LIVE Civitanova-Perugia 2-3, Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: la Sir Safety conquista il primo trofeo della stagione

19.34 La Sir Safety Susa Perugia di Andrea Anastasi conquista dunque la quarta Supercoppa della propria storia. 20-25 25-22 23-25 25-22 15-8 i parziali del match. Top-scorer Wilfredo Leon Venero (per il quale c’è stato un momento di apprensione nel finale con una battuta di testa in seguito ad una scivolata) e Gabi Garcia con 21 punti.

8-15 Sbaglia Civitanova, la Sir Safety Susa Perugia vince la Supercoppa Italiana 2022!

8-14 Sbaglia Giannelli al servizio.

7-14 Primo tempo di Flavio Resende, ci sono sette match-point per Perugia.

7-13 Errore al servizio Sir Safety.

6-13 Primo tempo di Russo, Perugia è a -2 dalla Supercoppa.

Si è rialzato Leon tra l’applauso del PalaPirastu.

6-12 Attacco out di Leon che sembra aver battuto la testa in caduta, gioco fermo con lo staff medico in campo.

5-12 Errore al servizio di Leon.

4-12 Non passa la parallela di Zaytsev, si è sconnessa dal match la Lube.

4-11 Attacco di Plotnytskyi, Perugia vede la linea del traguardo.

4-10 Altro muro di Perugia, +6, Blengini butta nella mischia Zaytsev e Nikolov.

4-9 Muro di Plotnytskyi su Bottolo.

4-8 Primo tempo di Russo, +4 Perugia al cambio campo.

4-7 Mano morbida di Bottolo.

3-7 Mani-fuori di Leon, +4 Perugia.

3-6 La pipe di Plotnytskyi.

3-5 Errore al servizio Perugia.

2-5 Primo tempo di Flavio Resende.

2-4 Attacco di Gabi Garcia.

Time out che arriva dalla panchina di Gianlorenzo Blengini.

1-4 Pallonetto di Leon, +3 Sir Safety.

1-3 Rychlicki mette giù un bel pallone da posto 4.

1-2 Stavolta va a segno Yant.

0-2 Out l’attacco in diagonale di Yant.

0-1 Il primo punto del tie-break è di Plotnytskyi.

19.15 Inizia il tie-break della finale di Supercoppa Italiana Del Monte 2022.

19.12 La Sir Safety Perugia di Andrea Anastasi conquista dunque in rimonta questo quarto set e porta la finale al tie-break.

22-25 Rychlicki mette giù il pallone che porta la finale al tie-break.

22-24 Primo tempo di Anzani.

21-24 Ancora Leon, ci sono tre set-point per Perugia.

21-23 Attacco di Leon.

21-22 Attacco di Yant.

20-22 Errore al servizio Lube.

20-21 La diagonale di Bottolo.

19-21 Non c’è tocco a rete del muro, +2 Perugia.

19-21 Muro perugino su Zaytsev. Challenge per tocco di rete di Blengini.

19-20 Errore al servizio Lube.

19-19 Bottolo trova il mani out del muro, nuova parità.

18-19 Entra Ivan Zaytsev e va a segno con la parallela a tutto braccio da posto 2.

17-19 Momento di confusione in casa Lube con Giannelli che mette giù un pallone vagante, +2 Perugia.

17-18 Muro perugino su Gabi Garcia.

17-17 Attacco di Plotnytskyi.

17-16 Fast di De Cecco per Bottolo.

16-16 Altro errore al servizio con Yant.

16-15 Sbaglia anche Perugia.

15-15 Errore al servizio Civitanova.

15-14 Attacco di Yant.

14-14 La parallela di Rychlicki.

14-13 Errore al servizio Perugia.

13-13 Attacco di Leon, Perugia ri-impatta.

13-12 Mani out di Rychlicki.

13-11 Attacco di Yant, accelera la Lube, +2.

12-11 Si sblocca Bottolo con l’ace.

11-11 La pipe di Yant.

10-11 Momento difficile per Bottolo che manda out la diagonale, Perugia mette la testa avanti. Time out Lube.

