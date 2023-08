LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Yumin Abbadini è il nuovo Campione d’Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:52 L’appuntamento con i Campionati Italiani di ginnastica artistica è a domani con le finali di specialità.

17.50 Da segnalare gli ottimi rientri in gara di Marco Lodadio e Salvatore Maresca che, dopo gli infortuni, si sono espressi al meglio agli amati anelli, ottenendo 14.600 sia in gara-1 che in gara-2. Bene anche Carlo Macchini alle parallele (14.300). Il movimento azzurro maschile sta vivendo uno dei migliori momenti di sempre, la notizia positiva è sicuramente la profondità di ginnasti, oggi almeno in 10 sono entrati in pedana per lottare per il titolo.

17:48 Si tratta di una prima volta assoluta per Yumin Abbadini che, nel corso di questa due giorni, ha dimostrato di essere il più continuo di tutti.

17:47 Questo il podio tricolore:

1.Yumin Abbadini (162.000)

2.Lorenzo Casali (161.600)

3.Nicola Bartolini (161.200)

17:45 NON BASTA! 14.300 PER LORENZO CASALI! YUMIN ABBADINI E’ IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO!

17:44 Esercizio pulito e irto di difficoltà per Lorenzo Casali, è tutto nelle mani della giuria!

17:42 13.700 per Yumin Abbadini, che chiude con un totale di 162.000! Lorenzo Casali ha bisogno più di 14.700 per vincere.

17:40 Esercizio molto semplice al quadrato per Yumin Abbadini, attendiamo il punteggio di quello che potrebbe essere il nuovo Campione d’Italia.

17:38 14.100 per Nicola Bartolini, è un buon punteggio, ma non sembrerebbe sufficiente alto per una rimonta.

17:36 BARTOLINI NON SBAGLIA! Non sarà stato l’esercizio più pulito della sua carriera, ma il punteggio dovrebbe comunque essere alto, adesso la pressione sarà tutta sui suoi avversari.

17:34 Tocca al corpo libero di Nicola Bartolini!

17:32 Ultimo cambio d’attrezzo!

17:30 Questa la classifica ad una rotazione dal termine:

1.Yumin Abbadini (148.300)

2.Lorenzo Casali (147.300)

3.Nicola Bartolini (147.100)

17:27 12.000 per Lorenzo Casali!

17:24 CADUTA ANCHE PER CASALI! Diventa Abbadini il favorito per il titolo ad una rotazione dal termine!

17.22 Tocca a Lorenzo Casali alla sbarra!

17:20 Yumin Abbadini mette la feccia su Bartolini: 13.700 (D:5.6 E:8.1) alla sbarra!

17:19 11.900 PER BARTOLINI ALLA SBARRA! Nicola rischia grossissimo, Casali ha l’occasione della vita!

17:18 Mario Macchiati si ferma a 13.00 alle parallele. Macchiati era quarto dopo la quarta rotazione.

17:16 CADUTA DI BARTOLINI! La corsa al titolo si complica oltremodo.

17.15 Nicola Bartolini alla sbarra!

17:14 Lay Giannini ci crede invece e lotta almeno per una top5: ottimo il suo 14.000 al quadrato.

17:12 Matteo Levantesi dice addio al sogno di salire sul podio con 12.900 alla sbarra.

17:09 Cambio d’attrezzi in corso.

17:06 Questo il podio a due rotazioni dal termine:

1.Lorenzo Casali (135.300)

2.Nicola Bartolini (135.200)

3.Yumin Abbadini (134.600)

17:03 Non è paragonabile l’esercizio di Yumin Abbadini che, con 13.350, perde posizioni in classifica!

17:00 BARTOLINI NON SBAGLIA UN COLPO! Nicola non porta un esercizio eccessivamente irto di difficoltà (5.1), ma la sua pulizia ha veramente pochi eguali al Mondo: 14.150.

16:59 Tocca alle parallele di Nicola Bartolini, esercizio importante in ottica titolo.

16:58 Stoccata di Mario Macchiati alle parallele pari: 14.400 e seconda posizione provvisoria proprio davanti a Bonicelli.

16:56 13.350 per Bonicelli agli anelli, al momento il ginnasta della Ghislanzoni Gal è secondo.

16:53 Matteo Levantesi prova a risalire la china con un eccellente 14.150 alle parallele pari.

16:50 ATTACCO DI LORENZO CASALI! Bellissimo il suo esercizio alle paralleli pari: 14.400 (D:5.6 E:8.8), questo esercizio vale tantissimo in ottica podio e non solo.

16:47 Edoardo De Rosa con 13.000 agli anelli rischia di perdere la scia del podio.

16:44 Gara apertissima, può veramente succedere di tutto. Si cambia attrezzi.

16:42 Questa la top3 dopo tre rotazioni:

1.Yumin Abbadini (121.250)

2.Nicola Bartolini (121.050)

3.Lorenzo Casali (120.900)

16:39 Yumin Abbadini perde terreno alla tavola: 13.750 per quello che era stato fino a questo momento il leader della gara.

16:38 NICOLA BARTOLINI VOLA CON 14.700 AL VOLTEGGIO!

16:37 Da segnalare l’ottimo 14.100 alle parallele pari di Sarrugerio!

