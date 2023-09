Ciclismo, Tour de France 2024: Torino sarÃ  uno degli arrivi di tappa della Grande Boucle

Il progetto Tour de France 2024-Italia si arricchisce di nuovi dettagli e indiscrezioni. Sulla mappa della Grande Boucle a spuntare è la città di Torino.

Il capoluogo piemontese dovrebbe essere infatti l’arrivo della terza frazione che, secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, partirà dall’Emilia per poi concludersi nella città sabauda rendendo omaggio, nel mezzo, ai luoghi di Fausto Coppi.

Il “Campionissimo” sarà il terzo totem del ciclismo italiano ad essere omaggiato nel Tour de France 2024 dopo Bartali e Pantani, con le tappe in Toscana (partenza assoluta da Firenze) e in Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda il Piemonte, però, non è tutto: la regione dovrebbe ospitare anche la partenza della quarta tappa, quella che poi ripoterà i corridori in Francia a disputare l’ideale seconda parte della “Corsa in Giallo” che, giova ricordarlo, nel 2024 non arriverà a Parigi, ma molto probabilmente a Nizza.

Foto: Lapresse