10-10 Attacco di Plotnytskyi, parità.

10-9 Non c’è il tocco del muro, punto umbro.

11-8 Attacco di Bottolo, c’è il challenge dalla panchina di Perugia.

10-8 Giannelli di seconda, è il capitano di Paerugia a trascinare i suoi in questa fase.

10-7 Errore Sir Safety dai 9 metri.

9-7 Giannelli mette giù un gran pallone da zona 3.

9-6 Errore al servizio Perugia.

8-6 Invasione Civitanova, -2 Perugia.

8-5 Infrazione Lube.

8-4 La parallela di Rychlicki.

8-3 Mani out di Garcia, Civitanova mantiene il +5.

7-3 Errore al servizio Lube.

7-2 Muro di Anzani su Leon.

6-2 Sbaglia ora il cubano.

6-1 Attacco di Yant.

5-1 Si sblocca la Sir Safety con un primo tempo di Flavio Resende.

5-0 Invasione Perugia, scappa via la Lube. Time out Anastasi.

4-0 Muro di Anzani su Flavio Resende.

3-0 Errore di Flavio.

2-0 Non c’è il tocco a muro sull’attacco di Rychlicki.

1-0 Errore al servizio Perugia.

18.40 Inizia il quarto set.

18.37 Terzo parziale equilibrato che la Lube di Gianlorenzo Blengini si aggiudica tornando dunque avanti in questa finale di Supercoppa.

25-23 ACE DI BOTTOLO! La Lube Civitanova conquista il terzo set e si porta sul 2-1.

24-23 Errore al servizio Perugia, set-point Lube.

23-23 Primo tempo giocato male da Diamantini e Leon punisce sulla free-ball.

23-22 Errore al servizio Civitanova.

23-21 Altro muro della Lube, stavolta di Garcia su Plotnytskyi.

22-21 Muro di Bottolo su Herrera.

21-21 Mani fuori di Plotnytskyi.

21-20 Garcia con la diagonale da posto 2.

20-20 Errore al servizio Lube.

20-19 Yant a bersaglio con la diagonale.

19-19 ACE di Leon, nuova parità.

Stavolta a chiamare il time out è Chicco Blengini.

19-18 Out il pallonetto di Garcia.

19-17 Errore al servizio Lube.

19-16 Il tocco sotto rete di Anzani.

18-16 Leon interrompe il parziale marchigiano.

Time out che arriva dalla panchina di Perugia.

18-15 ANCORA NIKOLOV! ACE!

17-15 ACE di Nikolov, +2 Lube Civitanova.

16-15 Gran palla di De Cecco per Yant che la mette giù da posto 4.

15-15 Errore al servizio Civitanova.

15-14 Pallonetto di Garcia.

14-14 Mani fuori di Semenyuk, di nuovo parità con la Lube che sta però iniziando a spingere.

14-13 La pipe di Yant.

13-13 Errore di Herrera al suo primo pallone del match.

12-13 La pipe di Leon.

12-12 Pallonetto di Garcia.

11-12 Muro di Perugia.

11-11 Primo tempo di Chinenyeze.

10-11 La palla è fuori sull’attacco di Garcia.

10-10 La diagonale di Leon.

10-9 Altro muro, stavolta di Chinenyeze su Rychlicki, Lube avanti.

9-9 Muro di Yant su Leon, parità.

8-9 Errore al servizio Sir Safety.

7-9 La diagonale di Leon.

7-8 Yant con la diagonale da posto 4.

6-8 Primo tempo di Flavio Resende.

6-7 Errore al servizio Perugia.

5-7 Rychlicki con la diagonale.

5-6 Primo tempo di Diamantini.

4-6 Sbaglia anche la Lube.

4-5 Errore al servizio Perugia.

3-5 Stavolta Semenyuk va a segno con la parallela da posto 4.

3-4 Out l’attacco di Semenyuk che continua a faticare.

2-4 La diagonale di Leon.

2-3 Muro di Yant su Rychlicki.

