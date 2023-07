Volley femminile, l’Italia piega 3-1 l’Olanda ai Mondiali e vola alla seconda fase a punteggio pieno!

L’Italia mostra i muscoli e ribalta l’Olanda per 3-1 (25-13; 22-25; 25-16; 25-21), infilando la quinta vittoria consecutiva ai Mondiali 2022 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa sconfiggono quella che fino allo scorso anno era una bestia nera, surclassano le padrone di casa nella bolgia di Arnhem e vincono la Pool A a punteggio pieno. Le azzurre accedono alla seconda fase a gironi da imbattute, mettendosi in situazione di vantaggio nel nuovo raggruppamento: una vittoria di margine nei confronti di Brasile, Giappone, Cina, Belgio e due affermazioni in più rispetto all’Olanda.

La nostra Nazionale tornerà in campo settimana prossima a Rotterdam per sfidare Brasile, Giappone, Cina e Argentina: tre big match e un incontro più morbido sul cammino che conduce verso i quarti di finale. Le prime quattro classificate accederanno alla fase a eliminazione diretta, le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono messe in pole position ma la strada è ancora lunga. L’Italia ha avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, ma per il resto ha giganteggiato senza particolari problemi. Si è visto un passo in avanti dal punto di vista tecnico rispetto alle ultime uscite, anche se il sestetto non è ancora parso al top della forma: bisognerà alzare l’asticella in vista dei prossimi incroci determinanti.

Bella prova da parte della palleggiatrice Alessia Orro, che ha saputo sfruttare al meglio un’eccellente Elena Pietrini. La schiacciatrice ha giocato da titolare al posto di Miriam Sylla e si è messa in luce con ben 19 punti all’attivo. Paola Egonu non ha giocato la migliore partita, ma l’opposto ha comunque chiuso da top scorer con 20 punti a referto. Splendida prestazione della centrale Anna Danesi, che si è scatenata con 7 muri e ha chiuso con 13 punti a referto come il martello Caterina Bosetti, capace di mettersi in luce per ampi sprazzi della partita. Impeccabile il libero Monica De Gennaro, mentre all’Olanda non sono bastate le 16 marcature di Nika Daalderop e gli 11 sigilli di Anne Buijs.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Un ace di Bosetti, due superbi vincenti di Pietrini e una sassata di Egonu lanciano l’Italia sul 5-2 in avvio di partita. L’allungo arriva prontamente con l’ace di Orro e il muro di Danesi che valgono il 7-2. Le azzurre alzano le barricate sottorete: Egonu, Danesi e Bosetti si fanno sentire con le mani e volano sul +6 (11-6). Le Campionesse d’Europa controllano e poi piazzano un’altra pesante accelerazione: Orro attacca da posto 4, muro di Pietrini e palla spinta di Egonu per il 18-9. Finale di agevole gestione, Orro chiude i conti concretizzando una free ball.

Partenza da incubo dell’Italia in avvio del secondo parziale: due errori di Egonu, la fast di Lohuis e la parallela di Buijs fanno volare le padrone di casa sul 6-1. Le azzurre rientrano rapidamente: pallonetto di Pietrini, doppio diagonale di Egonu intervallato da due muri di Danesi per il pareggio a quota 6. Inizia una serratissima lotta punto a punto in cui Pietrini si fa apprezzare ed Egonu non si tira indietro. Si va avanti sul filo del cambiopalla fino al 22-22, poi l’Olanda trova un micidiale uno-due: diagonale di Daalderop e free ball di Bongaerts per il 24-22. Bosetti attacca out dalla seconda linea al termine di una lunga azione e l’Olanda vince il set.

Il terzo set è equilibrato fino al 6-6, poi le Campionesse d’Europa mettono il turbo: muro di Danesi, due sassate di Egonu un paio di errori dell’Olanda e l’ace di Danesi vale il 12-7. Bosetti illumina con un vincente e un ace intervallati dal diagonale di Egonu per il 16-9. L’Italia amministra, l’ace di Egonu e il muro di Orro regalano otto set-point, l’errore di Buijs da posto 2 vale il 2-1. Plak regala un break all’Olanda in avvio del quarto parziale, ma l’Italia reagisce con il primo tempo di Danesi e il mani-out di Pietrini per il pareggio a quota 6. Danesi stampa il muro del vantaggio e l’errore offensivo di Plak vale il +2.

Le Campionesse d’Europa allungano sul 10-7 con il primo tempo di Danesi e la sassata di Egonu vale il 13-9. Sembra fatta, ma l’Olanda risale la china rientra con il vincente di Buijs, l’ace di Bongaerts, il pallonetto di Buijs e il tocco di Plak. Sul 13-13 inizia un tiratissimo punto a punto fino al 20-20. Diagonale di Pietrini, parallela di Egonu, altro diagonale di Pietrini e bordata di Egonu per il 24-20. Pietrini scatena il suo braccio e chiude i conti.

Foto: FIVB