosz e bordata di Haak.

14-10 Primo tempo imperioso di Carol.

14-9 Mani-out questa volta per Gray, in campo anche Gennari.

13-9 Muro di Tainara su Gray.

13-8 Buijs entra in campo e trova subito un attacco vincente.

13-7 Gray pianta un chiodo in parallela da posto quattro.

12-7 Parallela imprendibile di Haak, Conegliano scappa via.

11-7 MURONE DI WOLOSZ SU CAROL!

10-7 Si fa perdonare immediatamente De Kruijf con un primo tempo vincente.

9-7 Muro di Kasiely su De Kruijf.

9-6 Pallonetto di seconda di Claudia Bueno.

9-5 Scappa l’appoggio di Brayelin Martinez, ne approfitta a filo rete De Kruijf.

7-5 Errore al servizio di Squarcini.

7-4 Errore in attacco di Tainara.

6-4 MURONE DI ROBINSON SU TAINARA!

5-4 Colpo magnifico di Haak, giocato tutto di polso e spalla.

4-4 Gray pesta la linea dei tre metri.

4-3 Tainara a segno da posto due.

4-2 Contrattacco sulla riga di Robinson!

3-2 ACE DI GRAY!

2-2 Invasione a rete di Brayelin Martinez.

1-2 Diagonale stretta di Martinez.

1-1 Haak passa in mezzo al muro da seconda linea.

0-1 Si riparte con un servizio vincente di Kasiely.

15:30 Quella che stiamo ammirando oggi non è di certo la migliore Conegliano, le Pantere stanno facendo assai fatica in attacco con percentuali di squadra abbondantemente sotto il 50%, la migliore è Haak con 13 punti (35% di efficienza), grande secondo set di De Kruijf con 5 attacchi (55,5% di efficienza) e un muro.

25-21 PARALLELA IMPRENDIBILE DI GRAY! Anche il secondo set va alle Pantere!

24-21 Carol annulla il primo.

24-20 Disastro in ricostruzione di Claudia Bueno, ci sono 4 set-point per Conegliano!

23-20 Wolosz vince il contrasto a rete con Carol!

22-20 ATTACCO VINCENTE DI HAAK! Ancora un break pesante.

21-20 Per fortuna arriva l’errore in attacco di Tainara.

20-20 Primo tempo profondo di Jineiry Martinez.

20-19 ACE DI HAAK! Break pesantissimo.

19-19 Ci pensa Haak da posto due!

18-19 Il Praia passa avanti con Tainara, veramente tanta fatica in attacco per Conegliano.

18-18 Errore in attacco di Robinson praticamente senza muro.

18-17 Ottima difesa di De Gennaro e pipe vincente di Gray.

17-17 In rete la battuta di Gray.

17-16 Risponde al centro Squarcini!

16-16 Ottimo primo tempo di Carol.

16-15 Pallonetto di seconda intenzione di Wolosz.

15-15 Lunga questa volta la parallela di Gray.

15-14 Subito un attacco in mezzo al muro di Gray.

14-14 Errore in attacco di Haak, entra Gray su Plummer.

14-13 Lunga la battuta di Jineiry Martinez.

13-13 Si insacca l’attacco di Tainara.

13-12 Bella diagonale stretta di Robinson.

12-12 Errore dai nove metri per Squarcini.

12-11 Out la battuta di Tainara.

11-11 Tainara trova le mani di Robinson Cook.

11-10 Pallonetto in mezzo al campo di Haak.

10-10 Tainara trova le mani del muro di Plummer, non una gran serata in attacco per le bande statunitensi di Conegliano.

10-9 Questa volta a segno Haak da seconda linea.

9-9 Muro di Carol su Plummer, si torna in parità.

9-8 Errore in attacco di Haak.

9-7 Sbaglia il servizio De Kruijf.

9-6 Ancora una fast di De Kruijf, olandese indemoniata!

