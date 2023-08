LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna oro e record del mondo! “La bici Pinarello è un razzo”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL VIDEO DEL RECORD DEL MONDO DI GANNA

FILIPPO GANNA: “NON VOLEVO CORRERE. BICI PINARELLO DIFFICILE DA LANCIARE, POI DIVENTA UN RAZZO”

L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO: ORA FILIPPO GANNA È UN EROE POPOLARE

IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI GANNA

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FILIPPO GANNA CON IL RECORD DEL MONDO

IL PALMARES DI FILIPPO GANNA

21.52 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

21.51 Si chiude dunque qui questa terza giornata del Mondiali 2022 di ciclismo su pista, dove per l’Italia è arrivato uno splendido oro con record del mondo di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale condito dall’argento di Jonathan Milan.

21.50 Tiene Mathilde Gros che è la nuova campionessa del mondo sullo sprint femminile, argento a Lea Sophie Friedrich.

21.47 Ora il secondo atto tra Mathilde Gros e Lea Sophie Friedrich, con la transalpina, spinta dal pubblico, avanti 1-0.

21.46 Rimonta di Emma Hinze che conquista la medaglia di bronzo.

21.45 Inizia gara 2 Hinze-Van Riessen.

21.45 Il programma odierno si chiuderà con le finali dello sprint femminile, questa la situazione: Bronzo – Hinze (Germania)-Van Riessen (Paesi Bassi) 1-0; Oro – Gros (Francia)-Friedrich (Germania) 1-0.

21.42 Oro dunque alla statunitense Jennifer Valente, argento Paesi Bassi con Maike van der Duin, bronzo alla portoghese Maria Martins.

21.40 Elisa Balsamo va a prendersi quattro punti all’ultimo sprint vinto dalla britannica Sophie Lewis e chiude decima.

21.37 Il penultimo sprint va alla polacca Karasiewicz.

21.34 L’olandese Van der Duin si prende i 5 punti del sesto sprint e accorcia a -9 su Valente.

21.33 Prova a prendere un giro Elisa Balsamo, scalata nel frattempo in undicesima posizione, che non viene però lasciata dal gruppo.

21.30 La giapponese Kajihara conquista il quinto sprint.

21.27 Presa di giro per Kopecky che sale in sesta posizione nella generale a -11 dal podio.

21.24 Lotte Kopecky (Belgio) va a prendersi i 5 punti del terzo sprint.

21.22 Il secondo sprint è della statunitense Jennifer Valente, leader della classifica.

21.19 Ricordiamo che i punti raccolti andranno direttamente a sommarsi a quelli raccolti nelle prime tre prove.

21.18 La polacca Karasiewicz conquista il primo sprint.

21.15 Si parte, Elisa Balsamo è ottava a 20 punti dalla zona podio.

21.12 Atto finale dell’omnium femminile: corsa a punti.

21.10 Si concretizza la rimonta di Mathilde Gros che si porta in vantaggio in questa finale.

21.09 Lea Sophie Friedrisch (Germania) e Mathilde Gros (Francia) si sfidano per l’oro.

21.08 La tedesca fa 1-0.

21.07 Il programma prosegue con le finali dello sprint femminile, Van Riessen (Paesi Bassi) e Hinze (Germania) si sfidano per il bronzo.

21.06 Arriva dunque un comunque ottimo argento per Jonathan Milan, chiude il podio il portoghese Alves Oliveira.

21.05 Tutti in piedi per Filippo Ganna, due record del mondo in una settimana, quinto oro mondiale, gli aggettivi per definire questo campione sono semplicemente finiti…

21.04 3’59″636, TOP GANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, NELLA LEGGENDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21.03 FILIPPOOOOOOOOOOOOOOOO GANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21.02 Incrementa il verbanese che ora punta al record del mondo.

21.01 Arriva il sorpasso di Ganna ai 2500 metri.

21.00 A metà gara Milan mantiene tre decimi di vantaggio.

20.59 E’ iniziata la rimonta di Filippo Ganna.

20.58 E’ partito forte Jonathan Milan che dopo un chilometro ha un vantaggio di un secondo e quattro decimi.

20.57 Partiti.

20.55 Falsa partenza. E’ scivolato Ganna.

20.54 Ci siamo: Filippo Ganna sfida il compagno di Nazionale e amico Jonathan Milan per l’oro. Comunque vada sarà un trionfo italiano.

