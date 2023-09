Basket, i migliori italiani della 10Â° giornata di Serie A. Moretti decisivo, Uglietti e Mascolo sugli scudi. Bene anche Tonut e ‘Pippo’ Ricci con Milano

Si è completato nel weekend il decimo turno della Serie A 2022-2023 di basket. Risultati interessanti sui campi della Penisola, con i nostri portacolori che si sono ben comportati trascinando le proprie squadre anche al successo. Riepiloghiamo quindi brevemente i migliori giocatori azzurri della giornata appena conclusa.

Ben tre azzurri in doppia cifra tra le fila della Reyer Venezia nel successo contro la Germani Brescia per 82-79 nel primo anticipo del sabato sera. Si tratta di Riccardo Moraschini (12 punti), Andrea De Nicolao (11 punti) e Marco Spissu (10 punti). Ottima prestazione anche per Amedeo Tessitori con 9 punti, mentre ai bresciani non bastano i 14 punti del sempre efficace Amedeo Della Valle. Si mette in luce Lorenzo Uglietti nella vittoria casalinga della GeVi Napoli sulla Dolomiti Energia Trentino (69-58): la guardia nativa di Torino piazza ben 15 punti, seguito a ruota dai 13 punti del compagno Simone Zanotti. Per gli ospiti – orfani di Matteo Spagnolo – sono 14 i punti messi a referto da Diego Flaccadori, insieme ai 10 di Mattia Udom.

Colpo esterno di Sassari in Piemonte sulla Bertram Tortona (79-82): tra i sardi è Stefano Gentile a risultare il miglior italiano con 2 punti. Per la squadra di coach Ramondino, invece, non sono bastati gli 11 punti di un mai domo Luca Severini. Vittoria interna per i Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano sull’Unahotels Reggio Emilia (81-63) grazie anche ai 12 punti di Giampaolo ‘Pippo’ Ricci. Buona prestazione anche di Stefano Tonut che rientrava da un lungo stop con 8 punti segnati dall’ex Reyer Venezia. Tra le fila di Reggio Emilia – guidata per la prima volta dal neo-allenatore Dragan Sakota – doppia cifra per Michele Vitali con 14 punti.

Prestazione magistrale di Davide Moretti che trascina la Carpegna Prosciutto Pesaro alla vittoria sull’Openjobmetis Varese con i suoi 22 punti. Sugli scudi anche Valerio Mazzola con 17 punti, mentre ai lombardi non bastano i 7 punti ed 8 rimbalzi di Tomas Woldetensae che è l’ultimo ad arrendersi dei suoi. Alessandro Cappelletti è il protagonista della vittoria della Tezenis Verona sulla Nutribullet Treviso nel derby veneto (77-79): il playmaker di Assisi (Perugia) chiude in doppia cifra con 14 punti, insieme a 6 assist. Per la Nutribullet, invece, sono 9 i punti segnati da Alessandro Zanelli.

Sorpresa alla Segafredo Arena di Bologna, dove la Virtus cade sotto i colpi della Givova Scafati (77-84) trovando la prima sconfitta in Campionato. Per gli ospiti 4 punti di Riccardo Rossato (miglior italiano), mentre alle V-nere non sono bastati i 18 punti di Daniel Hackett ed i 17 di Nico Mannion. Nel match che chiudeva il programma della decima giornata di Serie A l’Happy Casa Brindisi espugna l’Allianz Dome di Trieste battendo i friulani per 66-83 grazie anche ai 14 punti e 5 assist di Bruno Mascolo. Per la compagine di coach Marco Legovich, invece, 9 punti dell’ex Virtus Bologna Michele Ruzzier.

Credit: Ciamillo