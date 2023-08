LIVE Milan-Fiorentina 2-1, serie A calcio in DIRETTA: i rossoneri la spuntano nel recupero contro un’ottima viola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20:12 Si conclude qui la DIRETTA LIVE testuale di Milan-Fiorentina, terminata con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa. Vi ringraziamo per aver seguito la partita insieme a noi, e vi invitiamo a rimanere collegati sul nostro sito. Buona serata.

20:10 Per fortuna della squadra toscana la distanza dalla zona Europa è rimasta invariata vista la sconfitta dell’Atalanta in mattinata contro l’Inter. I bergamaschi ora sono sesti a 27 punti, mentre la Fiorentina è decima a 19.

20:08 Tra le fila della Fiorentina in diversi meriterebbero il riconoscimento di migliore in campo, ma la prestazione di Antonin Barak, considerando anche quanto successo nel pre partita, supera di una nicchia quelle dei suoi compagni di squadra.

20:06 In casa Milan prestazione leggermente sotto tono, soprattutto nel primo tempo, in cui hanno subito la pressione degli avversari. Il migliore in campo secondo chi scrive è Fikayo Tomori, che ha salvato la propria porta in diverse occasioni e in particolar modo all’89’, quando ha levato dalla rete un gol già fatto, dando così la possibilità ai propri compagni di vincerla nel finale.

20:04 La Fiorentina interrompe con questa sconfitta la striscia di 5 vittorie consecutive. Vincenzo Italiano però può essere soddisfatto della prestazione dei propri giocatori, che hanno giocato alla pari con i campioni d’Italia 2021/2022.

20:02 Grazie a questi 3 punti ottenuti in extremis il Milan chiude il 2022 al secondo posto ad 8 punti dal Napoli, in vetta alla classifica. Stasera i rossoneri scopriranno se affronteranno la pausa per il Mondiale da soli o in compagnia della Lazio, impegnata contro la Juventus alle 20:45.

20:00 La squadra di Stefano Pioli supera la Fiorentina grazie a due gol all’inizio e alla fine della partita- il gol di Leao è arrivato dopo 91 secondi mentre l’autorete di Milenkovic è giunta a meno di 2 minuti dal fischio finale.

96′ FINITAA!! Il Milan batte la Fiorentina per 2-1 e resta al secondo posto in classifica ad 8 punti dal Napoli.

95′ Si continua a giocare, con l’arbitro Sozza che fischia un fallo per la viola poco dopo la linea di metà campo.

94′ Si butta in avanti la Fiorentina che si conquista un altro calcio d’angolo.

93′ Dopo un breve check l’arbitro Sozza convalida il gol. Il risultato quindi è ora di 2-1 per la formazione di casa a meno di 1 minuto dal termine.

92′ Goooooool Milan. Il Milan ritrova il vantaggio a pochi minuti dal termine a causa di un autogol. Vranckz crossa in mezzo, Terracciano disturbato da Rebic buca e Milenkovic spinge nella propria porta. Milan-Fiorentina 2-1.

91′ Milan ora spaccato in due tra fase offensiva e difensiva, lasciando grandi spazi alle ripartenze della Fiorentina.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

89′ Salvataggio di Tomori: ripartenza della squadra di Italiano con Amrabat che serve Terzic a sinistra, il quale crossa in mezzo per Ikonè. L’attaccante viola conclude verso la porta e supera Tatarusanu, ma trova la pronta risposta di Tomori a pochi passi dalla linea di porta.

87′ Calcio d’angolo per la Fiorentina con Kouame che ha dato nuova linfa all’attacco viola.

86′ Non si capiscono Kouame e Jovic, con il numero 99 che da la palla sul secondo palo mentre il compagno tagliava sul primo.

85′ Ultimo cambio per il Milan: dentro Ante Rebic al posto di Sandro Tonali. Milan a trazione anteriore da ora in poi.

84′ Terzic recupera palla e, dopo uno scambio con Jovic, sceglie di andare al tiro invece di servire Kouame che era totalmente libero in area di rigore.

