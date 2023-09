Canottaggio, test fisici per gli azzurri. Stefano Oppo: “L’obiettivo è la qualificazione alle Olimpiadi”

L’Italia del canottaggio ha iniziato la lunga preparazione verso la stagione 2023, che culminerà con i Mondiali di Belgrado, previsti a settembre, in cui saranno in palio i primi pass per le Olimpiadi 2024, con il raduno del gruppo olimpico presso il centro federale di Sabaudia.

Ben 24 azzurri si sono sottoposti ad una serie di test neuromuscolari predisposti, su indicazione della direzione tecnica federale, dagli specialisti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport: al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa di Roma gli azzurri hanno svolto una batteria di test funzionali volti alla misurazione della performance muscolare.

I 24 azzurri prescelti sono: Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Laura Meriano, Valentina Rodini, Stefano Oppo, Pietro Ruta, Gabriel Soares, Niels Torre, Luca Rambaldi, Nicolò Carucci, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Salvatore Monfrecola, Andrea Panizza, Matto Lodo, Marco di Costanzo, Matteo Castaldo, Giovanni Codato, Davide Comini, Giovanni Abagnale, Emanuele Gaetani Liseo.

Hanno commentato questi test al sito del CONI due dei medagliati dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ovvero Stefano Oppo, di bronzo nel doppio pesi leggeri con Pietro Willy Ruta, e l’olimpionica Valentina Rodini, d’oro con Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri.

Queste le parole di Stefano Oppo verso il 2023: “Quello con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI sarà un lavoro importante . Proveremo a raggiungere risultati sempre migliori anche grazie a loro. Ci aspetta l’anno preolimpico, avremo innanzitutto l’obiettivo di qualificare la barca ai Giochi di Parigi. Non sarà facile ma daremo il massimo“.

Le impressioni di Valentina Rodini: “Abbiamo testato forza e rapidità anche replicando i gesti tecnici del nostro sport, sono test interessanti. Conosciamo gli obiettivi della preparazione e abbiamo subito iniziato a spingere per raggiungerli in fretta. Siamo una bellissima squadra, un bellissimo gruppo molto affiatato e numeroso: sarà una stagione intensa“.

Foto: LaPresse