1-3 Primo tempo di Russo.

1-2 La pipe di Bottolo.

0-2 Sbaglia Yant sotto rete, subito break Perugia.

0-1 Errore al servizio Lube Civitanova.

18.05 Inizia il terzo set.

18.02 La Sir Safety Susa Perugia controlla dalle prime battute il secondo set e si riporta in parità in questa finale.

22-25 Errore al servizio Lube, Perugia conquista il secondo set, 1-1.

22-24 Errore al servizio Sir Safety Susa.

21-24 Russo mette giù una palla vagante e regala tre set-point a Perugia.

21-23 Out l’attacco di Rychlicki.

20-23 La palla è buona.

19-24 Out l’attacco di Garcia, challenge Lube.

19-23 Rychlicki in due tempi.

19-22 La diagonale di Leon.

19-21 Terzo punto consecutivo firmato Yant in casa Lube.

18-21 La diagonale di Rychlicki da posto 4.

18-20 Confusione in costruzione Perugia che concede una free-ball messa giù da Yant.

17-20 Attacco di Yant da posto 4.

16-20 Primo tempo di Flavio Resende.

16-19 La diagonale stretta di Bottolo.

15-19 Semenyuk interrompe il break marchigiano.

15-18 Pallonetto di Bottolo, la Lube accorcia a -3.

14-18 Gran palla di De Cecco per Garcia che insacca sul muro.

13-18 Garcia trova il tocco del muro.

12-18 La pipe di Semenyuk.

12-17 Errore al servizio Sir Safety.

11-17 Confusione in costruzione Perugia e la Lube va a segno con la parallela di Rychlicki.

11-16 Pallonetto morbido a bersaglio di Leon.

11-15 La pipe di Semenyuk.

11-14 La diagonale di Yant.

10-14 Sbaglia anche la Lube.

10-13 Errore al servizio Perugia.

9-13 La pipe di Leon.

9-12 Primo tempo di Diamantini.

8-12 Errore al servizio Civitanova.

8-11 Muro del neo-entrato Yant.

7-11 Bortolo trova il mani out del muro.

6-11 IL PALLONE E’ DENTRO! ACE!

7-10 Errore al servizio Russo ma c’è il challenge.

6-10 Fallo di palleggio Nikolov che esce e lascia il posto a Yant.

6-9 Out l’attacco di diagonale di Garcia, nuovo break perugino, +3.

6-8 La pipe di Leon.

6-7 Garcia trova le mani del muro.

5-7 Errore di Semenyuk, Civitanova torna a contatto.

4-7 Infrazione Perugia.

3-7 Giannelli mette giù una palla vagante, parziale aperto di 4-0 Perugia, time out Lube.

3-6 Leon continua a far male al servizio.

3-5 Problemi in ricezione Lube, +2 Perugia.

3-4 Leon mette giù una gran palla.

3-3 Attacco di Chinenyeze.

2-3 Leon trova le mani del muro.

2-2 Attacco di Gabi Garcia.

1-2 Non c’è il tocco, il punto è di Perugia.

1-2 Lunga la parallela di Nikolov, chiamato challenge per eventuale tocco a muro.

1-1 Attacco di Rychlicki.

1-0 Errore al servizio Perugia.

17.32 Inizia il secondo set.

17.29 La Lube Civitanova conquista dunque dopo mezz’ora di gioco il primo set di questa finale di Supercoppa.

25-20 Errore al servizio Perugia, la Lube conquista il primo set.

24-20 Punto di seconda di Giannelli.

24-19 Errore al servizio Perugia, cinque set-point Lube.

23-19 Primo tempo di Russo.

23-18 Attacco di Leon.

23-17 Errore al servizio Perugia.

22-17 Sfiora un altro ace Bortolo con la palla che esce di poco.

22-16 Ace di Bortolo, tutti fermi in casa Sir Safety.

21-16 Ottima difesa di Colaci sulla diagonale di Garcia poi Perugia pasticcia in costruzione con il pallone che cade.

