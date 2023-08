Dopo le roboanti vittorie contro Slovenia (8-0) e Bielorussia (6-0), le ragazze di Francesca Salvatore sono pronte a tornare in campo nella terza giornata del Main Round di qualificazione agli Europei 2023 di futsal.

Oggi, domenica 23 ottobre 2022, l’avversario da sfidare sarà il Portogallo. Ci si gioca il tutto per tutto contro le lusitane, che sin qui alle avversarie sopra elencate hanno rifilato complessivamente 26 gol (12 alla Slovenia, 14 alla Bielorussia, ndr): chi vince si prende l’affermazione nel Main Round e il pass per la fase finale degli Europei 2023.

Di seguito l’orario e il programma del match Italia-Portogallo, match valido per la terza e ultima giornata del Main Round 2022 qualificante, solo per la vincitrice, giova ricordarlo, agli Europei 2023. La sfida si giocherà al Pavilhão Multiusos di Fafe, con calcio d’inizio a partire dalle ore 22. Il match sarà trasmesso in diretta streaming dal sito figc.it e dal sito divisionecalcioa5.it; OA Sport,vi fornirà la cronaca del match intorno alle 24.

Italia-Portogallo calcio a 5 femminile oggi: orario, programma, tv, streaming

Domenica 23 ottobre

Main Round di Qualificazione Europei 2023

Italia-Portogallo

Calcio d’inizio: ore 22.00

Diretta Streaming: sul sito federale figc.it e sul sito divisionecalcioa5.it

