Coppa Bernocchi 2022, Davide Ballerini: “Un anno molto difficile, non ero al top ma sono riuscito a vincere”

Torna a gioire Davide Ballerini. In un 2022 da dimenticare o quasi, il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl alza le braccia al cielo proprio sul finale, imponendosi nella Coppa Bernocchi in uno sprint ristretto.

Le sue parole al traguardo: “L’ho capito dopo la linea del traguardo. Non pensavo di arrivare in volata oggi anche perchè abbiamo fatto una grande azione di squadra, gli ultimi quattro giri li abbiamo fatti uno più forte dell’altro. Io non avevo le gambe dei giorni migliori, mi staccavo ma poi rientravo sempre”.

Prosegue: “Alla fine, nell’ultimo strappo ho sentito che era fattibile, in macchina Bramati mi caricava al massimo, i miei compagni credevano in me. Sono partito per fare la volata, pensavo che mi saltassero alla fine ma sono riuscito a vincere“.

L’anno scorso su queste strade si era imposto Evenepoel, ora campione del mondo: “Diciamo che Remco l’anno scorso ha stravinto anche qui. Il mio sogno è di vincere anche la prossima gara, il Gran Piemonte. È stato un anno molto difficile per me, sono contento di aver vinto questa gara. Il merito è di tutta la squadra che ha sempre creduto in me e tutti gli sforzi che ho fatto per essere qui”.

