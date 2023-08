DIRETTA F1, GP USA 2022 LIVE: Ferrari in pole con Carlos Sainz. La griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEGLI USA

ORARI F1 E MOTOGP TV8 DOMENICA 23 OTTOBRE

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

PERCHE’ CHARLES LECLERC E’ STATO PENALIZZATO? IN CHE POSIZIONE PARTE

LA GRIGLIA SENZA PENALITA’: DOPPIETTA FERRARI

CARLOS SAINZ: “GIRO OTTIMO, MA LA RED BULL HA UN PASSO GARA MIGLIORE”

CHARLES LECLERC: “NON SONO SODDISFATTO, DEVO RIMONTARE LA PENALITA'”

LAURENT MEKIES: “DOPPIETTA FERRARI. DOBBIAMO TROVARE MIX TRA QUALIFICHE E GARA”

LE DICHIARAZIONI DI LEWIS HAMILTON

LE DICHIARAZIONI DI SERGIO PEREZ

VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP USA

01.10 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

01.08 Giusto ricordare le penalità per i seguenti piloti:

Cinque posizioni di penalità per Zhou, Alonso e Perez (sostituzione del motore endotermico)

Dieci posizioni di penalità per Leclerc (cambio motore endotermico e turbocompressore)

01.06 Prima pole della Ferrari qui ad Austin e Sainz cercherà di sfruttarla in gara.

01.05 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:34.356 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.065 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.092 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.289 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.591 6

6 George RUSSELL Mercedes+0.632 6

7 Lance STROLL Aston Martin+1.242 5

8 Lando NORRIS McLaren+1.334 6

9 Fernando ALONSO Alpine+1.520 6

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.963 6

11 Alexander ALBON Williams- – 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri- – 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2

18 Esteban OCON Alpine- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 3

01.02 POLE POSITION DI SAINZ!!!! Grande giro dello spagnolo che precede Leclerc di 0.065 e Verstappen di 0.092. Perez quarto a 0.289.

BANDIERA A SCACCHI!!!

00.57 Ora tutti in pista per l’ultimo colpo.

00.55 Verstappen cambia subito le gomme e torna in pista per ottenere un tempo migliore.

00.53 UNO-DUE FERRARI!! Leclerc davanti a tutti in 1:34.624 a precedere di 0.159 Sainz e di 0.324. Solo quarto Verstappen a 0.420, che sicuramente non ha ottenuto il suo best time. Da considerare la penalità di 10 posizioni di Leclerc e quindi così Sainz sarebbe in pole.

00.51 Tutti in pista tranne Stroll in questo momento.

00.50 Leclerc e Sainz anche sulla pista, vedremo se i piloti faranno giochi di scia.

00.49 Il primo a scendere in pista è George Russell. Sul tracciato ci sono anche Bottas, Norris, Alonso e Verstappen.

00.48 VIA ALLA Q3!!!!

00.45 Si decide dunque la pole di questo GP.

00.43 Albon, Vettel, Gasly, Zhou e Tsunoda eliminati.

00.42 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato dopo la Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:35.246 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.048 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.344 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.446 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.486 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.618 2

7 Fernando ALONSO Alpine+0.742 4

8 Lance STROLL Aston Martin+0.786 4

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.075 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.095 4

11 Alexander ALBON Williams+1.122 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.152 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.494 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.724 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.901 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2

18 Esteban OCON Alpine- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 3

00.40 Semplice installation lap per Max, evidentemente per rodarla in chiave gara.

00.39 Verstappen in pista con gomma nuova soft, vedremo se Max completerà il suo giro.

00.38 Scendere dalla macchina Leclerc per andare in bagno, sicuro di avere il pass per la Q3. Ora vedremo come andrà a finire la lotta per la qualificazione all’ultimo stint di queste qualifiche.

