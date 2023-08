Calendario ciclismo 2023: tutte le date, le Classiche e i Grandi Giri. Si comincia a fine gennaio

La stagione 2023 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano nove mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi.

Si inizierà a fine gennaio, con il grande ritorno delle gare in Australia: Tour Down Under dal 17 al 22 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 20 al 26 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. La penultima tappa sarà in contemporanea con il sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio. Il calendario italiano si aprirà il 1° marzo con il classico Trofeo Laigueglia, seguito tre giorni dopo dalle Strade Bianche (4 marzo) e poi dalla Tirreno-Adriatico (6-12 marzo). La Corsa dei Due Mari sarà sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (5-12 marzo).

La Milano-Sanremo è in programma il 18 marzo e inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento: Giro delle Fiandre il 2 aprile, Parigi-Roubaix il 9 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 23 aprile. Tra l’Inferno del Nord e la Doyenne ci sarà spazio per l’Amstel Gold Race (16 aprile). Chi vorrà farsi trovare pronto al Giro d’Italia avrà ampia scelta con Giro di Sicilia (11-14 aprile), Tour of the Alps (17-21 aprile), Giro di Romandia (25-30 aprile). La Corsa Rosa avrà luogo dal 6 al 28 maggio.

Ci sarà un mese di spazio prima del Tour de France (1-23 luglio), anticipato come sempre da Giro del Delfinato (4-11 giugno), Giro di Svizzera (12-18 giugno) e Campionati Nazionali. Gli Europei avranno luogo a Drenthe dal 20 al 24 settembre, mentre la Vuelta di Spagna si correrà dal 26 agosto al 17 settembre.

Grandissima novità per i Mondiali che andranno in scena ad agosto! Piena estate per la rassegna iridata in Gran Bretagna e non fine settembre come ormai era abitudine. Il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica Monumento (8 ottobre) e sarà contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte, Coppa Agostoni, Giro del Veneto). La stagione si concluderà in Cina con il Tour of Guangxi (12-17 ottobre), ultima prova World Tour.

Di seguito il calendario della stagione di ciclismo 2023. IN GRASSETTO TUTTE LE CORSE WORLD TOUR. Le altre corse inserite sono tutte quelle dell’UCI Pro Series e le prove su suolo italiano dell’Europe Tour, oltre ovviamente a Mondiali ed Europei.

CALENDARIO CICLISMO 2023

17-22 gennaio Tour Down Under

22-29 gennaio Vuelta a San Juan

29 gennaio Cadel Evans Great Ocean Road Race

11-14 febbraio Tour of Oman

12 febbraio Clasica de Almeria

15-19 febbraio Volta ao Algarve

15-19 febbraio Vuelta a Andalucia

20-26 febbraio UAE Tour

25 febbraio Omlop Het Nieuwsblad

25 febbraio Faun-Ardèche

26 febbraio Faun Drome

26 febbraio Kuurne-Bruxelles-Kuurne

1° marzo Trofeo Laigueglia

4 marzo Strade Bianche

5-12 marzo Parigi-Nizza

6-12 marzo Tirreno-Adriatico

15 marzo Danilith Nokere Koerse

15 marzo Milano-Torino

16 marzo GP de Denain

17 marzo Bredene Koksijde Classic

18 marzo Milano-Sanremo

19 marzo Per Sempre Alfredo

19 marzo Popolarissima

19-26 marzo Tour of Hainan

20-26 marzo Volta Catalunya

21-25 marzo Settimana Coppi e Bartali

22 marzo Brugge-De Panne

24 marzo E3 Saxo Bank Classic

26 marzo Gent-Wevelgem

26 marzo GP Industria & Artigianato

29 marzo Dwars door Vlaanderen

1° aprile GP Miguel Indurain

2 aprile Giro delle Fiandre

3-8 aprile Giro dei Paesi Baschi

5 aprile Scheldeprijs

9 aprile Parigi-Roubaix

11-14 aprile Giro di Sicilia

12 aprile Freccia del Brabante

16 aprile Amstel Gold Race

17-21 aprile Tour of the Alps

19 aprile Freccia Vallone

23 aprile Liegi-Bastogne-Liegi

25-30 aprile Giro di Romandia

1° maggio Eschborn-Francoforte

6-28 maggio Giro d’Italia

6 maggio GP du Morbihan

7 maggio Tro-Bro Léon

16-21 maggio 4 Giorni di Dunkerque

24-29 maggio Giro di Norvegia

25-28 maggio Boucles de la Mayenne

2 giugno Giro dell’Appennino

4 giugno Brussels Cycling Classic

4-11 giugno Giro del Delfinato

10 giugno Dwars door het Hageland

10-17 giugno Giro d’Italia Giovani

11-18 giugno Giro di Svizzera

13 giugno Mont Ventoux Challenge

14-18 giugno Giro del Belgio

14-18 giugno Giro di Slovenia

22-25 giugno Campionati Nazionali

1-23 luglio Tour de France

29 luglio Classica San Sebastian

29 luglio-4 agosto Giro di Polonia

5-13 agosto Mondiali

15-19 agosto Giro di Danimarca

17-20 agosto Arctic Race

20 agosto BEMER Cyclassics

21-27 agosto Benelux Tour

23-27 agosto Giro di Germania

26 agosto-17 settembre Vuelta di Spagna

2 settembre Circuit Franco-Belge

3 settembre Maryland Cycling Classic

3 settembre Bretagne Classic

3-10 settembre Tour of Britain

8 settembre GP Quebec

10 settembre GP Montreal

10 settembre GP de Fourmies

13 settembre GP de Wallonie

13 settembre Giro della Toscana

14 settembre Coppa Sabatini

14-17 settembre Tour of Taihu Lake

16 settembre Memorial Pantani

16 settembre SUPER 8 Classic

20-24 settembre Giro del Lussemburgo

20-24 settembre Adriatica Ionica

20-24 settembre Europei

23-30 settembre Tour de Langkawi

28 settembre Coppa Agostoni

30 settembre Giro dell’Emilia

2 ottobre Coppa Bernocchi

3 ottobre Sparkassen Muensterland Giro

3 ottobre Tre Valli Varesine

5 ottobre Gran Piemonte

7 ottobre Giro di Lombardia

8 ottobre Parigi-Tours

11 ottobre Giro del Veneto

12-17 ottobre Green-Tour of Guangxi

15 ottobre Japan Cup

15 ottobre Veneto Classic

15 ottobre Crono delle Nazioni

