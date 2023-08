Short Track, Coppa del Mondo Montreal 2022: azzurre terze nella staffetta. Squalificati i ragazzi

Dopo il podio conquistato da Pietro Sighel, l’Italia festeggia anche quello della staffetta femminile nella prima tappa della Coppa del Mondo di short track a Montreal. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel ed Arianna Valcepina ha chiuso al terzo posto, centrando un piazzamento molto significativo per una squadra davvero molto giovane e che ha ottimi margini di crescita.

A trionfare è stata la favoritissima Olanda di Suzanne Schulting e Xandra Velzeboer, le assolute protagoniste di questo esordio di Coppa del Mondo. Una gara dominata dalle olandesi, che hanno battuto le padrone di casa del Canada e come detto l’Italia, che ha fatto suo il duello per il terzo posto con gli Stati Uniti.

Grandissimi rimpianti, invece, per la staffetta maschile (Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser), che ha gettato al vento un podio praticamente sicuro con un Sighel troppo aggressivo nell’ultimo giro. Il trentino non si è accontentato del terzo posto e ha provato ad attaccare l’atleta kazako, finendo per farlo cadere. La decisione inevitabile della giuria è stata quella di squalificare l’Italia, che può comunque essere soddisfatta di essere arrivata in finale e vicinissima al podio. La vittoria è andata alla Corea del Sud, che ha sfruttato la clamorosa caduta del Canada, che si trovava al comando. I padroni di casa si sono dovuto accontentare del terzo posto, mentre in seconda posizione ha chiuso il Kazakistan.

Nelle finali individuali di oggi era arrivato come detto il podio di Pietro Sighel nei 500 metri. Nella seconda sessione dei 1000 metri la vittoria è andata al canadese Pascal Diol, che ha preceduto i due sudcoreani Hong Kyung Hwan e Kim Tae Sung. Al femminile le protagoniste sono state Suzanne Schulting e Xandra Velzeboer, che hanno vinto rispettivamente i 500 metri e i 1000 metri.