82′ Accelera Leao con Amrabat che lo segue e sceglie di entrare in scivolata per fermare il portoghese. La scelta del numero 34, seppur rischiosa, ha portato i suoi frutti, allontanando la minaccia rossonera dalla propria porta.

80′ Sembra stanca ora la Fiorentina, con il pallino del gioco completamente affidato alla formazione di casa, con gli ospiti che provano a ripartire in contropiede una volta recuperato il pallone.

79′ Gli ultimi minuti del Milan hanno risvegliato San Siro, che ora ha alzato il volume, cercando di spingere i propri beniamini alla vittoria.

78′ Errore di Leao!! Dest con un tocco da sotto cerca Origi, la palla deviata dalla difesa viola termina tra i piedi del portoghese che davanti a Terracciano spara alto.

76′ Tiro dal limite dell’area di Leao, che prova a creare problemi a Terracciano. Sulla traiettoria però c’è Giroud, il quale viene colpito dal pallone impedendogli di arrivare in porta.

75′ Cambi da entrambe le parti: nella Fiorentina entrano Terzic e Kouame al posto di Barak e Saponara. Nel Milan fuori Krunic e dentro Vrankcz.

74′ Strappa il numero 19 rossonero, con Jovic che prova ad intervenire in ritardo, procurandosi il giallo.

73′ Palla persa a centrocampo per il Milan, che causa la ripartenza della viola. Chiude magistralmente Theo Hernandez su Ikonè, il quale aveva già caricato il tiro.

71′ Giroud tenta la rovesciata per girare in porta un cross di Leao, ma non trova la porta.

69′ Tatarusanu salva la propria porta da un quasi autogol di Kalulu: Jovic dialoga con Barak ed entra in area di rigore. Il numero 20 rossonero chiude tutto, rischiando però di complicare la vita al proprio portiere.

67′ Le due formazioni ora sembrano giocare a specchio: entrambe operano una pressione alta una volta perso il pallone, mentre in fase offensiva fanno girare la sfera per cercare il varco giusto.

65′ Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Jovic e Duncan per Cabral e Mandragora, che con l’ammonizione appena ricevuta rischiava grosso.

63′ Giallo per Mandragora per un intervento in ritardo superata la linea di metà campo. È il terzo ammonito della Fiorentina dopo Barak e Amrabat.

62′ Prova a ripartire il Milan con Tonali che tenta un lancio lungo a Giroud, ma il pallone è impreciso.

60′ C’è stato un check del VAR per rivedere l’intervento di Tomori, ma anche Fabbri conferma la decisione presa da Sozza in diretta. Sarà quindi calcio d’angolo.

59′ Ripartenza della Fiorentina con Barak che lancia verso la porta Ikonè. Il numero 11 della Fiorentina viene però rimontato da Tomori che tocca in scivolata in calcio d’angolo.

57′ Scambio nello stretto tra Cabral e Mandragora, con il numero 38 viola che arriva al tiro, senza però trovare lo specchio della porta.

56′ Leao partito in contropiede rientra al limite dell’area e cerca Krunic. I due non si capiscono, gettando così al vento una buona ripartenza.

55′ Doppio cambio nel Milan: entrano Origi e Dest per Brahim Diaz e Thiaw.

53′ Theo Hernandez sventaglia verso Brahim Diaz, che stoppa con il petto e conclude verso la porta. Il tiro però viene murato da Biraghi, terminando in rimessa laterale.

52′ Uno-due di Leao e Theo Hernandez, con il portoghese che tenta la conclusione dal limite dell’area di rigore, trovando la deviazione di un difensore viola.

50′ Super parata di Terracciano in due tempi: Brahim Diaz salta Amrabat, e nonostante il fallo subito lancia Kalulu. Il numero 20 rossonero arriva fino al fondo e crossa basso per Giroud, che trova la risposta del portiere viola.

49′ Theo Hernandez stoppa la palla di petto e prova a partire in velocità. Barak lo ferma e viene ammonito.