00.36 Da sottolineare che i primi tre hanno ottenuto il loro crono con gomme usate, diversamente dagli altri.

00.35 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:35.246 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.048 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.344 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.446 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.618 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.664 3

7 Fernando ALONSO Alpine+0.973 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.502 3

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.724 3

10 Lando NORRIS McLaren+1.812 3

11 Alexander ALBON Williams+1.878 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.901 3

13 Lance STROLL Aston Martin+1.978 3

14 Pierre GASLY AlphaTauri- – 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2

18 Esteban OCON Alpine- – 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 3

00.33 Leclerc ottiene il miglior tempo in 1:33.246 a precedere Verstappen di 48 millesimi, terzo Sainz e più distante 0.344. Russell è quarto a 0.446 davanti a Perez (+0.618), mentre Hamilton è sesto 0.664.

00.30 Albon ottiene il miglior tempo provvisorio in 1:37.124 a precedere Albon di 23 millesimi.

00.29 Sul circuito ora anche Red Bull, Ferrari e Mercedes.

00.27 Sul tracciato Tsunoda, Albon e Gasly, mentre i top team aspettano.

00.25 COMINCIA LA Q2!!!

00.24 Ci si prepara quindi alla Q2, vedremo se la Ferrari si confermerà.

00.22 Non hanno superato, quindi, il taglio Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher e Latifi. Mick in testacoda nell’ultimo tentativo e grande delusione per Ocon, visto il settimo tempo di Alonso.

00.20 Di seguito l’ordine dei tempi finale della Q1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:35.297 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.498 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.851 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.866 1

6 George RUSSELL Mercedes+0.898 2

7 Fernando ALONSO Alpine+1.149 2

8 Lando NORRIS McLaren+1.168 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.280 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.359 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.398 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.449 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.511 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.563 2

15 Alexander ALBON Williams+1.635 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.652 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.749 2

18 Esteban OCON Alpine+1.771 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.814 2

20 Nicholas LATIFI Williams+1.947 3

00.17 Restano ai box le Ferrari e le Red Bull, mentre le Mercedes decidono di uscire.

00.16 I piloti a rischio taglio, o non sicuri, tornano in pista per centrare un nuovo crono.

00.15 Terminato il primo run di questa Q1 con le Ferrari che occupano le prime due posizioni con Sainz e Leclerc. Ricordiamo che il monegasco sconterà una penalità di 10 posizioni in griglia.

00.13 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:35.297 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.498 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.567 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.851 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.866 1

6 George RUSSELL Mercedes+0.898 1

7 Fernando ALONSO Alpine+1.149 1

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.520 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.563 1

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.715 1

11 Lando NORRIS McLaren+1.791 1

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.814 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.870 1

14 Esteban OCON Alpine+1.932 1

15 Nicholas LATIFI Williams+1.947 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.952 1

17 Alexander ALBON Williams+2.022 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.086 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.141 1

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.590 1

00.11 SUPER GIRO DI CARLOS SAINZ!!! 1:35.297 per lo spagnolo a precedere di 0.498 Leclerc e di 0.567 Verstappen.

00.10 Molto bene la Mercedes con Hamilton in terza piazza davanti a Perez, mentre Russell è quinto a 0.400 davanti ad Alonso.

00.08 Leclerc si porta in vetta con il crono di 1:35.795 a precedere di 0.069 Verstappen e di 0.353 Hamilton. Tempo alto per Sainz che ha commesso un errore.

00.06 Tanto vento presente in questo momento in pista.

00.05 Sono tutti in pista ora, con Ferrari, Red Bull e Mercedes osservate speciali.

00.04 Arrivano i tempi con Mick Schumacher davanti a tutti in 1:37.816 a precedere di 0.071 Zhou e di 0.171 Albon. Magnussen quarto a 0.328 con l’altra Haas.

00.02 Sainz e Verstappen si giocheranno la pole, ma attenzione a Hamilton che è andato forte con la Mercedes.

00.01 Sulla pista Magnussen, Albon, Latifi, Schumacher e Zhou, tutti con gomme soft.

00.00 VIA ALLA Q1!!!

23.57 Saranno, per questo, qualifiche molto particolari per la Red Bull.

23.54 Nel lontano 2004 aveva acquistato l’allora team Jaguar dando vita all’avventura di Red Bull nella massima serie. Tra i suoi principali successi in F1 si ricordano principalmente i titoli conquistati con Sebastian Vettel, prima, e con Max Verstappen, poi, entrambi capaci di conquistare il titolo di Campione del Mondo al volante di una monoposto della scuderia di Milton Keynes.

