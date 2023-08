LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 69-74, Serie A basket in DIRETTA: i bolognesi espugnano il PalaSerradimigni, Cordinier e Belinelli decisivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:10 Termina qui la nostra diretta LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!

La Virtus Bologna trova il break decisivo nel terzo quarto grazie ad uno scatenato Isaiah Cordinier (15 punti) e a Marco Belinelli che si accende nell’ultima frazione chiudendo con 12 punti segnati. Il Banco di Sardegna ha provato a mettere in difficoltà i bianconeri mantenendo il vantaggio nel primo tempo e sfiorando il pareggio nei secondi conclusivi, ma non sono bastati i 16 punti di un mai domo Ousmane Diop.

Finisce qui: dopo 40′ la Virtus Bologna espugna Sassari battendo la Dinamo per 69-74 e rimane imbattuta in Campionato!

69-74 Belinelli glaciale dalla lunetta: 2/2 e +5.

Time-out di Sergio Scariolo, a 7″ dalla fine del match.

69-72 2/2 anche per Bendzius, altro -3 Sassari!

67-72 2/2 per Ojeleye ai liberi, +5 forse decisivo per la Virtus Bologna.

67-70 2/2 per Onuaku in lunetta, un solo possesso pieno di svantaggio per i sardi: time-out di Sergio Scariolo, a 15″ dalla sirena finale.

65-70 Onuaku è un fulmine sotto canestro: schiacciata e -5!

63-70 Risponde Stefano Gentile con la stessa moneta!

60-70 Mano caldissima per Belinelli, che segna dall’arco e sale a quota 10 punti!

60-67 Onuaku appoggia dopo un ottimo assist, la Dinamo prova a rimanere a contatto!

58-67 Penetrazione di Jaiteh, con i bolognesi che sfiorano la doppia cifra di vantaggio!

58-65 Bomba anche per Kyle Weems, +7 per le V-nere!

58-62 2/2 per Stefano Gentile, con il Banco di Sardegna che torna a -4.

56-62 Bomba del ‘Beli’, che si accende sempre nei momenti difficili: +6 Virtus a -5’45” dalla sirena finale!

56-59 Belinelli da due, per il +3 Virtus Bologna!

Lo sloveno non segna però il libero aggiuntivo.

56-57 Nikolic con il fallo subito da Weems! I sardi non mollano e rimangono vicinissimi.

54-57 Bako da due, per la reazione della Virtus Bologna!

54-55 Diop col fallo! Il centro senegalese – di formazione italiana – segna anche il libero aggiuntivo, consentendo al Banco di Sardegna di tornare ad un solo punto di svantaggio.

Polveri bagnate in avvio di frazione, con le due squadre che vedono abbassarsi le percentuali realizzative.

Inizia l’ultimo e decisivo quarto!

Finisce il terzo quarto: la Virtus Bologna chiude davanti per 51-55! Pochi minuti e sarà ultimo quarto!

51-55 Segna anche Marco Belinelli, che s’iscrive al tabellino dei marcatori!

51-53 Schiacciata micidiale di Diop, -2 Dinamo!

49-53 Cordinier non si vuole fermare: contropiede e schiacciata, +5 Virtus e time-out Sassari!

49-51 1/2 per Pajola dalla lunetta, possesso pieno di vantaggio per i bianconeri!

49-50 2/2 per Cordinier ai liberi, che sale a quota 13 punti: contro-sorpasso Segafredo!

49-48 Jones col tap-in, per il nuovo vantaggio della Dinamo di una sola lunghezza!

47-48 Libero aggiuntivo dentro per l’ex Nanterre, sorpasso dei bianconeri!

47-47 Il francese col doppio 0 è scatenato: canestro dalla media e fallo, pareggio!

47-45 Cordinier segna da lontanissimo: risposta pesante a Kruslin, -2 Virtus!

47-42 Kruslin la spara dall’arco: altro +5 Dinamo, che reagisce e prova a respingere l’assalto dei bolognesi!

44-42 Contropiede micidiale di Nico Mannion: gli ospiti sono rientrati in partita, coach Piero Bucchi ferma subito il gioco chiamando time-out!

