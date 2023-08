Motocross, presentato il calendario 2023. Confermato il GP del Trentino

Infront Moto Racing ha reso noto il calendario provvisorio del Mondiale Motocross 2023. Dopo tre stagioni in cui i limiti dovuti all’emergenza sanitaria sono stati notevoli ci si prepara per tornare alla normalità con una lunghissima stagione che inizierà in Argentina a marzo e si concluderà ad ottobre con il GP delle Nazioni.

L’Italia sarà nuovamente protagonista con almeno un evento. Il GP del Trentino in quel di Pietramurata è stato infatti confermato in primavera (16 aprile), manifestazione che precederà nell’ordine gli eventi di Portogallo, Spagna e Francia.

L’Indonesia interromperà nel cuore dell’estate la fase europea di un Mondiale che dopo un passaggio in Scandinavia vivrà le sue tappe conclusive tra Olanda, Turchia e Vietnam. Il gran finale, invece, sarà in Inghilterra, località che nel 2021 aveva inaugurato il campionato.

Il già citato evento riservato alle Nazioni è indetto per il 22 ottobre ad Ernée (Francia), località che prende il testimone dagli Stati Uniti d’America. L’augurio, invece, è quello di avere altre prove sul nostro territorio, al momento sono ancora ben tre le corse da assegnare.

CALENDARIO PROVVISORIO MOTOCROSS 2023

1. GP Patagonia – Argentina – 12 marzo

2. Da stabilire – 26 marzo

3. Da stabilire – 10 aprile

4. GP Trentino – 16 aprile

5. GP Portogallo – 30 aprile

6. GP Spagna – 7 maggio

7. GP Francia – 21 maggio

8. GP Lettonia – 4 giugno

9. GP Germania – 11 giugno

10. GP Sumbawa (Indonesia) – 25 giugno

11. GP Lombok (Indonesia) – 2 luglio

12. GP Repubblica Ceca – 16 luglio

13. GP Fiandre – 23 luglio

14. GP Finalndia – 6 agosto

15. GP Svezia – 13 agosto

16. GP Olanda – 20 agosto

17. GP Turchia – 3 settembre

18. GP Vietnam – 17 settembre

19. Da stabilire – 1 ottobre

20. GP Gran Bretagna – 15 ottobre

GP delle Nazioni (Ernée/Francia) – 22 ottobre

Foto. LPS