48′ In questi primi minuti di ripresa il Milan ha mostrato un atteggiamento più aggressivo, specialmente quando la Fiorentina prova ad impostare.

46′ RIPARTITI! Barak gioca il primo pallone verso Amrabat.

19:03 La formazione di Vincenzo Italiano è nel tunnel che porta al campo, insieme alla terna arbitrale. Non si vedono ancora i rossoneri.

19:00 Curiosa è la partita di Antonin Barak: il giocatore della Fiorentina non era stato inserito nell’undici titolare, ma a causa di un fastidio al costato subito da Bonaventura è partito sin dal primo minuto. Una volta in campo il calciatore ceco ha fatto vedere tutto il suo repertorio, siglando anche la rete del pareggio.

18:57 La formazione di Stefano Pioli dovrà inventarsi qualcosa di diverso, se vorrà cambiare l’andamento di questa partita. La pressione alta dei giocatori viola sta mettendo in dura crisi il giro palla dei rossoneri, che però quando sono ripartiti hanno creato problemi a Terracciano.

18:53 Primo tempo divertente tra Milan e Fiorentina, con la formazione di casa che ha trovato il vantaggio con Rafael Leao dopo 91 secondi. La squadra di Italiano ha reagito da vera squadra prendendosi il controllo del campo, come dimostra il 56% di possesso palla, e trovando il pari al 28′ con la rete di Barak. I rossoneri si sono rifatti pericolosi nel finale con i salvataggi di Milenkovic e Venuti a impedire il 2-1.

48′ Duplice fischio per Sozza: Milan-Fiorentina 1-1 dopo 45 minuti.

47′ Prova a velocizzare la formazione di casa, con meno di 30 secondi da giocare.

46′ Chiude il primo tempo in attacco il Milan. Il direttore di gara ha valutato per 3 minuti di recupero in questa frazione.

45′ Salvataggio sulla linea di Venuti!! Brahim Diaz salta Igor e tira in porta. La conclusione sbatte contro Terracciano, ma rimane nello specchio della porta. Salva all’ultimo istante Venuti, che anticipa anche Theo Hernandez.

43′ Milenkovic salva la Fiorentina: Tonali strappa palla ad Amrabat e lancia il Milan in un 3 contro 2. Il centrocampista dopo uno scambio con Leao va al tiro, con Milenkovic che si oppone alla conclusione avversaria.

42′ Attacca per vie centrali la Fiorentina: Amrabat lancia Ikonè, che trova Cabral. Il numero 9 sbaglia il controllo vanificando così il tentativo di contropiede della propria squadra.

39′ Il Milan prova, su indicazione di Stefano Pioli, ad alzare il pallone cercando di eludere la pressione dei viola.

37′ Recupera alto il pallone la Fiorentina, che non permette al Milan di uscire dalla propria metà campo. Il pressing studiato da Vincenzo Italiano sta dando i frutti sperati.

35′ Si rialza Biraghi, che però non è ancora pronto per rientrare in campo, lasciando momentaneamente la sua squadra in 10.

33′ Chiedono un rigore i giocatori viola per un contatto tra Kalulu e Biraghi, con il capitano ospite che è rimasto a terra. Per il direttore di gioco però non ci sono dubbi: non è fallo.

31′ Torna a farsi vedere il Milan in attacco: Brahim Diaz fermato fallosamente ad una trentina di metri dalla porta di Terracciano. Punizione insidiosa affidata a Tonali.

30′ Continua a spingere la Fiorentina: Ikonè conquista un calcio d’angolo, ma sugli sviluppi di questo non riesce ad essere pericolosa.

29′ Pareggio meritato per la squadra di Italiano, che dopo l’inizio difficoltoso ha preso in mano le redini della partita, impensierendo diverse volte la difesa avversaria.

27′ Goooooool Fiorentina: Barak si gira al centro dell’area e tira verso la porta. Il pallone dopo esser passato sotto le gambe di Tomori sbatte sulle gambe di Thiaw e beffa Tatarusanu. Milan-Fiorentina 1-1.