20.53 Esulta il portoghese mentre ci avviciniamo al momento topico della serata per i colori azzurri.

20.52 4’08″738 per Ivo Manuel Alves Oliveira che conquista la medaglia di bronzo. Daniel Bigham è quarto in 4’09″956.

20.51 Aumenta Alves Oliveira che è avanti di 5 decimi dopo tre chilometri.

20.50 Si assottiglia il margine del britannico a metà gara, 27 centesimi.

20.49 Bigham ha un vantaggio di 47 centesimi dopo un chilometro.

20.47 Inizia la finale per il bronzo.

20.44 E’ il momento delle finali dell’inseguimento individuale maschile, prima la sfida per il bronzo tra il britannico Daniel Bigham e il portoghese Ivo Manuel Alves Oliveira, poi sarà la volta del derby tutto azzurro tra Filippo Ganna e Jonathan Milan per l’oro.

20.42 Ha più benzina Mathilde Gros che supera Emma Hinze e andrà a giocarsi l’oro con l’altra tedesca Sophie Lea Friedrich.

20.39 Nello sprint femminile ultimo atto della semifinale tra Hinze (Germania) e Gros (Francia).

20.36 Il programma proseguirà con semifinali dello sprint femminile e finali dell’inseguimento maschile.

20.33 Questo il podio della corsa a punti maschile:

It came down to the very last sprint, but @VdBFabio managed to pull it off in the end: a bronze medal in the Points Race!#sqy2022#BelgianCycling ???? Photo News pic.twitter.com/i8VyPzSPbW — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) October 14, 2022

20.30 Ora le premiazioni poi si proseguirà con l’inseguimento individuale dove ci sarà la finale per l’oro tutta azzurra tra Filippo Ganna e Jonathan Milan.

20.29 Argento Francia con Landerneau, bronzo Spagna con un Martinez Chorro in lacrime, poi Dornbach (Germania) mentre Matteo Bianchi chiude quinto.

20.28 Impressionante 58.106 per Hoogland che conquista il terzo oro iridato consecutivo nel chilometro.

20.26 Chiuderà Jeffrey Hoogland (Paesi Bassi).

20.25 1’00″012 per l’azzurro che è quarto.

20.24 E’ il momento di Matteo Bianchi.

20.22 Landerneau ferma il cronometro a 59″568 e sale in testa tra il tripudio del pubblico di casa.

20.19 Ora il francese Melvin Landerneau poi toccherà a Matteo Bianchi.

20.18 Maximilian Dornbach chiude in 59″984 e sale in seconda posizione provvisoria.

20.17 1’00″175 per il giapponese Yuta Obara.

20.14 Il canadese James Hedgcock chiude in 1’00″363.

20.11 1’00″340 per Nicholas Kergozou de la Brossiere (Nuova Zelanda).

20.10 Lo spagnolo Alejandro Martinez Chorro ferma il cronometro a 59″871.

20.08 Questi gli avversari dell’azzurro: Martinez Chorro (Spagna), Kergozou (Nuova Zelanda), Hedgcock (Canada), Obara (Giappone), Dornbach (Germania), Landerneau (Francia), Hoogland (Paesi Bassi).

20.07 La prossima gara sarà quella del chilometro maschile con protagonista Matteo Bianchi.

20.04 Prende l’iniziativa e la porta a termine Mathilde Gros che fa 1-1 e allunga questa seconda semifinale.

20.02 Nuovo gioco di sguardi tra Hinze e Gros.

20.01 Non c’è storia, Lea Sophie Friedrich fa 2-0 e andrà a giocarsi l’oro contro una tra Emma Hinze (Germania) e Mathilde Gros (Francia) con la tedesca avanti 1-0.

20.00 Parte la seconda sfida delle semifinali dello sprint femminile, in pista Friedrich (Germania) e Van Riessen (Paesi Bassi) con la tedesca avanti 2-0.

19.59 L’azzurra ha tenuto a bada Lotte Kopecky per poi cedere a Valente nell’ultimo giro, bene comunque per l’azzurra che risale la china (prima di questa terza prova era nona).

19.57 La statunitense Jennifer Valente conquista l’elimination race dell’omniun, seconda Elisa Balsamo che risale dunque in classifica generale.

