Short Track, Coppa del Mondo Salt Lake City 2022: Pietro Sighel brilla nelle batterie, bene la staffetta femminile

Si è aperta a Salt Lake City la seconda tappa della Coppa del Mondo di short track. L’Italia arrivava negli Stati Uniti dai due podi conquistati a Montreal con Pietro Sighel e la staffetta femminile ed entrambi non hanno deluso le aspettative. Il trentino ha staccato il pass per i quarti di finale nei 500 metri e per la semifinale nei 1500 metri, vincendo in entrambe le occasioni le sue batterie; mentre il quartetto composto da Nicole Botter Gomez, Elisa Confortola, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti ha conquistato l’accesso alla semifinale dopo il secondo posto alle spalle della Corea del Sud,

Molto bene anche la staffetta mista azzurra che ha battuta la Cina in batteria e domani sarà impegnata in semifinale. Grande delusione invece tra gli uomini, che hanno mancato addirittura l’accesso alla semifinale. Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti e Thomas Nadalini hanno chiuso all’ultimo posto dietro a Cina, Gran Bretagna e addirittura Austria.

A livello individuale da segnalare l’ottima prestazione nei quarti di finale dei 1500 metri di Arianna Sighel, Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola (lei avanti anche nei 1000 metri), che si sono qualificate tutte e tre per la semifinale. Quarti di finale centrati in entrambe le serie dei 500 metri per Arianna Valcepina e Nicole Botter Gomez.

Qualche segnale positivo anche al maschile dove Thomas Nadalini e Mattia Antonioli si sono qualificati per i quarti nei 1000 metri, mentre Luca Spechenhauser farà compagnia a Pietro Sighel nelle semifinali dei 1500 metri.