44-40 Tripla di Lundberg, per il -4 delle V-nere che provano a rientrare!

44-37 Jones appoggia al tabellone, altro +7 Sassari!

42-37 Alley-oop di Onuaku, primo canestro della Dinamo in questo terzo quarto!

40-37 Bomba di Cordinier, per il -3 dei bolognesi!

40-34 2/2 ai liberi per Nico Mannion in apertura di ripresa: la Virtus Bologna prova a colmare il gap!

Inizia il terzo quarto!

19:05 Squadre che sono già ritornate in campo in vista dell’avvio della ripresa tra pochi minuti.

19:00 Protagonisti assoluti dei primi 20′ Ousmane Diop con 10 punti e Jamal Jones con 8 punti a referto, mentre per la Virtus Bologna il top scorer è ‘Mam’ Jaiteh con 8 punti (e 4 rimbalzi). Bianconeri che tirano male dal pitturato (25%, contro il 53% dei padroni di casa) ed ai liberi (54%), compensando seppur parzialmente dalla lunga distanza (42%, a fronte del 36% con cui tira la Dinamo).

Termina anche la seconda frazione: al PalaSerradimigni la Dinamo conduce per 40-32!

40-32 Anche Mannion non sbaglia dalla lunetta, ritornando a -8.

Sergio Scariolo ferma il gioco per un minuto di sospensione, con circa trenta secondi rimasti al termine del primo tempo.

40-30 Nikolic segna i due liberi a disposizione, per il primo vantaggio in doppia cifra della squadra di Piero Bucchi!

38-30 Diop infallibile a cronometro fermo: 2/2 e +8 Dinamo.

36-30 1/2 anche per Ojeleye, con Piero Bucchi che chiama time-out.

36-29 1/2 per Camara in lunetta, un punto rosicchiato dai bianconeri.

36-28 Jumper perfetto di Gerald Robinson: la Dinamo prova a scappare!

34-28 Diop arpiona il rimbalzo e segna, sfiorando la doppia cfira con 9 punti.

32-28 Nico Mannion si sblocca: bomba e -4 Virtus Bologna, con anche 3 assist per l’ex Golden State Warriors.

32-25 2/2 per Bendzius in lunetta, +7 Banco di Sardegna.

Sergio Scariolo chiama time-out per provare a scuotere i suoi ragazzi e per provare a interrompere il ritmo della Dinamo, quando mancano 4’13” alla seconda sirena.

30-25 Diop sfida Jaiteh sotto il ferro e ha la meglio, inducendo il centro della Virtus a commettere fallo! Non si completa però il 2+1.

28-25 Jaiteh col fallo! Il francese non segna però il libero aggiuntivo.

28-23 Onuaku in allontanamento: il Banco di Sardegna non si ferma e torna a +5!

26-23 Nikolic a fil di sirena, con la bomba che vale il possesso pieno di margine!

23-23 Hackett viene lasciato indisturbato e segna: parziale di 5-0 delle V-nere che impattano nel punteggio!

23-21 Pajola risponde con la stessa moneta, nuovo -2 Virtus!

23-18 Kruslin micidiale dall’arco: tripla e nuovo +5 Sassari!

Inizia il secondo quarto!

Va in archivio il primo quarto: la Dinamo Sassari conduce per 20-18 sulla Virtus Bologna!

20-18 Weems dall’angolo piazza la tripla del -2 Virtus!

20-15 Ancora Diop, che sfrutta il fisico ed il tabellone col fallo: a bersaglio anche il libero aggiuntivo, +5 Sassari!

17-15 Diop vira e segna, la Dinamo ritrova il vantaggio!

15-15 Bendzius risponde con la stessa moneta: bomba che vale ancora il pareggio!

12-15 Il danese della Virtus arma il braccio dalla lunga distanza e manda a bersaglio: i bianconeri mettono la freccia!

12-12 Solo un libero segnato da Lundberg: match che torna in parità!

12-11 Il centro francese recupera un pallone quasi impossibile e segna col fallo, chiudendo anche il 2+1: bolognesi che ricuciono lo strappo!

