Bob a 4, Coppa del Mondo 2022-2023: Brad Hall vince a Lake Placid e accorcia in classifica su Friedrich oggi 2°

Brad Hall si aggiudica la tappa di Lake Placid (Stati Uniti) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 4 2022-2023. Sul budello dello Stato di New York la notizia di giornata è che Francesco Friedrich non vince. Non lo fa per un solo centesimo, ad onor del vero, ma quando un “cannibale” simile scende dal gradino più alto del podio la sorpresa non manca.

Il successo, come detto, è andato al team capeggiato dal britannico Brad Hall con il tempo complessivo di 1:50.36 (55.18 e 55.18) con un solo centesimo su Francesco Friedrich che, dopo il quarto tempo della prima manche (55.20) ha fatto segnare un 55.17 di spessore. Completa il podio il suo connazionale Christoph Hafer a 7 centesimi (miglior tempo nella prima discesa 55.12 e 55.31 nella seconda).

Quarta posizione per un altro teutonico, Johannes Lochner, a 32 centesimi, quinta per lo svizzero Cedric Follador a 68, mentre sono sesti a pari merito il canadese Taylor Austin e lo statunitense Frank Del Duca a 83, quindi ottavo l’austriaco Markus Treichl a 93, nono lo svizzero Simon Friedli a 1.04 mentre completa la top10 il suo connazionale Michael Vogt che, dopo aver fatto segnare il secondo tempo a metà gara, crolla nella seconda discesa a 1.26 dalla vetta.

A questo punto la classifica generale vede al comando sempre Francesco Friedrich con 660 punti contro i 627 di Brad Hall ed i 578 di Johannes Lochner. La Coppa del Mondo di bob ora va in vacanza e tornerà in scena nel weekend del 7-8 gennaio in quel di Winterberg (Germania).

Foto: LaPresse