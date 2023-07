Calendario Giro di Lombardia 2023: quando si svolge, data esatta, programma

Con il ciclismo che riprenderà il proprio ciclo da gennaio, arriva il momento di poterci gustare tutti insieme i grandi appuntamenti delle due ruote. Non solo Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España, ma anche le grandi corse di un giorno che possono marchiare a fuoco un’intera carriera. Tra queste c’è ovviamente anche il Giro di Lombardia, la ‘classica delle foglie morte’ arrivata all’edizione numero 117.

Una delle corse più attese, uno degli ultimi appuntamenti della stagione ciclistica e che ha regalato alcune perle di vera e propria bellezza nel corso degli anni. Negli ultimi due anni il dominatore è stato Tadej Pogacar: dopo il trionfo del 2021 avanti a Fausto Masnada, si è ripetuto in questo 2022 battendo in uno sprint a due Enric Mas.

Nell’ultima stagione il Lombardia è stato anche teatro di due illustri ritiri: quello di Vincenzo Nibali, che nella sua grandissima carriera ha trovato spazio anche per le edizioni del 2015 e del 2017, e quello di Alejandro Valverde, che nonostante i 42 anni è stato uno dei protagonisti assoluti della corsa, facendo da trampolino per Mas e chiudendo al sesto posto, ad 1’24” dallo sloveno, la sua storia con il ciclismo agonistico.

Sarà il 7 ottobre 2023 il giorno in cui andrà in scena la nuova edizione del Giro di Lombardia 2023, per vedere chi saranno coloro che si giocheranno il titolo di re della ‘classica delle foglie morte’ e per scippare il titolo dalla testa di Pogacar. Ci aspettiamo tanti nomi di grido, come il belga Wout van Aert, l’olandese Mathieu van der Poel e tutti i grandi interpreti delle corse di un giorno.

CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2023: DATA E PROGRAMMA

Sabato 7 ottobre 2023

Giro di Lombardia 2023

