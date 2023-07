Giro del Veneto 2022 oggi: orari mercoledì 12 ottobre, programma, canale tv, percorso, altimetria, favoriti

L’Italia continua ad essere protagonista del ciclismo internazionale. Oggi è il giorno del Giro del Veneto 2022, corsa di categoria 1.1 giunta all’edizione numero 85 e tornata in calendario lo scorso anno con il successo di Xandro Meurisse. Questo evento darà il via al Ride the Dreamland 2022, che comprendono la Serenissima Gravel il 14 ottobre, il VENEtoGO il 15 ottobre e la Veneto Classic il 16 ottobre.

PERCORSO GIRO DEL VENETO 2022 OGGI

Si parte dalla piazza di Prato della Valle, nel pieno centro di Padova. Primi 80 chilometri alquanto semplici, poi il gruppo entrerà nella provincia di Vicenza dove si scaleranno in rapida successione Ca Lerna, Bocca d’Ansiesa e Perarolo. Si scende ad Arcugnano e si entra nel circuito conclusivo, con i tratti in salita che parte da Torri di Arcugnano; l’ultimo scollinamento arriverà a 10 chilometri dal traguardo, con i pochi superstiti che si giocheranno il successo in via Roma.

PROGRAMMA

Il Giro del Veneto 2022 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14:30 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Sky Go e NOW sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta della gara.

FAVORITI

Con grande sorpresa, ai nastri di partenza c’è Mathieu van der Poel. L’olandese della Alpecin-Deceuninck ha deciso di rimanere in Veneto dopo il terzo posto al Mondiale Gravel e vorrà imporre la sua legge su strada. A poter rivaleggiare con lui potrebbe esserci Matteo Trentin (UAE Team Emirates), dotato di una buona gamba e cliente temibile, come anche Bryan Coquard (Cofidis), Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) e Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizané).

