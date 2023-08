LIVE Perugia-Trento 3-2, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: la Sir Safety si impone al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.01 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

23.00 La Sir Safety Perugia si impone dunque al tie-break sulla Itas Trentino e andrà a sfidare la Cucine Lube Civitanova nella finale di Supercoppa Italiana 2022, in programma domani alle ore 17.00.

15-7 E’ Roberto Russo a chiudere la semifinale. Perugia sfiderà dunque Civitanova per la Supercoppa 2022.

14-7 Errore al servizio Perugia.

14-6 Attacco di Leon, otto match-point Perugia,

13-6 Attacco di Michieletto.

13-5 ACE di Semenyuk.

12-5 Herrera non ha sbagliato un colpo dal suo ingresso in campo.

11-5 Errore al servizio Perugia.

11-4 Tocco falloso di Michieletto.

10-4 Errore di Dzavoronok sulla pipe.

9-4 Semenyuk non sbaglia, la Sir Safety Susa mantiene il +5.

8-4 Attacco di Kaziyski.

8-3 MURO di Giannelli.

7-3 Diagonale di Dzavoronok.

7-2 Ace di Herrera con l’ausilio del nastro, vola via Perugia sul +5.

6-2 Herrera da posto 2.

5-2 Attacco vincente di Kaziyski.

5-1 Non c’è il tocco del muro sull’attacco di Dzavoronok, time out Trento.

4-1 Attacco di Leon, +3 Perugia.

3-1 Out l’attacco in diagonale di Kaziyski.

2-1 Errore Trento dai 9 metri.

1-1 Muro di Podrascanin.

1-0 Errore al servizio Trento.

22.44 Inizia il tie-break.

22.41 Domina il quarto pur rischiando qualcosa nel finale la Itas Trentino che conquista dunque questo quarto set e porta la semifinale al tie-break.

22-25 Errore al servizio Perugia, si va al tie-break.

22-24 Herrera trova il mani out del muro.

21-24 Primo tempo di Lisinac, tre set-point Trento.

21-23 La diagonale di Plotnytskyi, Perugia a -2.

20-23 Primo tempo di Russo.

19-23 La parallela di Michieletto.

19-22 Attacco di Plotnytskyi.

18-22 Sbaglia ora il cubano.

18-21 Pallone nettamente dentro.

18-21 Ace di Herrera. Challenge Lorenzetti.

17-21 Errore al servizio Trento.

16-21 La pipe di Michieletto.

16-20 Herrera mette giù un pallone da posto 2.

15-20 Errore al servizio Sir Safety.

15-19 Ace di Semenyuk, e ora Perugia è a -4.

14-19 Errore al servizio Trento.

13-19 Kaziyski trova le mani del muro.

13-18 Muro perugino su Kaziyski.

12-18 Attacco di Semenyuk.

11-18 Errore al servizio Perugia.

11-17 Attacco di Herrera.

10-17 Semenyuk arriva con il tempo sbagliato.

10-16 Herrera si iscrive al tabellino.

9-16 ALTRO ACE DELL’UCRAINO! Time out Trento.

8-16 Ace di Plotnytskyi.

7-16 Primo tempo di Russo.

6-16 Attacco di Kazisyki.

6-15 Arriva il primo punto del match per Plotnytskyi.

5-15 Michieletto mette giù il nuovo +10, sembra essersi rassegnata al tie-break la Sir Safety.

5-14 Errore al servizio Perugia.

5-13 Murato Lavia.

4-13 Si interrompe l’emorragia perugina.

3-13 ACE DI MICHIELETTO!

3-12 ALTRO MURO DI SBERTOLI! +9 Itas Trentino.

3-11 Kaziyski crea ancora scompiglio nella ricezione di Perugia con il servizio poi arriva il primo tempo di Podrascanin.

3-10 KAZIYSKIIIIIIIII!!!!!! ACE! 37 anni e non sentirli.

3-9 MURO DI SBERTOLI! C’è solo la Itas in campo in questo quarto set.

3-8 ACE di Kaziyski, nuovo +5 Trento.

3-7 Diagonale di Lavia che prende in pieno Colaci prima e coach Anastasi poi.

3-6 La diagonale di Semeneyuk.

2-6 Invasione Perugia.

2-5 Muro di Flavio Resende su Lisinac.

1-5 Errore al servizio Trento, arriva il primo punto della Sir Safety nel quarto set.

0-5 Primo tempo lungo di Flavio Resende. Time out Perugia.

0-4 Sbaglia Semenyuk, allunga subito Trento nel quarto set.

0-3 Attacco di Kaziyski.

0-2 Pallonetto vincente di Michieletto sulla pipe.

0-1 Kaziyski mette giù il primo pallone del quarto set.

22.12 Inizia il quarto set.

22.09 Trascinata nelle fasi cruciali da capitan Simone Giannelli la Sir Safety Susa Perugia conquista il terzo set e passa a condurre questa semifinale.

