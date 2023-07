Ciclismo, Ranking UCI (11 ottobre): Pogacar chiude la stagione da numero 1. Ganna fa il Record dell’Ora, ma perde posizioni!

Tadej Pogacar conclude la stagione da numero 1 del ranking UCI per la seconda volta consecutiva. Lo sloveno ha messo in ghiaccio il primato vincendo il Giro di Lombardia. L’alfiere della UAE Emirates troneggia con 5.131 punti e un buon margine sui belgi Wout van Aert e Remco Evenepoel. Il Campione del Mondo aveva spaventato Pogacar dopo il suo trionfo iridato, ma poi di fatto non si è più visto in gruppo e non ha potuto battagliare fino in fondo per la leadership della classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Quarto posto per il danese Jonas Vingegaard, vincitore dell’ultimo Tour de France. La top-5 è chiusa dal russo Aleksandr Vlasov, poi a seguire il belga Arnaud de Lie, lo svizzero Stefan Kueng, il norvegese Alexander Kristoff e l’olandese Mathieu van der Poel. Lo spagnolo Alejandro Valverde chiude la top-10 e saluta il grande ciclismo.

Il migliore italiano è Lorenzo Rota, che perde due posizioni ed è 45mo. Matteo Trentin scivola di sei piazze ed è 51mo. Bei miglioramenti di Simone Consonni (+8, 65mo) e Luca Mozzato (+20, 66mo), alle spalle di Diego Ulissi, stabile al 56mo posto. Damiano Caruso 71mo, Domenico Pozzovivo 84mo, Vincenzo Nibali 91mo dopo il ritiro dall’attività agonistica, Giacomo Nizzolo 91mo, Alberto Bettiol 99mo. Filippo Ganna ha realizzato il Record dell’Ora, ma questa prestazione non porta punti per il ranking e il piemontese perde addirittura otto posizioni scivolando al 135mo posto.

Il Belgio vince a mani basse il ranking per Nazioni con oltre 6000 punti di vantaggio sulla Spagna, che ha operato il sorpasso sulla Francia. L’Italia resta al decimo posto, ai margini dell’elite del grande ciclismo. Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 11 ottobre, prossima revisione tra sette giorni esatti: questa settimana propone Giro del Veneto, Veneto Classic, Crono delle Nazioni, Japan Cup e Tour de Langkawi ma non ci saranno scossoni nelle posizioni di vertice.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 5.131

2. Wout van Aert (Belgio) 4.525

3. Remco Evenepoel (Belgio) 4.452,5

4. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.154

5. Aleksandr Vlasov (Russia) 2.484

6. Arnaud de Lie (Belgio) 2.268

7. Stefan Kueng (Svizzera) 2.180

8. Alexander Kristoff (Norvegia) 2.099

9. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2003,67

10. Alejandro Valverde (Spagna) 1.996

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

45. Lorenzo Rota 1.156

51. Matteo Trentin 1.066

56. Diego Ulissi 957

65. Simone Consonni 873

66. Luca Mozzato 857

71. Damano Caruso 834

84. Domenico Pozzovivo 714

91. Vincenzo Nibali 687

91. Giacomo Nizzolo 687

99. Alberto Bettiol 652

108. Andrea Piccolo 604

109. Vincenzo Albanese 598

111. Alessandro Covi 586

117. Samuele Battistella 578

119. Stefano Oldani 574

125. Andrea Pasqualon 553

135. Filippo Ganna 517,33

148. Andrea Bagioli 485

155. Giulio Ciccone 466

158. Matteo Sobrero 460,33

170. Filippo Zana 440

193. Andrea Vendrame 382

195. Alberto Dainese 381

200. Filippo Fiorelli 373

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 17.951,5

2. Spagna 11.845,5

3. Francia 11.734

4. Slovenia 9.927

5. Paesi Bassi 9.485,34

6. Danimarca 8.862,33

7. Colombia 7.855

8. Australia 7.698,34

9. Gran Bretagna 7.687,5

10. Italia 7.144