16:36 12.800 al cavallo con maniglie per De Rosa, che perderà sicuramente posizioni.

16:35 DOPPIO AVVITAMENTO E MEZZO STOPPATO AL VOLTEGGIO DI BARTOLINI! Attendiamo il punteggio.

16:33 13.300 di media al volteggio per Matteo Levantesi, debole la sua prova alla tavola.

16:32 Lorenzo Casali vuole rientrare in partita: 14.600 al volteggio!

16:30 Roberto Marzocchi si difende alla grande alla sbarra e con 13.100 resta in corsa per il titolo.

16:27 Si riparte con un ottimo 14.300 di De Vecchis alle parallele pari, incredibile la profondità raggiunta dal movimento italiano.

16:26 Cambio d’atrezzi in corso.

16:24 Questa la top3 dopo due rotazioni:

1.Yumin Abbadini (107.500)

2.Edoardo De Rosa (106.700)

3.Roberto Marzocchi (106.600)

16:22 Perde terreno Bartolini: 12.950 agli anelli per lui.

16:20 Nicola Bartolini agli anelli, secondo attrezzo su cui il Campione del Mondo al corpo libero deve difendersi.

16:18 Matteo Levantesi prova a risalire la china con 13.700 agli anelli.

16:17 Edoardo De Rosa ottiene 13.550 al corpo libero e prova a rimanere in scia ai migliori.

16:15 PAZZESCO 14.800 AL VOLTEGGIO PER GARZA! (D:5.6, E:9.2)

16:13 LODADIO RISPONDE A MARESCA! Avevano ottenuto lo steso punteggio in gara-1 e ottengono lo stesso punteggio in gara-2: 14.600 per Marco Lodadio, che è rientrato al meglio dall’infortunio.

16:11 Yumin Abbadini si difende agli anelli (13.300) e continua la sua corsa al titolo.

16:09 Ottimo il corpo libero di Bonicelli: 14.150 (D:5.5 E:8.650).

16:07 Marco Lodadio agli anelli!

16:05 Cambio d’attrezzo in corso.

16:04 Questa la top3 dopo la prima rotazione:

1.Yumin Abbadini (94.200)

2.Nicola Bartolini (93.400)

3.Roberto Marzocchi (93.250)

16:03 Benissimo Carlo Macchini alla sbarra: 14.300 per lui!

16:02 INFORTUNIO ALLE SPALLE! Salvatore da il meglio di sé dopo un periodo di stop dovuto ad un infortunio e ottiene 14.600 al castello con una nota D da 6.2!

16:00 E’ il momento di Salvatore Maresca agli anelli!

15:59 ANCORA THOMAS GRASSO! L’azzurro si ripete sui livelli di due giorni fa e al volteggio porta a casa 14.750 sul primo salto e 14.400 sul secondo! Si rischia di andare in finale ai Mondiali con questi punteggi!

15:57 Piccolo saltello in uscita per Macchini, che ha però svolto un ottimo esercizio sull’attrezzo

15:55 E’ il momento di Carlo Macchini alla sbarra!

15:53 Yumin Abbadini guadagna altri due decimi su Bartolini: 13.750 al cavallo con maniglie (D:5.5 E:8.250).

15:52 Edoardo De Rosa, in piena lotta per il titolo, si ferma a 13.050 alla sbarra. Il punteggio è discretamente buono su un attrezzo in cui le valutazioni sono sempre molto severe.

15:50 Bartolini si difende alla grande al cavallo con maniglie: 13.500 per il Campione del Mondo al corpo libero.

15:48 Ottima l’esecuzione del volteggio di Costa, che ottiene 14.100 (D:4.8 E:9.3).

15:46 Nicola Bartolini comincia la sua gara con una prova estremamente solida al cavallo con maniglie, attendiamo i primi punteggi.

15:45 INIZIA LA GARA!

15:42 Presentazione dei ginnasti in corso!

15:39 Ci sarà tanta attesa anche per le prestazione di Carlo Macchini, Marco Lodadio e Salvatore Maresca, che gareggeranno da specialisti: il primo alla sbarra, il secondo e il terzo agli anelli.

15:37 La lotta per il titolo è però aperta almeno ad un’altra decina di ginnasti, tra i quali spicca sicuramente il nome di Nicola Bartolini, quarto a metà gara (79.900).

15:36 Questo il podio dopo gara-1:

1.Yumin Abbadini (80.450)

2.Edoardo De Rosa (80.100)

3.Lorenzo Minh Casali (79.950)

15:35 E’ sarà a tutti gli effetti un nuovo Campione d’Italia: Ludovico Edalli in gara-1 ha infatti gareggiato solo su tre attrezzi e di conseguenza non potrà difendere il titolo.

15:32 La nuova formula del torneo prevede una gara spalmata su due giornate, con i ginnasti che nel giro di 48 ore si trovano “costretti” ad esibirsi sui sei attrezzi per due volte consecutive. I punteggi di gara-1 verranno sommati a quelli di gara-2, quindi solo tra qualche ora sapremo chi sarà il nuovo Campione d’Italia.

15:29 Al PalaVesuvio di Napoli è arrivato il momento di assegnare il titolo tricolore all-around maschile.

15:26 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Italiani 2022 di ginnastica artistica.