25-22 Semenyuk mette giù l’ultimo pallone del terzo set. La Sir Safety Perugia si porta sul 2-1.

24-22 ANCORA GIANNELLI! ANCORA MURO1 Stavolta su Michieletto, due set-point Perugia.

23-22 MURO di Giannelli su Kaziyski.

22-22 Errore al servizio Perugia.

22-21 Attacco di Semenyuk.

21-21 La diagonale di Leon dopo due grandi difese di Laurenzano.

20-21 ACE di Kaziyski, Trento avanti.

20-20 Michieletto trova le mani del muro, parità.

20-19 Errore al servizio Perugia.

20-18 La pipe di Semenyuk.

19-18 Il pallone è dentro.

19-18 ACE di Nelli, chellenge Perugia.

19-17 Attacco di Kaziyski da posto 2.

19-16 Confermata la prima lettura arbitrale.

19-16 Leon trova il mani out del muro, challenge Trento per un’accompagnata del cubano.

18-16 Michieletto a bersaglio da posto 2.

18-15 Semenyuk torna a martellare, +3 Perugia.

17-15 Kaziyski trova le mani del muro.

17-14 Altro splendido pallone messo giù da Semenyuk dopo una splendida giocata difensiva di Colaci.

16-14 Errore di Perugia dai 9 metri.

16-13 La diagonale di Semenyuk da posto 4.

15-13 Errore al servizio Perugia.

15-12 Leon riporta la squadra di Anastasi sul +3.

14-12 Podrascanin interrompe il break di Perugia.

14-11 Ancora il muro perugino, +3 Sir Safety, time out Lorenzetti.

13-11 Muro di Giannelli su Kaziyski poi Laurenzano non riesce a tenere il pallone in gioco.

12-11 Leon trova le mani del muro.

11-11 Errore al servizio Perugia.

11-10 Ancora Leon con la diagonale da posto 4.

10-10 Leon trova il mani out del muro.

9-10 Diagonale stretta di Kaziyski.

9-9 Primo tempo di Flavio Resende.

8-9 La pipe di Lavia.

8-8 Attacco in diagonale di Rychlicki.

7-8 Kaziyski trova le mani del muro.

7-7 Errore al servizio Itas.

6-7 Muro di Sbertoli, Trento mette la testa avanti.

6-6 La pipe di Michieletto.

6-5 Primo tempo di Giannelli.

5-5 Lavia con la palla spinta sul muro da posto 4.

5-4 Leon trova le mani del muro.

4-4 Muro di Podrascanin.

4-3 Attacco in diagonale di Kaziyski.

4-2 Errore al servizio Trento.

3-2 C’è il tocco del muro della Sir Safety.

4-1 Finisce out il tocco di Kaziyski sotto rete, allunga subito Perugia nel terzo set, c’è il challenge chiamato dalla Itas.

3-1 Ancora il cubano da posto 4.

2-1 Attacco vincente di Leon.

1-1 Michieletto trova il mani out del muro.

1-0 Attacco di Semenyuk.

21.35 Inizia il terzo set.

21.31 Secondo set di completa gestione per la Sir Safety Susa Perugia che pareggia la semifinale.

25-17 Murato Dzavoronok da Russo, Perugia domina il secondo set si porta sull’1-1.

24-17 Non passa Kaziyski, sette set-point Perugia.

23-17 Stavolta mette giù il pallone Michieletto.

23-16 Muro di Flavio su Michieletto.

22-16 ACE di Semenyuk.

21-16 Non riesce a tenere il pallone in gioco Michieletto.

20-16 La pipe di Dzavoronok.

20-15 Sbaglia Podrascanin al servizio.

19-15 Attacco di Sbertoli.

19-14 Errore Trento dai 9 metri.

18-14 Errore in attacco di Semeyuk.

18-13 Muro di Podrascanin su Russo dopo una free-ball concessa dalla Itas.

18-12 Kaziyski interrompe l’emorragia trentina.

18-11 Ancora Simone Giannelli, c’è solo la squadra di Andrea Anastasi in campo in questo secondo set.

17-11 Giannelli allunga a +6 per la Sir Safety Susa.

16-11 Rychlicki con la diagonale da posto 2.

15-11 Si riscatta subito il cubano.

14-11 Errore di Leon.

14-10 La parallela di Rychlicki.

13-10 Primo tempo di Russo.

12-10 Errore al servizio Perugia.

12-9 Primo tempo di Flavio Resende.

11-9 Muro di Lisinac su Leon.

11-8 ACE di Semenyul, allunga la Sir Safety, time out Itas.

10-8 Errore al servizio Trento, Perugia mantiene il +2.

9-8 Attacco di Michieletto.

9-7 Palleggio d’attacco sanzionato a Michieletto.

8-7 Primo tempo di Podrascanin.

8-6 Punto di seconda di Giannelli.

7-6 Errore al servizio anche per Perugia.