24′ Punizione battuta da Venuti. Pallone che dopo una carambola al centro dell’area, termina tra i piedi di Ikonè al limite dell’area. L’arbitro Sozza però ferma tutto per un fuorigioco precedente.

23′ Punizione per la Fiorentina. Barak viene fermato fallosamente nei pressi della bandierina, conquistando un calcio di punizione da posizione pericolosa.

21′ Giallo per Brahim Diaz, che ferma una ripartenza della Fiorentina.

19′ Rischio per la Fiorentina!! Retropassaggio rischioso di Igor verso Terracciano, che in allungo riesce a spazzare il pallone, anticipando di una frazione di secondo Giroud.

18′ Cambio nella Fiorentina: non ce la fa Dodò, al suo posto subentra Venuti.

17′ Sugli sviluppi del corner Leao ha provato a servire Thiaw, ma l’arbitro ha fermato tutto per un fuorigioco del portoghese.

16′ Problemi per Dodò. Il terzino viola dopo aver respinto in calcio d’angolo un cross di Brahim Diaz, si ferma e chiede il cambio. Probabilmente si è infortunato nel provare a seguire i numerosi scatti di Leao.

14′ Cross dalla trequarti di Biraghi, che trova al centro Cabral. Tatarusanu blocca senza troppi problemi il tiro e prova a rilanciare Theo Hernandez, il quale però sbaglia il cambio di gioco.

12′ In questo inizio di partita i viola stanno mantenendo il controllo del campo. Milan che dopo l’inizio scoppiettante con la rete dopo 91 secondi, ha creato poco.

10′ Fa girare bene la palla la Fiorentina coinvolgendo entrambi gli esterni, fino ad arrivare ad un cross di Saponara dalla destra, respinto in calcio d’angolo da Tomori.

8′ Palo di Biraghi! Barak salta la pressione di Tomori e allarga per Biraghi, che va alla conclusione. Il tiro però si è spento sul legno della porta di Tatarusanu.

7′ Reazione rabbiosa per la squadra di Italiano, che pressa alta e chiude il Milan nella propria tre quarti.

5′ Primo tiro anche per la Fiorentina. Saponara si smarca ai limiti dell’area e tenta il tiro dalla lunga distanza, senza però trovare lo specchio della porta.

4′ Sfida sulla fascia destra tra Ikonè e Thiaw, con il difensore rossonero che non lascia scappare l’avversario e si rifugia in rimessa laterale.

3′ Prova a reagire la Fiorentina attaccando sulla fascia sinistra. Cabral prova a girare il cross di Mandragora con il tacco, con il pallone che finisce sul petto di Tatarusanu.

2′ Goooooool Milannn. Leao attacca perfettamente la profondità sfruttando una sponda di Giroud e spiazzando Terracciano. Milan-Fiorentina 1-0.

1′ INIZIATA! Milan subito offensivo sulla fascia Theo-Leao.

18:01 Il calcio d’inizio toccherà al Milan. Si attende solo il fischio del direttore di gara.

17:59 Terminato ora l’inno della Serie A davanti ad un San Siro tutto esaurito per l’ultima partita del Milan nel 2022.

17:58 Le due squadre sono nel tunnel. Tutto pronto per l’ingresso in campo e l’inizio dell’incontro.

17:55 Stupisce invece la scelta di Italiano in attacco con il ruolo di centravanti affidato nuovamente a Cabral, nonostante il ritorno al gol di Luka Jovic nella partita contro la Salernitana, rete decisiva per battere i campani con il risultato di 2-1.

17:52 Nel Milan ci saranno due ritorni importanti quest’oggi: Theo Hernandez e Olivier Giroud, squalificati per la partita contro la Cremonese, tornano a disposizione di Stefano Pioli, che ovviamente non rinuncia ai suoi due pilastri, schierandoli titolari. Il numero 9 rossonero andrà alla caccia del tredicesimo gol nell’anno solare 2022.

