Basket femminile, EuroCup: Sassari perde anche contro le London Lions

Altra brutta batosta per Sassari nella fase a gironi dell’EuroCup femminile 2022-2023. Al PalaSerradimigni le ragazze di Antonello Restivo perdono anche contro le London Lions (63-73) e subiscono la terza sconfitta su tre partite in campo europeo. Fondamentali per la squadra ospite i 29 punti e 8 rimbalzi di una stratosferica Mikiah Herbert-Harrigan e i 15 punti di Holly Winterburn. Non servono invece a nulla alle sarde i 17 punti di Joyner Holmes, i 16 di Elin Gustavsson e i 15 di Debora Carangelo.

Le padrone di casa fanno leggermente meglio nei primi minuti (7-4), ma poi le ragazze di Roy Clark alzano il ritmo e grazie soprattutto alle triple di Herbert-Harrigan e Snytsina chiudono il primo quarto in vantaggio (15-17). Dopo la breve pausa la squadra ospite prova ad allungare in più occasioni, ma le sarde sono attente e con le triple nel finale di Carangelo e Holmes riescono a restare attaccate alle avversarie (30-32).

Al rientro dall’intervallo Sassari passa in vantaggio con un tiro da tre di Carangelo, ma poco dopo si accende Herbert-Harrigan che con le sue invenzioni trascina le compagne sul clamoroso + 15 (35-50). Con le spalle al muro la squadra di casa però non si arrende e tra la fine del terzo parziale e l’inizio del quarto periodo riesce ad accorciare prepotentemente con la coppia Gustavsson-Carangelo (51-55). A questo punto sembra sempre più vicino l’aggancio da parte delle sarde e invece ecco la svolta: Sassari non trova più il canestro, mentre le London Lions tornano a essere incisive in attacco. La conseguenza è l’allungo decisivo della squadra ospite che conclude la partita con dieci punti di vantaggio (63-73).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DINAMO BANCO DI SARDEGNA – LONDON LIONS 63-73 (15-17, 15-15, 12-18, 21-23)

TOP SCORER

Sassari: Holmes 17, Gustavsson 16, Carangelo 15

London Lions: Herbert-Harrigan 29, Winterburn 15, Battle 10, Snytsina 10

Credit: Ciamillo