8-6 Mani-out di Tainara da seconda linea.

8-5 Fast profonda di De Kruijf, quinto punto per l’olandese.

7-5 Pallonetto di seconda intenzione di Claudia Bueno.

7-4 Magia di Wolosz per De kruijf.

6-4 Errore in attacco di Tainara.

5-4 STAMPATONA DI DE KRUIJF SU TAINARA! Che fatica per l’opposto brasiliano.

4-4 Pallonetto spinto in pipe di Brayelin Martinez.

4-3 Brayelin Martinez sfonda sulle mani del muro.

4-2 Robinson vince un contrasto a rete con Claudia Bueno.

3-2 Pallonetto millimetrico di Robinson.

2-2 Esatto contrario: questa volta è Tainara a murare Robinson.

2-1 MURONE DI ROBINSON SU TAINARA!

1-1 Diagonale profonda di Haak.

0-1 Si riparte proprio con un attacco di Brayelin Martinez.

15:00 Primo set in scioltezza per le Pantere, Wolosz è stata brava a variare molto il gioco, dando pochi punti di riferimento alle brasiliane. Praia Clube che invece ha faticato in ricezione e che dipende totalmente dal rendimento di Brayelin Martinez.

25-22 LA CHIUDE HAAK! Primo set a Conegliano.

24-22 Pipe di Brayelin Martinez, restano due set-point a Conegliano.

24-21 Errore al servizio di Brayelin Martinez!

23-21 Muro di Letizia Hage su Haak, attenzione.

23-20 Fat vincente di Jineiry Martinez.

23-19 Lunga la battuta di Tainara.

22-19 Mani-out di Brayelin Martinez.

22-18 Ci pensa Haak da seconda linea.

21-18 Diagonale nei tre metri di Brayelin Martinez a chiudere uno scambio lungo.

21-17 Tainara trova le mani del muro di Plummer, attenzione a questo tentativo di recupero delle brasiliane.

21-16 Parallela piazzata di Brayelin Martinez.

21-15 Entra Carraro per la battuta.

21-15 Pipe di Haak imprendibile, ottima apertura di gioco di Wolosz.

20-15 Mani-out di Tainara da posto quattro.

20-14 MURONE DI PLUMMER SU BUIJS!

19-14 Seconda fast a segno per De Kruijf.

18-14 Sette di Carol. Nel frattempo è entrata in campo Buijs.

18-13 Pallonetto spinto in mezzo al campo di Haak.

17-13 Scappa di poco fuori il servizio di Squarcini.

17-12 Robinson trova le mani del muro di Martinez.

16-12 Lungo il servizio di Plummer.

16-11 Errore di Tainara da seconda linea.

15-11 Primo tempo affettato di Jineiry Martinez.

15-10 MAMMA MIA! Difese incredibili da entrambe le parti, alla fine Conegliano ha la meglio con un pallonetto spinto di Plummer.

14-10 Parallela imprendibile di Haak.

13-10 Lunga la battuta di De Kruijf.

13-9 Bordata di Haak da seconda linea, ottimo in precedenza il muro di contenimento su Carol.

12-9 Fast di De Kruijf, solita eleganza innata dell’olandese.

11-9 Primo tempo di Carol.

11-8 Out il servizio di Claudia Bueno.

10-8 Mani-out di Kasiely, parziale di 3-0 per le brasiliane.

10-7 Non passa l’attacco di Robinson.

10-6 Pallonetto a due mani di Carol, poco attento in questo caso il muro di Conegliano.

10-5 Non passa la battuta di Jineiry Martinez.

9-5 Fast vincente di Jineiry Martinez.

9-4 Ancora un contrattacco vincente di Haak, Conegliano prova a scappare via.

8-4 STAMPATONA DI SQUARCINI SU KASIELY!

7-4 Primo punto della partita per Tainara.

7-3 Magia di Squarcini di seconda intenzione, subito time-out per le brasiliane.