17:49 La vittoria dell’Inter nella prima sfida di questa domenica contro l’Atalanta, ha portato i nerazzurri a pari punti con i rossoneri. La lotta per chiudere la prima parte del campionato al secondo posto è molto serrata, e vede coinvolte diverse squadre: oltre alle due milanesi sono della partita anche Lazio e Juventus, rivali nel match delle 20:45.

17:46 Cambio nella formazione titolare della Fiorentina!! Bonaventura sembra aver accusato problemi al costato in questo riscaldamento. Al suo posto dovrebbe giocare Barak.

17:43 La Fiorentina è in un buon momento di forma, come dimostrano le 5 vittorie nelle ultime 5 partite disputate. Il nuovo modulo scelto da Italiano sembra aver portato i suoi frutti, e proprio per questo motivo il tecnico della viola ha scelto di riconfermare il 4-2-3-1.

17:40 Il Milan vuole ripartire subito in campionato dopo il brutto passo falso di Cremona. I rossoneri sono momentaneamente a -11 dal Napoli, e non si possono permettere di perdere altri punti prima dello stop forzato per il Mondiale.

17:08 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu; Thiaw; Tomori; Theo Hernandez; Tonali; Bennancer; Krunic; Brahim Diaz; Leao; Giroud. All.Pioli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò; Milenkovic; Igor; Biraghi; Bonaventura; Amrabat; Mandragora; Ikonè; Cabral; Saponara. All.Italiano

17:03 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Fiorentina, penultimo incontro della quindicesima giornata della Serie A Tim 2022/23.

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Fiorentina, partita valida per la quindicesima giornata della Serie A TIM 2022/2023 di calcio. L’incontro andrà in scena alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e metterà di fronte due squadre che vanno alla ricerca di punti fondamentali prima dello stop forzato per il Mondiale di calcio in Qatar.

Il Milan arriva a questo match da un pareggio senza gol a Cremona contro la Cremonese di martedì scorso, passo falso pesante ai fini della classifica: visto il solo punto conquistato i rossoneri hanno visto scappare il treno del Napoli, il quale si è presentato a questa giornata con 8 punti di vantaggio, saliti momentaneamente a 11 dopo la vittoria dei partenopei di ieri.

I punti persi a Cremona pesano anche nella lotta per il secondo posto in cui è stato risucchiato il Diavolo: a quota 30 insieme alla squadra milanese c’è anche la Lazio, mentre 2 distanze più indietro troviamo la Juventus, e a 3 il duo lombardo formato da Inter e Atalanta. Ogni punto lasciato per strada in una lotta così serrata potrebbe diventare fondamentale.

La Fiorentina invece è in un periodo di forma positivo viste le 5 vittorie consecutive tra campionato e Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano sembra essersi messa alle spalle i problemi realizzativi con una media di 2,5 gol nelle ultime 8 partite disputate. Il club toscano vorrà quindi continuare su questa falsa riga, anche per rilanciarsi in classifica, dove i Viola sono al decimo posto con 19 punti.

La sfida è stata affidata a Simone Sozza, mentre il ruolo di assistente VAR è toccato a Michael Fabbri. Per l’ultima partita prima della sosta ci si aspetta uno stadio San Siro vicino al tutto esaurito, per spingere i propri giocatori ai 3 punti e salutare con essi la prima frazione di campionato. Il fischio di inizio tra Milan e Fiorentina sarà alle ore 18:00, con la copertura televisiva fornita da DAZN. Noi vi aspettiamo su OA Sport per la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro dalle 17:40 circa. Buon divertimento a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu; Thiaw; Tomori; Theo Hernandez; Tonali; Bennancer; Brahim Diaz; Krunic; Leao; Giroud. All.Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò; Milenkovic; Martinez Quarta; Biraghi; Bonaventura; Amrabat; Mandragora; Ikonè; Jovic; Kouamè. All.Italiano

Foto: Lapresse