12-8 1/2 per Jaiteh dai liberi, -4 Virtus Bologna quando si entra nella seconda metà del primo quarto.

12-7 Onuaku schiaccia a due mani, reazione della Dinamo!

10-7 Cordinier fa 2/2 dalla lunetta e sblocca il punteggio per la Virtus Bologna dopo un breve digiuno.

10-5 L’americano non sbaglia il libero aggiuntivo e sale a quota 8 punti segnati!

9-5 Jones non si ferma più: canestro col fallo!

7-5 Il numero 0 della Dinamo è scatenato: bomba dall’angolo e sorpasso dei padroni di casa!

4-5 Jamal Jones schiaccia in contropiede: contro-break del Banco di Sardegna che accorcia!

2-5 Onuaku segna i primi due punti per la Dinamo, -3!

0-5 Jaiteh dal pitturato, partenza bruciante dei bolognesi!

0-3 Ojeleye dall’angolo piazza la prima tripla del match, bianconeri subito davanti!

Tutto pronto per la palla a due: si parte!

Questi i quintetti scelti dai due allenatori: Robinson, Gentile, Jones, Bendzius, Onuaku (Dinamo Sassari); Mannion, Cordinier, Lundberg, Jaiteh, Ojeleye (Virtus Bologna)

17:50 Squadre che sono già scese sul parquet per le fasi di riscaldamento che anticipano l’inizio del match, previsto tra circa dieci minuti. Iniziano a riempiersi anche gli spalti del PalaSerradimigni di Sassari!

17:40 Le V-nere vogliono continuare a dettare legge in Campionato, forti dei quattro successi maturati nei turni fin qui disputati. I bolognesi hanno poi centrato una vittoria importante in Eurolega pochi giorni fa, battendo per 91-95 la corazzata Real Madrid (2-3 il record di Milos Teodosic e compagni in Europa fin qui). C’è molta attesa per scoprire se si siederà almeno in panchina Tornike Shengelia, che è oramai sulla via del recupero dopo l’infortunio alla spalla rimediato nelle Qualificazioni ai Mondiali di fine agosto (coach Scariolo non l’ha rischiato nella trasferta spagnola). Il Banco di Sardegna, invece, prova a fare lo sgambetto ai vice-campioni d’Italia inseguendo il secondo successo consecutivo in casa dopo aver battuto Trento la settimana scorsa (2-2 il bilancio dei sardi in Serie A dopo quattro turni).

17:30 Buon pomeriggio ai lettori ed alle lettrici di OA Sport! Bentrovati alla diretta LIVE di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, match che apre la quinta giornata della Serie A 2022-2023 di basket!

Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alla diretta LIVE di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, anticipo della quinta giornata di Serie A di basket!

I bolognesi provano a mantenere l’imbattibilità in Campionato, dopo aver conquistato quattro vittorie in altrettante partite fin qui disputate (al pari della Bertram Tortona). Le V-nere si presentano al match odierno sulle ali dell’entusiasmo dopo aver espugnato Madrid battendo il temibile Real in Eurolega pochi giorni fa, conquistando così il primo successo esterno in Europa (il secondo dall’inizio della regular season). Coach Scariolo proverà a portare in panchina Tornike Shengelia, rimasto out causa infortunio e tenuto precauzionalmente a riposo nella trasferta spagnola.

Il Banco di Sardegna proverà sicuramente a mettere in difficoltà i vice-campioni d’Italia, cercando di sfruttare l’apporto di tutto il pubblico di casa. I sardi hanno un bilancio di due vittorie e due sconfitte in Serie A fin qui, dopo il successo interno conquistato contro la Dolomiti Energia Trentino per 81-76 nel lunch match di domenica scorsa. Coach Piero Bucchi si affiderà sicuramente al duo Jones-Onuaku, insieme a Bendzius pronto ad armare il braccio dalla lunga distanza.

Inizio del match previsto al PalaSerradimigni alle ore 18:00. La diretta TV sarà disponibile su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport Player, Discovery+, DAZN ed Eleven Sports. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di Dinamo Sassari-Virtus Bologna!

Credit: Ciamillo