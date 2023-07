Calendario ciclismo 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere

Il calendario 2023 del ciclismo su strada si preannuncia, come sempre, ricco di impegni tra classici intramontabili ed un pizzico di novità. Un programma che accompagnerà gli appassionati giorno dopo giorno lungo la stagione, lasciando pochissimi momenti di respiro. Riflettori chiaramente puntati sulle tre grandi corse a tappe di tre settimane: il Giro d’Italia andrà in scena dal 6 al 28 maggio, il Tour de France avrà luogo dal 1° al 23 luglio, mentre la Vuelta di Spagna si disputerà dal 26 agosto al 17 settembre. Possiamo dunque notare come, se Giro e Tour rimangono sostanzialmente dov’erano, la Vuelta si sposta di una settimana rispetto al 2022.

La grande novità riguarderà però i Mondiali: la corsa per l’iride lascia infatti lo storico slot di fine stagione, spostandosi nella settimana dal 5 all’8 di agosto, in una manifestazione che, a Glasgow, vedrà svolgersi i Campionati del Mondo di quasi tutte le discipline delle due ruote. La tradizione rimane invece nelle Classiche Monumento: solita primavera da sogno con Milano-Sanremo (18 marzo), Giro delle Fiandre (2 aprile), Parigi-Roubaix (8 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (23 aprile) per poi chiudere in autunno con il Giro di Lombardia (7 ottobre). Da segnare sul calendario anche le date degli Europei, che si terranno a Drenthe, nei Paesi Bassi, tra il 20 ed il 24 settembre.

La prima corsa World Tour, che darà sostanzialmente il via al 2023, sarà il rientrante Santos Tour Down Under (ultimi due edizione cancellate per Covid) previsto sulle strade australiane dal 17 al 22 gennaio. La prima corsa in Italia sarà come da tradizione il Trofeo Laigueglia (3 marzo), mentre la chiusura dell’infinito calendario è prevista il 15 ottobre con Veneto Classic, Japan Cup e Crono delle Nazioni. Di seguito il calendario completo 2022 del ciclismo, con tutte le date e i programmi degli eventi internazionali più importanti.

CALENDARIO CICLISMO 2023: DATE E PROGRAMMA EVENTI

17-22 gennaio Tour Down Under

22-29 gennaio Vuelta a San Juan

29 gennaio Cadel Evans Great Ocean Road Race

11-14 febbraio Tour of Oman

12 febbraio Clasica de Almeria

15-19 febbraio Volta ao Algarve

15-19 febbraio Vuelta a Andalucia

20-26 febbraio UAE Tour

25 febbraio Omlop Het Nieuwsblad

25 febbraio Faun-Ardèche

26 febbraio Faun Drome

26 febbraio Kuurne-Bruxelles-Kuurne

1° marzo Trofeo Laigueglia

4 marzo Strade Bianche

5-12 marzo Parigi-Nizza

6-12 marzo Tirreno-Adriatico

15 marzo Danilith Nokere Koerse

15 marzo Milano-Torino

16 marzo GP de Denain

17 marzo Bredene Koksijde Classic

18 marzo Milano-Sanremo

19 marzo Per Sempre Alfredo

19 marzo Popolarissima

19-26 marzo Tour of Hainan

20-26 marzo Volta Catalunya

21-25 marzo Settimana Coppi e Bartali

22 marzo Brugge-De Panne

24 marzo E3 Saxo Bank Classic

26 marzo Gent-Wevelgem

26 marzo GP Industria & Artigianato

29 marzo Dwars door Vlaanderen

1° aprile GP Miguel Indurain

2 aprile Giro delle Fiandre

3-8 aprile Giro dei Paesi Baschi

5 aprile Scheldeprijs

9 aprile Parigi-Roubaix

11-14 aprile Giro di Sicilia

12 aprile Freccia del Brabante

16 aprile Amstel Gold Race

17-21 aprile Tour of the Alps

19 aprile Freccia Vallone

23 aprile Liegi-Bastogne-Liegi

25-30 aprile Giro di Romandia

1° maggio Eschborn-Francoforte

6-28 maggio Giro d’Italia

6 maggio GP du Morbihan

7 maggio Tro-Bro Léon

16-21 maggio 4 Giorni di Dunkerque

24-29 maggio Giro di Norvegia

25-28 maggio Boucles de la Mayenne

2 giugno Giro dell’Appennino

4 giugno Brussels Cycling Classic

4-11 giugno Giro del Delfinato

10 giugno Dwars door het Hageland

10-17 giugno Giro d’Italia Giovani

11-18 giugno Giro di Svizzera

13 giugno Mont Ventoux Challenge

14-18 giugno Giro del Belgio

14-18 giugno Giro di Slovenia

22-25 giugno Campionati Nazionali

1-23 luglio Tour de France

29 luglio Classica San Sebastian

29 luglio-4 agosto Giro di Polonia

5-13 agosto Mondiali

15-19 agosto Giro di Danimarca

17-20 agosto Arctic Race

20 agosto BEMER Cyclassics

21-27 agosto Benelux Tour

23-27 agosto Giro di Germania

26 agosto-17 settembre Vuelta di Spagna

2 settembre Circuit Franco-Belge

3 settembre Maryland Cycling Classic

3 settembre Bretagne Classic

3-10 settembre Tour of Britain

8 settembre GP Quebec

10 settembre GP Montreal

10 settembre GP de Fourmies

13 settembre GP de Wallonie

13 settembre Giro della Toscana

14 settembre Coppa Sabatini

14-17 settembre Tour of Taihu Lake

16 settembre Memorial Pantani

16 settembre SUPER 8 Classic

20-24 settembre Giro del Lussemburgo

20-24 settembre Adriatica Ionica

20-24 settembre Europei

23-30 settembre Tour de Langkawi

28 settembre Coppa Agostoni

30 settembre Giro dell’Emilia

2 ottobre Coppa Bernocchi

3 ottobre Sparkassen Muensterland Giro

3 ottobre Tre Valli Varesine

5 ottobre Gran Piemonte

7 ottobre Giro di Lombardia

8 ottobre Parigi-Tours

11 ottobre Giro del Veneto

12-17 ottobre Green-Tour of Guangxi

15 ottobre Japan Cup

15 ottobre Veneto Classic

15 ottobre Crono delle Nazioni

