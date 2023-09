L’ISU annuncia una nuova partnership con Recast: nasce The Ice Skating Channel

Si apre una nuova frontiera televisiva per gli amanti degli sport del ghiaccio. Nella giornata di oggi, giovedì 25 novembre, l‘International Skating Union ha infatti annunciato una nuova collaborazione con Recast, piattaforma di contenuti streaming pay per view specializzata in eventi sportivi, con la nascita di Ice Skating Channel.

Si tratta di un evento di grande rilevanza. Per la prima volta infatti saranno visibili tutti gli eventi dell’ISU World Cup di speed skating, consentendo finalmente agli amanti della disciplina di assistere a tutte le gare in programma.

Oltre allo speed skating, nell’accordo spiccano anche altre competizioni Junior dello short track e della sempre più in crescita specialità del pattinaggio sincronizzato.

“L’ISU – si legge nel comunicato – ha fornito un servizio unico alla comunità di pattinaggio per un certo numero di anni producendo e trasmettendo innumerevoli ore di contenuti di pattinaggio in diretta, senza abbonamento, sui suoi canali YouTube Skating ISU e ISU Junior Grand Prix. I fondi generati attraverso il sistema pay-per-view Recast verranno reinvestiti, consentendo all’ISU di sviluppare ulteriormente ed espandere la copertura delle sue trasmissioni, mostrando più contenuti di pattinaggio su ghiaccio ai fan di tutto il mondo“.

Riportiamo di seguito l’elenco degli eventi che saranno disponibili nella piattaforma Recast:

ISU Junior World Cup Speed Skating – Nov 26 – 27, 2022 Seinäjoki /FIN

ISU Junior World Cup Speed Skating Dec 03 – 04, 2022 Seinäjoki /FIN

ISU World Junior Short Track Speed Skating Championships – Jan 27 – Jan 29, 2023 Dresden /GER

ISU Junior World Cup Speed Skating – Feb 04 – 05, 2023 Inzell /GER

ISU World Junior Speed Skating Championships – Feb 10 – 12, 2023 Inzell /GER

ISU World Junior Synchronized Skating Championships – Mar 10 – 11, 2023 Angers /FRA

