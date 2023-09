Sci di fondo oggi, Sprint Ruka 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ruka, sprint. Inevitabilmente, queste due parole vogliono dire una sola cosa: inizia la stagione di Coppa del mondo di sci di fondo 2022-2023. Si parte in tecnica classica, il che riduce fondamentalmente le speranze italiane, equivalenti nella forma e nella sostanza a Federico Pellegrino.

E le riduce ulteriormente il fatto che, in quasi extremis, Johannes Hoesflot Klaebo abbia deciso di partecipare a questa gara, cosa che non era in alcun modo scontata. Tra le donne è sostanzialmente tutto aperto, ma c’è anche una buona possibilità di vedere in posizioni di un certo livello Caterina Ganz. Ovviamente è da rimarcare come il discorso piazzamenti sarà preponderante: ottengono punti i primi 50, il nuovo sistema è particolarmente affettuoso verso chi va abbastanza forte, sano e lontano.

La Coppa del Mondo di sci di fondo inizierà a Ruka oggi con le due gare sprint. Queste saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1; ampia copertura anche su RaiSport, oltre che in streaming su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, DAZN e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

COPPA DEL MONDO RUKA 2022: PROGRAMMA

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Ore 10:00 Qualificazioni Sprint TC maschile e femminile

Ore 12:30 Finali Sprint TC maschile e femminile

COPPA DEL MONDO RUKA 2022: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1, RaiSport+ HD

DIRETTA STREAMING – Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, DAZN, RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

SPRINT RUKA 2022: ITALIANI IN GARA

UOMINI: Federico Pellegrino (13), Francesco De Fabiani (33), Davide Graz (41)

DONNE: Caterina Ganz (18)

