Vela, The Ocean Race sarà a Genova nel 2023: “Grand Finale” in Italia per la prima volta

La The Ocean Race sarà per la prima volta in Italia il prossimo anno: nel 2023 Genova ospiterà il “Grand Finale” dal 24 giugno al 2 luglio. La partenza sarà data il 15 gennaio da Alicante (Spagna), mentre l’arrivo è previsto in Liguria. Saranno due i velisti italiani in gara, ovvero Francesca Clapcich e Giulio Bertelli.

Il giro del mondo sarà suddiviso in 8 tappe: Alicante (15/1), Capo Verde (25/1), Cape Town (26/2), Itajaí (23/4), Newport (21/5), Aarhus (8/6), Kiel (Fly-by, 9/6), L’Aja (15/6), Genova. Si percorreranno 32.000 miglia, si attraverseranno gli Oceani Atlantico, Indiano e Pacifico e si passeranno per la prima volta i tre grandi capi meridionali senza scalo.

Così al sito federale il presidente del CONI, Giovanni Malagò: “L’arrivo di The Ocean Race è un lustro per Genova e la Liguria ma anche e soprattutto per tutto il sistema sportivo italiano. Siamo apprezzati per la nostra storia, per i risultati ma anche per la capacità di organizzare questi grandi eventi”.

Il presidente della FIV, Francesco Ettorre, sottolinea: “L’appuntamento con The Ocean Race – Genova The Grand Finale rappresenta per la Federazione Italiana Vela e per l’Italia una delle tappe più significative del movimento velico internazionale. Come ho già sottolineato più volte, c’è stato un grande impegno per riuscire a far arrivare una delle regate più iconiche a livello mondiale a Genova. Grazie all’impegno di Comune di Genova, Regione Liguria e Istituzioni nazionali, questo è stato possibile. L’arrivo per la prima volta del Grand Finale in Italia spero possa essere stimolo per riuscire ad avere un equipaggio italiano in un prossimo futuro”.

Foto: ricochet64 Shutterstock.com