19.56 Ultime tre: Valente (Usa), Balsamo (Italia) e Kopecky (Belgio).

19.55 Fuori la capoclassifica olandese Van der Duin.

19.54 Si resta in sei, c’è anche Elisa Balsamo.

19.53 Fuori la danese Dideriksen.

19.53 Eliminate la francese Copponi e l’irlandese Kay, ha rischiato Elisa Balsamo.

19.52 Fuori la neozelandese Drummond, gruppo compatto, si resta in 11.

19.52 Esce mollando la ceca Sevcikova.

19.51 Fuori la svizzera Seitz.

19.50 Eliminata la spagnola Larrarte.

19.49 Esce l’austriaca Eberhardt, sono rimaste in 15.

19.48 Fuori l’egiziana Zayed, risale la china Elisa Balsamo che era finita in una posizione pericolosa.

19.47 Eliminate la giapponese Kajihara, cade la britannica Lewis.

19.46 Fuori anche la slovacca Bacikova e la polacca Karasiewicz.

19.44: Eliminata la messicana

19.44: Fuori le Barbados

19.42: Caduta la portoghese, bandiera gialla

19.41: Eliminata la Polonia

19.36: Queste le protagoniste della terza prova dell’Omnium, l’elimination race:

Netherlands van der DUIN Maike

United States VALENTE Jennifer

Norway STENBERG Anita Yvonne

France COPPONI Clara

Portugal MARTINS Maria

Canada COLES-LYSTER Maggie

New Zealand DRUMMOND Michaela

Ireland KAY Emily

Italy BALSAMO Elisa

Denmark DIDERIKSEN Amalie

Japan KAJIHARA Yumi

Germany TEUTENBERG Lea Lin

Czech Republic ŠEVČIKOVA Petra

Belgium KOPECKY Lotte

Barbados JOSEPH Amber

Slovakia BAČIKOVA Alžbeta

Spain LARRARTE ARTEAGA Eukene

Lithuania BALEIŠYTE Olivija

Great Britain LEWIS Sophie

Austria EBERHARDT Verena

Egypt ZAYED AHMED Ebtissam

Switzerland SEITZ Aline

Poland KARASIEWICZ Karolina

Mexico VELASCO FUENTES Victoria

19.33: Volata di testa per la tedesca Hinze che si porta sull’1-0

19.29: Vincente per questioni di frazioni di millesimo la rimonta della tedesca Friedrich su Van Riessen. La tedesca si porta sull’1-0. Ora la francese Gros contro la tedesca Hinze

19.24: Tra poco la prima manche delle semifinali dello sprint maschile. Al via la tedesca Friedrich e l’olandese Van Riessen

19.22: Oro per l’olandese Havik con 76 punti, argento per il tedesco Kluge con 67 punti, bronzo per il belga Van den Bossche con 64 punti, poi l’australiano Strong e il britannico Perrett. Scartezzini chiude al nono posto con 27 punti una gara non straordinaria

19.21: Kluge vince l’ultimo sprint davanti a Van den Bossche, Perrett e Guillemette

19.19: Classifica prima dell’ultimo sprint: Havik in testa con 76 punti e tre giri, Strong 62; Van den Bossche 58, Perrett 57, Kluge 57.

19.18: Sedicesimo sprint: Kluge, Pszczolarski, Boudat, Perrett

19.15: Quattordicesimo sprint: Matias, Strong, Perrett, Boudat

19.14: Havik in testa con 76 punti e tre giri, Strong 59; Van den Bossche 58, Perrett 54, Kluge 52. Scartezzini è nono con 27

19.13: Tredicesimo sprint: Strong, Guillemette, Perrett, Boudat

19.12: Parte Havik, guadagna un giro e guadagna il giro anche Scartezzini ma forse è tardi

19.11: Giro guadagnato da Van den Bossche, Havik, Strong e Perrett

19.10: Dodicesimo sprint: Havik, Van den Bossche, Kluge, Strong

19.08: Attacco di Kluge, Boudat e Van den Bossche

19.07: Undicesimo sprint: Matias in caccia, Guillemette, Scartezzini, Perrett

19.04: Decimo sprint: Van den Bossche, Moriarty, Thiebaud, Ruiz

19.02: Classifica a 70 giri dalla fine: Strong 32; Perrett, Havik 31; Van den Bossche 30; Koontz 27