20-16 Errore al servizio Civitanova.

20-15 Stavolta l’invasione è di Perugia.

19-15 Invasione di De Cecco.

19-14 La parallela di Garcia.

18-14 Rychlicki trova le mani del muro e interrompe il parziale marchigiano.

18-13 Muro Lube, +5 in favore degli uomini di Blengini.

17-13 Diagonale vincente di Garcia, scappa via Civitanova.

16-13 Muro di De Cecco.

15-13 Bortolo trova le mani del muro, break Civitanova. Time out Perugia.

14-13 Errore in ricezione Perugia e la Lube mette la testa avanti.

13-13 Ace di Nikolov, parità.

12-13 Nuovo attacco di Garcia.

11-13 Arriva il cambio palla per Perugia.

11-12 ACE DI GABI GARCIA! Parziale di 3-0 firmato dal cubano.

10-12 Ancora Garcia, Lube a -2.

9-12 Attacco di Garcia.

8-12 Leon trova le mani del muro.

8-11 Passa la pipe di Bortolo.

7-11 Errore al servizio Civitanova.

7-10 La pipe a tutto braccio di Nikolov.

6-10 Primo tempo di Flavio Resende, Perugia mantiene il +4.

6-9 Primo tempo di Diamantini.

5-9 Muro di Rychlicki su Bortolo, time out Civitanova.

5-8 Attacco di Rychlicki.

5-7 La parallela di Garcia.

4-7 Sfiora l’incrocio delle linee Nikolov in battuta ma il pallone è out.

4-6 Sbaglia anche Leon dall’altra parte.

3-6 Errore al servizio Lube.

3-5 Altra pipe di Bortolo.

2-5 Primo tempo di Russo.

2-4 La pipe di Bortolo.

1-4 Garcia sblocca l’attacco di Civitanova.

0-4 Altro muro, stavolta di Rychlicki su Nikolov.

0-3 Ancora il muro perugino, splendido avvio della Sir Safety.

0-2 Muro di Leon su Garcia.

0-1 Primo tempo di Flavio Resende ad aprire l’ultimo atto della Supercoppa 2022.

SI PARTE! INIZIA LA FINALE!

16.58 I sestetti, CIVITANOVA: Garcia, Nikolov, Diamantini, De Cecco, Bortolo, Chinenyeze, Balaso; PERUGIA: Giannelli, Rychlicki, Leon, Russo, Flavio Resende, Semenyuk, Colaci.

16.55 Presentazione delle due squadre.

16.50 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento al PalaPirastu di Cagliari, teatro di questa due giorni di volley.

16.45 Nella finale per il terzo posto Trento ha superato 3-1 Modena conquistando dunque il gradino più basso del podio.

16.40 Molto più equilibrata è stata invece la sfida tra la Sir Safety Susa Perugia di Andrea Anastasi e la Itas Trentino di Angelo Lorenzetti dove la compagine umbra è riuscita ad imporsi soltanto al tie-break. 23-25 25-17 25-22 22-25 15-7 i parziali della seconda semifinale che ha visto Kamil Semenyuk come miglior marcatore di Perugia con 20 punti, seguito da Wilfredo Venero Leon con 19.

16.35 E’ stata una semifinale a senso unico la prima andata in scena in Sardegna con la Cucine Lube Civitanova di Gianlorenzo Blengini che ha superato con un perentorio 3-0 la Valsa Group Modena di Andrea Giani. 25-23 25-20 25-20 i parziali di un match che ha visto Gabi Garcia sugli scudi della compagine marchigiana con 15 punti messi a referto. Decisivo in casa Lube è stato anche l’apporto dei due schiacciatori Nikolov (14) e Bottolo (9) tanto in attacco quanto in ricezione.

16.30 Buon pomeriggio e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Susa Perugia, finale della Supercoppa Italiana 2022 di volley maschile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Susa Perugia, finale della Supercoppa Italiana 2022 di volley maschile. Si partirà alle ore 17.00 al PalaPirastu di Cagliari. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale punto dopo punto.

