Calendario Giro d’Italia 2023: le date delle tappe e le stellette di difficoltà. 70 km a cronometro

Appena terminata la stagione 2022 con la Veneto Classic, è già tempo di pensare alla prossima stagione. A Milano è stato infatti presentato il percorso del Giro d’Italia 2023. Un tracciato in controtendenza rispetto al passato, con i km a cronometro aumentati in misura esponenziale: saranno ben 70,6. Il tutto, viene da pensare, per attirare alla Corsa Rosa il fenomeno belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, nonché vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna.

La terza settimana sarà comunque durissima, in particolare con i micidiali tapponi di Monte Bondone e delle Tre Cime di Lavaredo, dove Vincenzo Nibali trionfò in maglia rosa nell’ormai lontano 2013 (peraltro nel bel mezzo di una nevicata). L’arrivo è previso nella Città Eterna, nonché Capitale d’Italia: Roma.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2023: LE STELLETTE DI DIFFICOLTÀ

Sabato 6 maggio, prima tappa: Costa dei Trabocchi (Fossacesia Marina-Ortona). 18,4 km (cronometro individuale) **

Domenica 7 maggio, seconda tappa: Teramo-San Salvo. 204 km *

Lunedì 8 maggio, terza tappa: Vasto-Melfi. 210 km ***

Martedì 9 maggio, quarta tappa: Venosa-Lago Laceno. 184 km ***

Mercoledì 10 maggio, quinta tappa: Atripalda-Salerno. 172 km **

Giovedì 11 maggio, sesta tappa: Napoli-Napoli. 156 km **

Venerdì 12 maggio, settima tappa: Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore). 218 km ****

Sabato 13 maggio, ottava tappa: Terni-Fossombrone. 207 km ***

Domenica 14 maggio, nona tappa: Savignano sul Rubicone-Cesena. 33,6 km (cronometro individuale) ****

Martedì 16 maggio, decima tappa: Scandiano-Viareggio. 190 km **

Mercoledì 17 maggio, undicesima tappa: Camaiore-Tortona. 218 km **

Giovedì 18 maggio, dodicesima tappa: Bra-Rivoli. 179 km ***

Venerdì 19 maggio, tredicesima tappa: Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana (Svizzera). 208 km *****

Sabato 20 maggio, quattordicesima tappa: Sierre-Cassano Magnago. 194 km **

Domenica 21 maggio, quindicesima tappa: Seregno-Bergamo. 191 km ****

Martedì 23 maggio, sedicesima tappa: Sabbio Chiese-Monte Bondone. 198 km *****

Mercoledì 24 maggio, diciassettesima tappa: Pergine Valsugana-Caorle. 192 km *

Giovedì 25 maggio, diciottesima tappa: Oderzo-Val di Zoldo. 160 km ****

Venerdì 26 maggio, diciannovesima tappa: Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo). 182 km *****

Sabato 27 maggio, ventesima tappa: Tarvisio-Monte Lussari 18,6 km (cronometro individuale). *****

Domenica 28 maggio, ventunesima tappa: Roma-Roma. 115 km *