19.01: Nono sprint: Perrett, Van den Bossche, Scartezzini, Boudat

18.58: Bella azione di Johansson e Strong che prendono il giro e va a 20 punti. Ottavo sprint: Strong, Pszczolarski, Perrett e Yogev

18.55: Settimo sprint: Kluge, Boudat, Perrett, Scartezzini

18.54: Classifica parziale: Havik 31, Van den Bossche, Koontz 27, Perrett, Yakovliev 22

18.53: Giro guadagnato da Havik, Van den Bossche, Koontz, Perrett, Yakovliev

18.52: Sesto sprint con 5 in caccia: Havik, Van den Bossche, Koontz e Perrett. Quinto Yakovliev

18.50: Quinto sprint: Koontz in caccia, Van den Bossche, Yakovliev e Havik

18.47: Quarto sprint: Kluge, Vuillemette, Vones, Boudat

18.44: Rintuzzato l’attacco di Pszczolarski

18.43: Terzo sprint: Havik, Pszczolarski, Strong, Van den Bossche

18.41: Secondo sprint: Pszczolarski in caccia, Moriarty, Strong, Perrett

18.38: Primo sprint: Guillemette, Strong, Scartezzini, Boudat

18.35: Partita la gara

18.30: Al via la corsa a punti, 40 km, sprint ogni 10 giri, punteggio doppio per l’ultimo sprint

18.28: Questi i protagonisti della gara a punti maschile:

New Zealand STRONG Corbin

Poland PSZCZOLARSKI Wojciech

Netherlands HAVIK Yoeri

Slovakia CHREN Martin

Czech Republic VONEŠ Jan

Sweden JOHANSSON Gustav

Argentina RUIZ Ivan Gabriel

Australia MORIARTY James

Israel YOGEV Alon

Canada GUILLEMETTE Mathias

Portugal MATIAS Joao

Italy SCARTEZZINI Michele

Ukraine YAKOVLEV Mykyta

Switzerland THIEBAUD Valere

Mexico MUNIZ VAZQUEZ Jose

United States KOONTZ Grant

Germany KLUGE Roger

Great Britain PERRETT William

France BOUDAT Thomas

Algeria TCHAMBAZ Lotfi

Belgium van den BOSSCHE Fabio

18.25: In chiusura di serata le finali dell’inseguimento individuale maschile con il derby Ganna-Milan per l’oro e le finali dello sprint femminile

18.22: C’è Matteo Bianchi a caccia di una medaglia che sarebbe clamorosa nel Time Trial 1 km maschile. L’azzurro ha fatto segnare il secondo miglior tempo in qualificazione e può provarci

18.19: A seguire le semifinali della sprint femminile dove non ci sono azzurre, poi Elisa Balsamo proverà risalire la china nell’Omnium che finora non ha visto l’italiana tra le protagoniste. Prima è in programma la gara ad eliminazione e poi la corsa a punti

18.16: La serata inizierà con la gara a punti maschile. Per l’Italia sarà in pista Michele Scartezzini, esperto specialista di questo tipo di competizioni

18.13: Ci attende un’altra serata ricca di emozioni forti grazie alla squadra azzurra di ciclismo su pista che non finisce di stupire. Gli azzurri sono già a quota 6 medaglie (10 arrivarono nell’edizione record dello scorso anno). Questa sera già due podi sicuri per gli azzurri con Filippo Ganna e Jonathan Milan che disputeranno una storica finale dell’inseguimento maschile tutta azzurra

18.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del terzo pomeriggio di gare ai Mondiali di ciclismo su pista

LA CRONACA DELLE QUALIFICAZIONI: GANNA VOLA, 2° MILAN!

17:12 OA Sport vi invita a più tardi con la DIRETTA LIVE che ripartirà poco prima delle 18:30. A tra poco!

17:11 LA TOP TEN DELL’OMNIUM FEMMINILE DOPO 2 GARE

1- van der Duin (NED) 72 punti

2- Valente (USA) 70

3- Stenberg (NOR) 68

4- Copponi (FRA) 64

5- Coles-Yster (CAN) 64

6- Martin (POR) 62

7- Kay (IRE) 42

8- Balsamo (ITA) 40

9- Drummond (NZL) 35

10- Dideriksen (DEN) 34

17:11 Termina qui questa prima fase della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista. L’Italia si è assicurata altre due medaglie con Ganna e Milan che duelleranno nella finale dell’inseguimento individuale. Sogna anche Matteo Bianchi, qualificato con il secondo crono nel km da fermo.

