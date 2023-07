Gran Piemonte 2022 oggi: orari di partenza e arrivo, dove vederla in tv, percorso, favoriti

L’ultima, succosa, parte di stagione ciclistica si sta svolgendo in Italia. A due giorni dal Giro di Lombardia, arriva un’altra giornata appassionante con la Gran Piemonte, altra gara storica arrivata all’edizione numero 106, che si presta ad un arrivo in volata.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GRAN PIEMONTE DALLE 11.45

PERCORSO

Rispetto alle gare viste nell’ultima settimana, come il Giro dell’Emilia e la Tre Valli Varesine, il percorso non presenterà troppe difficoltà altimetriche nei 198 chilometri con partenza da Omegna ed arrivo a Beinasco, con il finale che dovrebbe prevedere una volatona di gruppo.

L’unica vera difficoltà altimetrica arriverà a 60 chilometri dal traguardo, sulle pendici della Collina di Superga dove si scala il versante Pilonetto, con le pendenze che arriveranno in doppia cifra. Da lì però ci sarà tutto lo spazio del mondo per permettere alle squadre dei favoriti di rientrare.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Formazione tipo per le volate per la Quick-Step Alpha Vinyl Team, che può puntare sulla doppia chance: Davide Ballerini è in formissima e l’ha dimostrato con la vittoria alla Bernocchi, ma c’è al via anche Mark Cavendish, in una delle sue ultime uscite con il Wolfpack. Uno dei favoritissimi è il giovane neerlandese Olav Kooij: l’olandese della Jumbo-Visma si è di recente imposto alla Sparkassen Münsterland Giro in Germania. Da seguire anche Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech), Luka Mezgec (Team BikeExchange – Jayco) e Matej Mohorič (Bahrain – Victorious).

ORARI E TV

Orario di partenza: 11.45

Orario di arrivo: 16.14-16.42

In tv su: Rai Sport+ (58 Digitale Terrestre) ed Eurosport 1 (210 Sky) dalle 14.50.

In streaming su: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Foto: LaPresse