F1, Mondiale 2023: il calendario delle presentazioni delle nuove monoposto

Presto avremo le idee chiare. Il Mondiale 2022 di F1 è già un ricordo e il dominio dell’olandese Max Verstappen, a segno per la seconda volta consecutiva, fa parte dei libri di storia. La Ferrari è tornata a essere competitiva con il secondo posto del monegasco Charles Leclerc nella classifica piloti e la piazza d’onore in quella costruttori, ma l’andamento in calando del 2022 è qualcosa che preoccupa a Maranello.

Cambiamenti ci sono stati alla guida del Reparto Corse e il riferimento è all’addio di Mattia Binotto e all’arrivo, nel ruolo di Team Principal, del francese Frédéric Vasseur. Da capire come questo importante mutamento influirà sulla gestione sportiva.

Nei fatti, la vettura 2023 è già confezionata e la sua presentazione è prevista il 14 febbraio. A San Valentino, la nuova Rossa vorrà far innamorare tutti per prestazioni in pista e forme, ma ancor più importante sarà quello di avere un rapporto favorevole con l’asfalto fino alla fine del Mondiale. Sarà questa la sfida di Vasseur e del suo gruppo di lavoro.

A proposito di presentazioni, sono altri due i team che hanno rivelato quando ci sarà l’unveiling, ovvero l’Aston Martin e l’AlphaTauri. La scuderia britannica, capitanata dal proprietario Lawrence Stroll, ha fissato alle ore 20.00 di lunedì 13 febbraio il vernissage dell’AMR23. Tutto si svolgerà a Silverstone, con una copertura in streaming in diretta sui canali della squadra. Una stagione particolare la prossima visto l’arrivo dello spagnolo Fernando Alonso al posto del tedesco Sebastian Vettel che ha deciso di appendere il casco al chiodo. Da un campione del mondo all’altro di grande esperienza, al fianco di Lance Stroll.

Per quanto concerne la scuderia di Faenza, è stata ufficializzata la data di presentazione della nuova AT04 l’11 febbraio a New York City. Curiosità c’è sulla coppia di piloti formata dal confermato Yuki Tsunoda e dalla new entry, Nyck De Vries: l’olandese, campione della F2 nel 2019 e della FormulaE nella stagione 2020-2021, sostituirà il francese Pierre Gasly che sarà al volante dell’Alpine, prendendo il sedile del citato Fernando Alonso.

Di seguito il calendario delle presentazioni annunciate:

CALENDARIO PRESENTAZIONI MONOPOSTO 2023

ALPHATAURI: 11 febbraio

ASTON MARTIN: 13 febbraio

FERRARI: 14 febbraio