17:08 La più classica delle giornate no per Elisa Balsamo, praticamente non pervenuta in questa tempo race dell’Omnium, chiusa in decima piazza. Vince l’olandese Maike van der Duin, che oltre ad aver guadagnato il giro ha ottenuto ulteriori tre punti. 22 punti per Stenberg (NOR), Martins (POR), Kay (IRE), e Dideriksen (DEN). Limita i danni Jennifer Valente. L’americana, vincitrice della scratch, ottiene 9 punti.

17:06 Attenzione! Giro guadagnato da ben cinque protagoniste. Si tratta di van der Duin (NED), Dideriksen (DEN), Kay (IRE), Stenberg (NOR), e Martins (POR). Elisa Balsamo non ha saputo cogliere la ghiotta occasione. Guadagnano dunque 20 punti queste cinque atlete.

17:05 10 giri al termine di questa tempo race.

17:03 15 giri alla conclusione. Finora Balsamo a secco di punti. L’azzurra deve necessariamente cambiare marcia.

17:00 Ci avviciniamo alla conclusione di questa prima parte di giornata. A breve la partenza della tempo race dell’Omnium femminile. Elisa Balsamo cerca la rimonta dopo il non positivo 12° posto della scratch.

16:57 In finale per il bronzo si qualificano Daniel Bigham (GBR) con 4:05.181 ed Ivo Manuel Alves Oliveira (POR) con 4:06.704.

16:56 DOPPIETTA FANTASTICA!!! JONATHAN MILAN SECONDO DIETRO GANNA! Un’Italia fenomenale quella dell’inseguimento. 4:03.012 per il ventiduenne friulano, che stasera gareggerà per l’oro contro il compagno di squadra!

16:54 Sta volando Milan, che a dopo 3 km è secondo in 3:04.819.

16:53 Inizia a risalire Jonathan, settimo a metà gara con 2:06.468.

16:52 Primo km in 1:07.269 per Milan, che ottiene il decimo tempo parziale.

16:50 Ancora qualche attimo di attesa prima della partenza ufficiale.

16:47 Ci siamo. E’ il momento di Jonathan Milan. L’azzurro è impegnato nell’ultima heat con il tedesco Heinrich. Vedremo se l’Italia riuscirà a monopolizzare la finale per l’oro. Ganna guida con uno spaziale 4:00.693 dinanzi a Bigham (4:05.181).

16:45 Non riesce l’impresa ad Imhof e Buck-Gramcko, rispettivamente ottavo e decimo. Lo svizzero si consola con il nuovo record nazionale (4:09.824).

16:42 Penultima batteria che vede ai nastri di partenza Imhof (SUI) e Buck-Gramcko (GER). Tra pochi minuti dunque sarà la volta di Jonathan Milan!

16:40 Nono posto provvisorio per il canadese, tredicesimo per l’iberico.

16:36 Ernst (CAN) e Martorell-Haga (ESP) i prossimi attesi in partenza.

16:33 Ci ha provato Simon Vitzhum, che sia al primo che al secondo km ha fatto segnare il miglior crono. L’elvetico si spegne nel finale chiudendo in quarta posizione con 4:07.326.

16:29 Quattro batterie alla conclusione. Si prosegue con Vizthum (SUI) e Crista (ROU).

16:27 Quinta posizione provvisoria per Leahy, sesto Ermenault. Intanto arriva la conferma del RECORD EUROPEO DI FILIPPO GANNA!

16:24 Si continua con la heat che vede coinvolti Ermenault (FRA) e Leahy (AUS).

16:22 MAMMA MIA! 4:00.693 FILIPPO GANNA DEVASTANTE! L’azzurro sbaraglia la concorrenza irrompendo di prepotenza in prima posizione. Quinto un buon Matsuda.

16:20 Prova in crescendo per Ganna, che dopo tre quarti di gara ha il miglior intermedio. Passaggio ai 3000 metri in 3:03.981.

16:19 Si alza il ritmo di Filippo, che a metà gara ottiene il terzo crono con 2:06.382.

16:17 1:07.694 al primo km per Ganna. L’azzurro parte soft con il settimo intertempo.

16:16 E’ il momento di Filippo Ganna. Nella batteria dell’azzurro c’è anche il giapponese Shoi Matsuda.

