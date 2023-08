Calcio, Serie A 2022-2023: vittorie di Lecce e Bologna

Negli ultimi due anticipi del sabato della 14ma giornata della Serie A 2022-2023 si registrano le vittorie di Lecce e Bologna, che superano, rispettivamente, alle 18.00 la Sampdoria in trasferta per 0-2 ed alle 20.45 il Sassuolo in casa per 3-0. I salentini si portano a +8 sulla zona retrocessione, mentre i felsinei salgono al decimo posto.

Il Lecce è corsaro a Genova e piega la Sampdoria con un gol per tempo: nella prima frazione in pieno recupero Colombo porta gli ospiti in vantaggio, mentre nella ripresa lo stesso Colombo veste i panni dell’uomo assist all’83’, servendo a Banda la palla del 2-0.

Serve mezz’ora al Bologna per sbloccare il match col Sassuolo, grazie alla rete di Aebischer, che permette ai padroni di casa di andare al riposo sull’1-0. Nella ripresa il raddoppio arriva già al 50′, grazie ad Arnautovic, mentre il tris lo cala al 78′ Ferguson, che chiude il match.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli* 41

Lazio 30

Milan 30

Juventus 28

Inter 27

Atalanta 27

Roma 26

Udinese* 24

Torino 20

Fiorentina 19

Bologna* 19

Empoli* 17

Salernitana 17

Sassuolo* 16

Lecce* 15

Monza 13

Spezia 10

Cremonese* 7

Sampdoria* 6

Hellas Verona 5

* = una partita in più

Foto: LaPresse