23.51 Una notizia molto spiacevole riguardante la Red Bull, ovvero la scomparsa del fondatore ovvero, Dietrich «Didi» Mateschitz. Lungamente malato, purtroppo è venuto a mancare nelle ultime ore all’età di 78 anni.

23.48 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di ottenere 4 partenze al palo. Il tedesco è scattato davanti a tutti nel 2000, 2001, 2002, 2006; il britannico invece lo ha fatto 2007, 2016, 2017, 2018.

23.45 Per quanto riguarda il Cavallino Rampante, invece ci sono ci sono 5 vittorie di Michael Schumacher (2000, 2003, 2004, 2005, 2006) a cui vanno aggiunte le singole affermazioni di Niki Lauda (1975), Rubens Barrichello (2005) e Kimi Räikkönen (2018). Oltre al team di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto il GP degli Usa anche McLaren (6 volte), Mercedes (5) e Red Bull (2).

23.42 Sul fronte delle scuderie, le più vincenti in assoluto sono la Lotus e la Ferrari, che hanno raccolto 8 successi a testa. Il team fondato da Colin Chapman si è affermato 3 volte con Jim Clark (1962, 1966, 1967) a cui vanno sommati i trionfi di Stirling Moss (1960), Innes Ireland (1961), Jochen Rindt (1969), Emerson Fittipaldi (1970) e Ronnie Peterson (1973).

23.39 Comprendendo il già citato Hamilton, sono quattro gli uomini in attività ad aver già vinto in America. A Lewis si aggiungono Sebastian Vettel (2013), Valtteri Bottas (2019) e Max Verstappen (2021).

23.36 Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi 6 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017, trionfando quindi sia a Indianapolis che ad Austin. Il trentasettenne inglese deve però condividere il primato di affermazioni consecutive con Michael Schumacher, che a sua volta ha raccolto 4 successi di fila (2003-2006).

23.33 Da capire cosa riuscirà a fare la Mercedes che, forse, sul layout texano potrebbe giocare qualche brutto scherzo.

23.30 Ne potranno approfittare Sainz e soprattutto il due volte campione del mondo Max Verstappen. L’olandese non ha la pancia piena ed è pronto a sferrare il suo attacco.

23.27 In totale sono quattro i piloti soggetti a penalità:

Cinque posizioni di penalità per Zhou, Alonso e Perez (sostituzione del motore endotermico)

Dieci posizioni di penalità per Leclerc (cambio motore endotermico e turbocompressore)

23.24 Vero è che il monegasco sarà soggetto a una penalità per la sostituzione del motore, alla stessa stregua del messicano Sergio Perez con la Red Bull.

23.21 La Ferrari punta alla pole-position dopo le buone indicazioni delle prove libere. Nella FP1 Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo, mentre nella FP2 è stato Charles Leclerc a svettare.

23.18 Sulla pista di Austin assisteremo a un time-attack particolarmente interessante e in gioco ci sarà la pole-position dell’appuntamento in Texas.

23.15 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022 di F1.

Come seguire le qualifiche in tv/streaming – La cronaca FP1 – La cronaca FP2 – La presentazione delle qualifiche

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Austin assisteremo a un time-attack particolarmente interessante e in gioco ci sarà la pole-position dell’appuntamento in Texas.

La Ferrari punta alla pole-position dopo le buone indicazioni delle prove libere. Nella FP1 Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo, mentre nella FP2 è stato Charles Leclerc a svettare. Vero è che il monegasco sarà soggetto a una penalità per la sostituzione del motore, alla stessa stregua del messicano Sergio Perez con la Red Bull.

Ne potranno approfittare Sainz e soprattutto il due volte campione del mondo Max Verstappen. L’olandese non ha la pancia piena ed è pronto a sferrare il suo attacco. Da capire cosa riuscirà a fare la Mercedes che, forse, sul layout texano potrebbe giocare qualche brutto scherzo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 00.00 del 23 ottobre in Italia. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla / Dppi/DPPI