16:14 Heat molto lenta quella appena conclusa, con i due atleti che chiudono nelle retrovie.

16:10 Tocca a Zhumakan (KAZ) e Richardson (CAN). Dopo questa heat sarà la volta di Filippo Ganna!

16:08 Finale in crescendo per Ivo Manuel Alves Oliveira che risale fino alla seconda posizione chiudendo con il tempo di 4:06.704.

16:05 Si procede con Alves Oliveira (POR) e Majewski (POL). Filippo Ganna in pista al termine delle prossime due heat.

16:02 Quinta piazza per l’asiatico, sesto l’americano, staccati rispettivamente di 13 e 15 secondi dal leader della classifica.

15:58 Quinta heat delle 13 previste che vede impegnati Rhim (USA) e Zhang (CHN).

15:55 Dopo una prima parte di gara sugli scudi, Thomas Sexton cala nel finale. L’australiano si inserisce in seconda posizione a tre secondi e mezzo da Bigham.

15:51 Fomovskiy (UZB) e Sexton (AUS) fanno capolino in pista.

15:49 Come da pronostico Daniel Bigham vola in prima posizione fermando le lancette in 4:05.181. Secondo, ad oltre 8 secondi, il canadese Mattern.

15:47 Bigham (GBR) e Mattern (CAN) i prossimi a partire.

15:46 Vi ricordiamo che i migliori due tempi passeranno direttamente alla finale per l’oro, mentre il terzo ed il quarto a quella per il bronzo. Finali previste questa sera.

15:43 Resiste al comando Rohde, che rifila quasi 7 secondi ad Anders Johnson ed oltre 18 ad Artyom Zakharov.

15:41 In partenza Zakharov (KAZ) e Johnson (USA).

15:38 Il tedesco Leon Rohde è il primo a concludere la prova nell’inseguimento individuale maschile. 4:14.817 il crono del teutonico.

15:35 Ci sarà da attendere prima di poter seguire le sorti degli azzurri. Ganna entrerà in pista per 14°, mentre Milan sarà il 25° ed ultimo atleta atteso da queste qualificazioni.

15:33 Prosegue il programma del primo pomeriggio. Si continua con le qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile. L’Italia cala gli assi con Filippo Ganna e Jonathan Milan.

15:30 Partenza non delle migliori per Elisa Balsamo, che chiude lo scratch con una deludente 12esima posizione. Vittoria e 40 punti in cascina per l’americana Jennifer Valente, che chiude dinanzi alla francese Clara Copponi, ed alla canadese Maggie Coles-Lyster.

15:28 Partito dunque lo scratch dell’Omnium femminile. Nella passata edizione dei Mondiali, in quel di Roubaix, Balsamo chiuse in sesta posizione nella prova vinta dalla britannica Archibald. Subito ritmi elevatissimi con diverse atlete che cercano di evadere dal gruppo.

15:25 Si continua con l’Omnium femminile. Inizia l’avventura di Elisa Balsamo, che ieri ha trionfato nell’inseguimento a squadre portando l’Italia sul tetto del mondo.

15:22 Vola dunque in finale Matteo Bianchi che ritocca il suo record italiano portandolo a 59.460.

15:18 LA TOP TEN DELLE QUALIFICAZIONI DEL KM DA FERMO MASCHILE

1- Hoogland (NED) 58.294 Q

2- Bianchi (ITA) a 1,1 secondi Q

3- Landerneau (FRA) a 1,2 secondi Q

4- Dornbach (GER) a 1,4 secondi Q

5- Obara (JPN) a 1,5 secondi Q

6- Hedgcock (CAN) a 1,6 secondi Q

7- Kergozou de la Boessiere (AUS) a 1,6 secondi Q

8- Martinez Chorro (ESP) a 1,6 secondi Q

9- Xue (CHN) a 1,8 secondi

10- Jurczyk (GER) a 2,1 secondi

19- Boscaro (ITA) a 2,9 secondi

15:15 1:01.276 per il giovane veneto, che termina la sua prova al 19* posto.

15:14 Riparte in questo istante Davide Boscaro.

15:11 Crolla nel finale Alejandro Martinez Chorro. Lo spagnolo, che era sui tempi di Bianchi fino ai 750 metri, chiude il km da fermo in ottava posizione con 59.938.

