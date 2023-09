Thomas Bach: “Il CIO deve essere politicamente neutrale. Russia sanzionata in un modo senza precedenti”

Momento storico veramente difficile, anche per il mondo dello sport. Oggi, al vertice dei leader del G20 in corso a Bali, è intervenuto anche il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach.

Sul caso Russia: “Abbiamo condannato e sanzionato il governo russo in un modo senza precedenti per questa palese violazione della Carta Olimpica. Stiamo sostenendo gli atleti e i membri della comunità olimpica ucraina ovunque con tutta la nostra solidarietà. Ma in contrasto con le troppe altre guerre e conflitti nel nostro mondo, riguardo a questa alcuni governi hanno iniziato a decidere quali atleti sarebbero stati autorizzati a partecipare a competizioni sportive internazionali e quali no. Per essere all’altezza della nostra missione unificante, il CIO deve essere politicamente neutrale”.

Prosegue: “Se lo sport diventa solo un altro strumento per raggiungere obiettivi politici, lo sport internazionale andrà in pezzi. E invece ha bisogno della partecipazione di tutti gli atleti che accettano le regole anche e soprattutto se i loro paesi sono in conflitto o in guerra. Una competizione tra atleti provenienti solo da stati che la pensano allo stesso modo non è un simbolo credibile di pace”.

In conclusione: “Il CIO deve essere politicamente neutrale. Per consentire ai futuri ospiti olimpici di accogliere i migliori atleti del mondo intero, indipendentemente dai conflitti politici, mi appello a voi, leader mondiali, affinché sosteniate questa neutralità politica. Non abbandoniamo questa preziosa missione unificatrice dei Giochi Olimpici e Paralimpici in un momento in cui il mondo ha bisogno di più solidarietà e pace”.

Foto: Lapresse