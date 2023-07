Calendario Mondiale Rally 2023: date, programma, tv, streaming

Kalle Rovanperä contro il resto del mondo? Con questa frase si potrebbe riassumere quello che ci attende dal Mondiale Rally 2023. Il giovane fuoriclasse finlandese, infatti, è reduce da una stagione letteralmente stellare, nella quale ha fatto vedere di essere pronto per aprire un dominio in WRC ma i rivali, come sempre, non staranno a guardare.

La 51a edizione del Mondiale Rally si snoderà su 13 tappe andando a toccare quasi tutti i continenti. L’esordio, come tradizione, sarà a fine gennaio con il Rallye Monte-Carlo, mentre la conclusione sarà a metà novembre con il Rally del Giappone.

La tappa italiana è confermatissima con il Rally di Sardegna del primo-4 giugno, mentre non mancheranno gli appuntamenti storici come i Rally di Svezia e Finlandia per quanto riguarda la Scandinavia, senza dimenticare l’Acropolis e il Safary Rally di Kenya.

IN TV – Il Mondiale WRC sarà trasmesso da Sky Sport per cui si potrà seguire anche in streaming su SkyGO e NOW. Non mancherà anche il live sul sito ufficiale WRC.com.

CALENDARIO MONDIALE RALLY 2023

1) 19-22 gennaio, Rallye Monte-Carlo

2) 9-12 febbraio, Rally di Svezia – Umeå,

3) 16-19 marzo, Rally del Messico – Leòn

4) 20-23 aprile, Rally di Croazia – Zagabria

5) 11-14 maggio, Rally del Portogallo, Matosinhos

6) 1-4 giugno, Rally Italia Sardegna, Olbia

7) 22-25 giugno, Rally Safari Kenya, Naivasha

8) 20-23 luglio, Rally Estonia, Tartu

9) 3-6 agosto, Rally Finlandia, Jyväskylä

10) 7-10 settembre, Rally Acropoli Grecia, Lamia

11) 28 settembre-1 ottobre, Rally Cile, Concepcion

12) 26-29 ottobre, Rally Europa Centrale, Passau Germania

13) 16-19 novembre, Rally Giappone, Toyota

Foto: LPS