15:10 L’azzurro dovrà infatti ripartire dal blocco. A tre prove dal termine resta in seconda posizione Matteo Bianchi.

15:08 Problemi per Boscaro, segnalato al passaggio dei 250 m in nettissimo ritardo rispetto al resto della concorrenza.

15:04 E’ il momento di Davide Boscaro. Il classe 2000, oro agli Europei di inseguimento a squadre Under 23 di Anadia, è atteso in partenza.

15:00 Resiste la seconda posizione di Bianchi. L’azzurro tiene dietro anche il francese Melvin Landreneau, ed il nipponico Yuta Obara, rispettivamente terzo e quinto.

14:56 Il tedesco Maximilian Dornbach irrompe in terza piazza grazie al crono di 59.750. Ultimo il sudafricano Jean Spies.

14:54 Mancano 12 corridori alla conclusione di queste qualificazioni del km da fermo. Bianchi è sempre secondo alle spalle dell’olandese Hogland. Tra poco toccherà a Davide Boscaro.

14:50 L’olandese Jeffrey Hogland timbra un gran 58.294 rifilando 1.166 secondi a Bianchi. Terzo il canadese Hedgcock.

14:46 RECORD ITALIANO! Arriva una super prestazione di Matteo Bianchi nel km da fermo. L’azzurro, medaglia d’argento agli Europei di Monaco di Baviera, chiude la prova in 59.460 issandosi in prima posizione con ampio margine sulla concorrenza! Record italiano ritoccato dall’azzurro!

14:44 Nuovo cambio di leader. Il cinese Chenxi Xue chiude il km in 1:00.143. Si inserisce in terza posizione il francese Quentin Lafargue. Tocca ora a Matteo Bianchi!

14:42 Marc Jurczyk si inserisce al comando della classifica delle qualificazioni del km maschile. Il tedesco chiude in 1:00.386. Terza posizione momentanea per il ceco Tomas Babek.

14:38 Lo spagnolo Josè Sanchez Moreno paga quasi un secondo al cinese Qi. Terzo l’indiano David Elkathchoongo con 1:02.618.

14:34 Il cinese Liu Qi termina la prova del km in 1:01.060.

INIZIA UFFICIALMENTE LA TERZA GIORNATA DEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA

14:28 Dalle 15.05 scatterà un’altra prova in cui l’Italia aspira al bersaglio grosso, ovvero l’Omnium femminile. La caccia al podio di Elisa Balsamo partirà con lo scratch.

14:24 Alle 14.30 via al programma di giornata con le qualificazioni del km maschile. In questa disciplina l’Italia schiera Matteo Bianchi e Davide Boscaro.

14:20 Dopo le grandi emozioni di ieri l’Italia cercherà di agguantare nuovi podi in primis con Filippo Ganna e Jonathan Milan. Gli azzurri dell’inseguimento a squadre torneranno in pista per l’evento individuale. Qualificazioni a partire dalle 15.23.

14:15 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale di questa nuova appassionante giornata di Mondiali di ciclismo su pista!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2022. A Saint-Quentin-En-Yvelines (Francia) ci apprestiamo a vivere una nuova full immersion di grande ciclismo, con diversi italiani pronti a lottare per il titolo iridato. Prime gare alle 14:30, finali a partire dalle 18:30.

Dopo l’argento conquistato nella prova a squadre, Filippo Ganna e Jonathan Milan proveranno ad agguantare un nuovo podio nell’inseguimento individuale, le cui qualificazioni scatteranno alle 15.23 dopo il km maschile dove l’Italia schiera Matteo Bianchi e Davide Boscaro e la prima prova dell’Omnium femminile.

Proprio nell’Omnium la spedizione azzurra punta tutto su Elisa Balsamo, già oro nello splendido inseguimento a squadre di ieri. La piemontese, bronzo ai Mondiali del 2021 ed oro agli Europei di Plovdiv 2020, sarà una delle donne da battere nella gara multidisciplinare, che vedrà il proprio culmine alle 21:01 con la corsa a punti. In serata previste anche le fasi finali della sprint femminile, dell’inseguimento individuale maschile e del km.

La terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2022 inizierà alle 14:30. Sarà possibile seguire le gare in diretta TV su Raisport dalle 18:30 con la sessione serale, ed in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE minuto per minuto sin dalle race di qualificazione del primo pomeriggio. Buon divertimento a tutti!

Foto: LaPresse