7-5 Sbaglia ora il bulgaro.

6-5 ACE di Kaziyski.

6-4 Lavia interrompe il break perugino.

6-3 Invalicabile Roberto Russo, altro muro su Lavia.

5-3 ANCORA RUSSO! Muro su Kaziyski.

4-3 Muro di Russo su Lavia.

3-3 Attacco di Kaziyski.

2-3 Altro primo tempo di Flavio.

2-2 La pipe di Lavia.

2-1 Primo tempo di Flavio Resende.

1-1 Attacco di Kazyiski.

0-1 Errore al servizio Trento.

21.06 Inizia il secondo set.

21.02 Seppur con qualche brivido la Itas Trentino di Angelo Lorenzetti conquista il primo set della semifinale.

23-25 Michieletto mette giù l’ultimo pallone del primo set. Trento va avanti.

23-24 MURO di Resende su Michieletto, terzo set-point annullato.

22-24 Secondo set-point annullato dalla Sir Safety, time out Trento.

21-24 Errore al servizio Trento.

20-24 Muro di Lisinac, 4 set-point Trento.

20-23 Michieletto insacca il pallone nelle mani del muro.

20-22 Attacco di Rychlicki.

19-22 Kazyiski risponde subito dall’altra parte.

19-21 Attacco di Russo.

18-21 Sbaglia ora Leon dai 9 metri.

18-20 ACE di Leon, Perugia torna a -2.

17-20 Errore al servizio Trento.

16-20 Primo tempo di Lisinac.

16-19 Leon trova il mani-out.

15-19 ACE di Michieletto, scappa via Trento, time out Sir Safety.

15-18 Primo tempo di Lavia.

15-17 Leon con l’attacco in due tempi.

14-17 ACE di Sbertoli.

14-16 Errore al servizio Perugia, la Itas mantiene il +2.-

14-15 Altro primo tempo di Flavio Resende.

13-15 Attacco di Kazyiski.

13-14 Primo tempo di Resende.

12-14 Gran palla di Sbertoli per la diagonale di Lavia.

12-13 Attacco vincente di Podrascanin.

12-12 Errore al servizio Trento.

11-12 Lavia con la diagonale.

11-11 Giannelli con la palla staccata da rete da zona 3.

10-11 Kazyiski mette giù un gran pallone.

10-10 Errore al servizio Itas Trentino.

9-10 Kazyiski trova il mani-out del muro.

9-9 La parallela di Rychlicki.

8-9 Errore al servizio Perugia.

8-8 Muro di Rychlicki su Michieletto.

7-8 La pipe di Leon.

6-8 Michieletto trova le mani del muro.

6-7 Errore al servizio Trento.

5-7 Attacco di Michieletto, nuovo break trentino.

5-6 Errore al servizio Perugia.

5-5 Ace di Russo.

4-5 Semenyuk trova le mani del muro.

3-5 La pipe di Podrascanin, +2 Trento.

3-4 Attacco vincente di Lavia.

3-3 La parallela di Leon.

2-3 Errore di Rychlicki.

2-2 Muro di Rychlicki su Kaziyski.

1-2 Ancora Lisinac.

1-1 La pipe di Semenyuk.

0-1 Il primo punto del match è per la Itas con Lisinac.

SI PARTE!

20.25 Cinque minuti e si parte, restate su OA Sport per il racconto del match punto dopo punto.

20.20 In corso la presentazione delle due squadre:

Supercoppa Italiana: la prima finalista è Civitanova che supera in tre set le resistenze di Modena. I cucinieri aspettano la vincente della sfida tra Perugia e Trento in programma alle 20:30

20.15 Un quarto d’ora al primo pallone del match, in corso il riscaldamento al PalaPirastu di Cagliari.

20.10 Dopo la vittoria della Lube Civitanova su Modena Sir Safety e Itas Trentino si giocano dunque il secondo posto per andare a giocarsi il trofeo.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Trento, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2022.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Sir Safety Perugia-Trento, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2022 di volley maschile. Al PalaPirastu di Cagliari si assegna il primo trofeo della stagione.

La Sir Safety Susa Perugia del tecnico Andrea Anastasi, dominatrice incontrastata della regular season della Superlega con cinque vittorie su cinque in questo avvio di stagione, dovrebbe presentare un possibile 6+1 al via con il palleggiatore della Nazionale Simone Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

L’Itas Trentino si presenta al completo all’appuntamento. Coach Lorenzetti dovrebbe dare continuità alla formazione di questo inizio di stagione, con al via il recuperato Sbertoli in regia, l’eterno bulgaro Kaziyski a chiudere la diagonale, la coppia serba Podrascanin-Lisinac al centro della rete, la coppia azzurra Michieletto-Lavia in posto quattro ed il classe 2003 Laurenzano a dirigere le operazioni in seconda linea.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Sir Safety Perugia-Itas Trentino, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2022. Si partirà alle ore 20.30 al PalaPirastu di Cagliari, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

