Rugby, Top 10: Viadana e Valorugby vincono negli anticipi del sabato

Si sono disputati i due anticipi della terza giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scese Viadana-Mogliano e Valorugby-Cus Torino. Ecco come è andata.

Non si ferma il Viadana, che vince anche con il Mogliano e parte subito fortissimo con la meta di Ciardullo dopo due minuti di gioco. Prima dell’intervallo arriva già il bonus con le due mete di Montilla e quella di Sauze per il 25-12 con cui si va al riposo. La meta di Gregorio a inizio ripresa chiude i discorsi e alla fine finisce 42-17 per Viadana, primo in classifica con 14 punti.

Netto successo anche per il Valorugby contro il neopromosso Cus Torino. Anche qui bastano pochi secondi a Colombo per andare in meta, anche se i piemontesi pareggiano al 12’. Ancora Colombo cinque minuti dopo e poi due mete di Luus in pochi minuti fanno però scappare via il Valorugby che chiude il primo tempo sul 24-12. Tripletta per Colombo, poi nel finale due mete fissano il punteggio sul 43-19.

Peroni TOP10 – III giornata

Viadana – Mogliano 42-17

Valorugby – Cus Torino 43-19

Fiamme Oro – Rovigo

Calvisano – Lyons Piacenza

Petrarca Padova – Colorno

Peroni TOP10 – Classifica

Rugby Viadana 14, HBS Colorno, Valorugby Emilia 9; Fiamme Oro e Petrarca Rugby 7; Femi-CZ Rovigo 6; Mogliano Veneto 4; Transvecta Calvisano 3; Cus Torino 1; Sitav Lyons 0

Foto: Alfio Guarise – LPS