6-3 MURO DI HAAK SU JINEIRY MARTINEZ!

5-3 Kasiely forza la pipe, ma la palla esce.

4-3 Primo tempo di Jineiry Martinez.

4-2 Ottima difesa di Robinson e contrattacco vincente di Haak.

3-2 Lunga la battuta di Carol.

2-2 Brayelin Martinez passa ancora una volta in diagonale.

2-1 Gran spallata di Plummer da posto quattro, subito break per le Pantere.

1-1 Pallonetto millimetrico di Plummer.

0-1 Si parte con un attacco vincente di Brayelin Martinez.

14:31 Il Praia risponde con: Brayelin Martinez, Tainara, Jineiry Martinez, Kasiely, Ana Carolina Da Silva, Suelen.

14:30 Questo il sestetto di Conegliano: Haak, Wolosz, Squarcini, De Kruijf, Robinson, Plummer e De Gennaro.

14:27 Conegliano, in caso di vittoria oggi, sarebbe matematicamente sicura delle semifinali.

14:26 Le formazioni stanno ultimando la fase di riscaldamento, è ormai tutto pronto!

14:23 La formazione brasiliana sta guidando il campionato carioca e sta vivendo un’ottimo momento di forma, si tratta di una squadra estremamente solida, con dei nomi internazionali di peso, è un match assolutamente non facile.

14:20 Conegliano e Dentil Praia Club si sono già affrontate proprio al Mondiale per club nel 2019, in quell’occasione ad avere la meglio furono le Pantere con un netto 3-0.

14:17 Il roster di Conegliano è assai cambiato rispetto a quello delle ultime stagioni ma, fino a questo momento, il rendimento della squadra è assolutamente paragonabile: le Pantere sono al comando della classifica di Serie A, hanno vinto la Coppa Italia e si stanno ben comportando in Champions League.

14:14 La formula del torneo prevede che le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate, Conegliano se la dovrà vedere nel gruppo A con la corazzata dell’Eczacibasi e con le brasiliane del Denti Praia Club

14:11 La rassegna iridata è iniziata ieri con le vittorie dell’Eczacibasi e del Vakifbank, le due squadre favorite e più titolate, proprio insieme a Conegliano.

14:08 Si è da pochi giorni concluso il Mondiale per club maschile, che ha visto trionfare Perugia, le Pantere di Conegliano proveranno a bissare quanto fatto dai connazionali, con l’obiettivo di raggiungere il tetto del mondo come fatto nel 2019.

14:05 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Dentil Praia Clube, match valido per la prima giornata dei Mondiali per club di volley femminile.

Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Dentil Praia Clube, match valido per la prima giornata dei Mondiali per club di volley femminile. Dopo l’apoteosi di Perugia di qualche giorno fa, è arrivato il momento di lottare per il trofeo iridato per club anche per le ragazze e Conegliano proverà di certo a dire la sua.

Le Pantere andranno a caccia del secondo titolo iridato dopo quello conquistato nel 2019, ma alla vigilia la missione appare tutto fuorché semplice. La formazione veneta è quasi completamente diversa rispetto a quella dominante degli ultimi anni, gli addii di Egonu, Sylla e Folie, solo per citarne alcune, avevano assai preoccupato i tifosi delle Pantere, ma l’inizio di stagione tra Coppa Italia, Campionato e Champions League è stato fino a questo momento oltremodo convincente. La formula del torneo prevede che le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate, Conegliano se la dovrà vedere nel gruppo A con la corazzata dell’Eczacibasi e con le brasiliane del Denti Praia Club. La formazione brasiliana occupa la prima posizione del campionato carioca ed è una squadra assolutamente da sottovalutare, Conegliano l’ha già affrontata al Mondiale per club tre anni fa e in quel caso uscì vittoriosa per 3-0.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Dentil Praia Clube, match valido per la prima giornata dei Mondiali per club di volley femminile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:30!

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi