Rugby, Top 10 2022-2023: le Fiamme Oro ritornano in vetta. Vittorie anche per Colorno e Calvisano

Sono tre i posticipi odierni della quinta giornata del Top 10 2022-2023 di rugby: ritornano in vetta le Fiamme Oro, che scappano sul 24-3 nel primo tempo e poi si fanno riprendere sul 24-24 prima di avere la meglio sui Lyons per 31-24 in una sfida che assegna un punto di bonus per parte.

Il Colorno soffre ma alle fine massimizza il risultato battendo con bonus il CUS Torino, piegato per 35-27 dopo il 18-9 della prima frazione, infine nell’ultimo match in programma il Calvisano espugna in rimonta, ma senza bonus, il campo del Viadana per 10-33 dopo il 10-9 con cui si era andati al riposo.

Peroni TOP10 – V giornata

Risultati

12.11.22

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto 31-21 (5-0)

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo 23-15 (4-0)

13.11.22

HBS Colorno v CUS Torino 35-27 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons 31-24 (5-1)

Rugby Viadana v Transvecta Calvisano 10-33 (0-4)

Classifica

Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 19; HBS Colorno 18; Petrarca Rugby 17; Rugby Viadana 14; Femi-CZ Rovigo 13; Transvecta Calvisano 12; Sitav Lyons 7; Mogliano Veneto 4; CUS Torino 1.

Prossimo turno – VI giornata

19.11.22 – ore 16.00

Transvecta Calvisano v Fiamme Oro Rugby

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia

20.11.22 – ore 15.00

Sitav Lyons v Petrarca Rugby

Mogliano Veneto v CUS Torino

Rugby Viadana v HBS Colorno

TABELLINI POSTICIPI

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 13 novembre 2022

Peroni TOP10, V giornata

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons 31-24

Marcatori: p.t. 10’ m. Chiappini tr Canna (7-0), 19’ cp Zaridze (7-3), 22’ cp Canna (10-3). 28’ m. D’Onofrio G. tr Canna (17-3), 33’ m. Chiappini tr Canna (24-3); s.t. 46’ m. Salvetti tr. Ledesma (24-10), 54’ m. Ledesma tr Ledesma (24-17), 64’ m. Paz tr Ledesma (24-24), 73’ m. Biondelli tr Canna (31-24)

Fiamme Oro Rugby: S. Cornelli (60’ Tomaselli); D’Onofrio G. (51’ Biondelli); Forcucci; Angelini (68’ Di Marco); Guardiano; Canna; Marinaro; De Marchi; Vian; Angelone (70’ D’Onofrio U.); Chiappini; Stoian (55’ Fragnito); Mancini Parri (51’ Biondelli); Kudin (53’ Moriconi); Barducci (53’ Iovenitti)

all. Alessandro Castagna

Sitav Rugby Lyons: G. Via; Cuminetti; Paz; Conti (45’ Ledesma); Bruno; Zaridze; Fontana (51’ Via); Bottacci (59’ Hanse Van Rensburg); Petillo; Moretto (41’ Portillo); Salvetti; Lekic (24’ Quaranta); Aloè (51’ Salerno); Cocchiaro (55’ Buondonno); Acosta (51’ Morosi)

all. Carlo Orlandi

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Daniele Pompa (Roma)

Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Calciatori: Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby) 5/5, Sebastien Zaridze (Sitav Rugby Lyons) 1/1, Maximo Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 3/3

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Sitav Rugby Lyons 1

Peroni Player of the match: Massimiliano Chiappini (Fiamme Oro Rugby)

Note: Giornata soleggiata ma ventilata. Spettatori: 150. Massimiliano Chiappini (Fiamme Oro Rugby) ed Andrea De Marchi (Fiamme Oro Rugby) tagliano, rispettivamente, il traguardo delle 100 e 150 presenze nel massimo campionato italiano.

Colorno, “HBS Stadium” – domenica 13 novembre 2022

Peroni Top10, V Giornata

HBS Colorno v CUS Torino Rugby 35-27 (18-9)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Roger (0-3); 15’ m. Pescetto (5-3); 18’ cp. Roger (5-6); 20’ cp. Pescetto (8-6); 23’ cp. Roger (8-9); 28’ m. Koffi (13-9); 35’ m. Ferrara (18-9) s.t. 50’ m. Reeves E. tr. Roger (18-16); 56’ cp. Roger (18-19); 61’ m. De Santis tr. Pescetto (25-19); 67’ cp. Pescetto (28-19); 73’ cp. Roger (28-22); 75’ m. Ferrara tr. Ceballos (35-22); 80’ m. Vaccaro (35-27)

HBS Colorno: Cozzi; Pavese (70’-79’ Ferrara); Chibalie (55’ Ceballos), Devoto (Cap); De Santis; Pescetto (68’ Antl), Boscolo (54’ Augello); Koffi, Popescu (62’ Mbanda), Adorni; Kone (47’ Broglia), Butturini; Franceschetto (54’ Tangredi), Ferrara (54’ Fabiani), Lovotti (54’ Leiger)

All. Casellato

CUS Torino Rugby: Reeves E.; Civita (68’ Vaccaro); Groza, Reeves G. (Cap); Caiazzo (25’-30’ Pais), Roger, Cruciani (59’ Loro); Noa; Pedicini (60’ Veroli), Lavorenti; Ursache (60’ Spinelli), Dreyer; Jeffery (52’ Liguori), Sangiorgi (52’ Pais), De Lise (52’ Valleise)

All. D’Angelo

Arb. Russo (Treviso)

AA1 Vedovelli (Sondrio), AA2 Franco (Pordenone)

Quarto Uomo: Smiraldi (Torino)

TMO: Schipani (Benevento)

Cartellini: al 7’ giallo a Kone (HBS Colorno); al 20’ giallo a De Lise (CUS Torino Rugby); al 67’ giallo a Lavorenti (CUS Torino Rugby); al 69’ giallo a Fabiani (HBS Colorno)

Calciatori: Pescetto (HBS Colorno) 3/6; Roger (CUS Torino Rugby) 6/8; Ceballos (HBS Colorno) 1/1

Note: Giornata nuvolosa, 13°. Campo in perfette condizioni. 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, CUS Torino Rugby 0

Player of the Match: Francesco Ferrara (HBS Colorno)

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Domenica 13 Novembre 2022

Peroni TOP10, V giornata

Rugby Viadana 1970 v Transvecta Rugby Calvisano 10-33 (10-9)

Marcatori: p.t. 2’ c.p. Hugo (0-3), 12’ c.p. Hugo (0-6), 17’ c.p. Rojas (3-6), 25’ m. Montilla tr. Rojas (10-6), 30’ c.p. Hugo (10-9); s.t. 49’ m. Grenon tr. Hugo (10-16), 55’ c.p. Hugo (10-19), 60’ m. Marinello tr.Hugo (10-26), 75’ m. Bronzini tr. Hugo (10-33)

Rugby Viadana 1970: Morosini (40’ Fierro), Ciardullo, Orellana (76’ Ferrarini), Dogliani, Sauze, Rojas (76’ Crea), Gregorio (76’ Di Chio), Locatelli, Romanini, Schinchirimini (62’ Grippo), Caila, Zottola, Mignucci (62’ Denti Ant.), Montilla, Fiorentini (67’ Molina)

All. Bernardo Urdaneta

Transvecta Rugby Calvisano: Bozzoni (72’ Consoli), Vaccari, Waqanibau, Massari 75’ Regonaschi), Bronzini, Hugo, Palazzani, Vunisa, Bernasconi (54’ Botturi), Grenon (76’ Boschetti), Ortis (76’ Maurizi), Van Vuren, D’Amico (60’ Leso), Marinello (76’ Ceciliani), Brugnara (76’ Sassi).

All. Guidi

Arb. Frasson (Rovigo)

AA1 Bottino (Roma), AA2 Vinci (Treviso)

Quarto Uomo: Garro (Treviso)

TMO: Vivarini (Padova)

Cartellini: 16’ giallo Bernasconi (Transvecta Rugby Calvisano), 32’ giallo Sauze (Rugby Viadana 1970), 54’ giallo Locatelli (Rugby Viadana 1970) 74’ doppio giallo/rosso Locatelli (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Javier Rojas (Rugby Viadana 1970) 2/3; Hugo Shalk (Transvecta Rugby Calvisano) 7/7

Note: giornata fresca e soleggiata, circa 15°, campo in perfette condizioni. Spettatori 1000 circa.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 0 – Transvecta Rugby Calvisano 4

Man of the Match: Samuela Vunisa (Transvecta Rugby Calvisano)

Foto: Luigi Mariani LPS